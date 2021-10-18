В воронежском магазине избили активистов, которые нашли просроченные на полтора года пельмени

Инцидент произошел вечером 17 октября в Центральном районе города. Фото: Кирилл Мишин

В Воронеже избили активистов, которые борются с просроченной продукцией. Общественники нашли на прилавке одного из магазинов пельмени, срок годности которых истек полтора года назад. После чего в магазин ворвались двое неизвестных и напали на активистов. Среди пострадавших оказались 20-летняя девушка и журналист «КП-Воронеж» Кирилл Мишин.

Инцидент произошел вечером 17 октября в Центральном районе. После многочисленных жалоб активисты отправились в магазин «Ромашка» на улице Ленина. По словам покупателей, они неоднократно находили здесь просроченные продукты и встречались с хамством со стороны продавцов. Когда общественники зашли в торговую точку, то в первую очередь обратили внимание на товары без маркировки.

– Огромное количество продуктов, на которых не было никакой информации. То есть ни сроков годности, ни состава, ничего. Мы попросили продавца предоставить информацию, но та лишь заявила, что мы не имеем права снимать в магазине, – рассказывает Кирилл Мишин. – Хотя это не так, сразу несколько законов разрешают съемку. Но продавцы были не в курсе.

Где-то через еще 15 минут активисты нашли просроченные пельмени. У одних срок годности истек на полгода назад, у каких-то – год. Но самые старые полуфабрикаты были изготовлены 24 августа 2019 года, а храниться они могут 180 суток. Убрать с прилавка их нужно было еще в феврале 2020 года.

Те самые пельмени. Фото: Кирилл Мишин

– Продавец никак не комментировала наши находки. Лишь пыталась их положить обратно в морозилку, – продолжает Кирилл Мишин.

Вскоре, по его словам, в магазин вбежали двое неизвестных: мужчина и женщина средних лет. Они сразу набросились на активистов, отняли у них камеру, позже женщина демонстративно сломала ее пополам. Затем началась потасовка.

– Мужчина ударил меня кулаком по лицу и откинул телефон на другой конец магазина. И крикнул: «Я тебя, мразь, задавлю». Женщина, судя по всему, его супруга, напала следом. Когда я уже собиралась уходить, она схватила меня за волосы и ударила коленкой тоже по лицу, – вспоминает общественница Мария Сивак.

Момент потасовки. Фото: Кирилл Мишин

Спустя пару часов девушке стало плохо. В больнице у нее обнаружили гематому на руке и сотрясение мозга. Общественники написали заявление в полицию и, по их словам, ждут результатов следствия.

Момент потасовки. Фото: Кирилл Мишин

– Мы уверены, что нападали представители магазина. Это явно были не люди с улицы, ведь они не за продуктами зашли, да и продавцы их знали. Вероятно, это были хозяева, – рассказал Кирилл Мишин.