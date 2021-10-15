Воронежцы вынуждены часами ждать очереди на КТ

Кадр из видео со страницы сообщества «Воронеж VRN» в соцсети «Вконтакте»

Воронежцы, столкнувшиеся с симптомами пневмонии, и сопровождающие их родственники вынуждены по несколько часов ждать своей очереди на КТ легких в новой инфекционной больнице на улице Ростовской.

"ЛЮДИ БЕЗ СИЛ ЛЕЖАТ НА ЛАВОЧКАХ"

- Вчера пытались пройти КТ по направлению, но, к сожалению, так и не смогли, - пишет Елена Казакова в группе «Воронеж VRN» в соцсети «Вконтакте». - Приехали примерно около 16.00, у нас взяли документы и отдали только в час ночи. После чего нужно было еще ждать около трех часов.

Елена говорит, что в очереди было много температурящих людей, которые также стояли на улице. А кто-то просто лежал на лавочке и задыхался.

- Скорые привозят не только с Воронежа, но и с области, - продолжает горожанка. - Самое грустное, что на такой паток пациентов в больнице стоит один аппарат КТ, всего два сотрудника, которые вносят информацию в компьютер, да несколько молодых врачей.

В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ БОЛЬНИЦЫ ОДИН АППАРАТ КТ

«Комсомолка» обратилась за комментариями в областной департамент здравоохранения. Там нам пояснили, что из-за резкого всплеска заболеваемости регистрируется рекордное количество вызовов скорой помощи, направлений на КТ и на госпитализацию.

- В новом инфекционном корпусе БУЗ ВО «ВГКБСМП № 8» в приемном отделении в настоящий момент, действительно, наблюдаются очереди на прохождение КТ, - рассказал наш собеседник. - В приемном отделении в настоящий момент работает по три врача в смену, функционирует один аппарат КТ и один рентген-аппарат. При этом для проведения исследования, дезинфекции оборудования и описания снимка требуется определенное время.

В ведомстве рассказали, что в восьмой больнице также организована приемно-сортировочная крытая площадка, где в закрытой галерее организовано 32 места для комфортного ожидания приема специалиста. Для пациентов с затрудненным дыханием в приемном отделении оборудована кислородная подводка, установлены три кислородных концентратора.

КТ грудной клетки пациенты могут пройти в том медучреждении, куда их направил врач. На сегодня компьютерную томографию в регионе круглосуточно осуществляют с помощью 21 аппарата без выходных, в том числе на амбулаторном этапе.

ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО ПРОЙТИ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ

Показанием для проведения этого исследования является подозрение на COVID-19. Решение о направлении принимает врач в случаях ухудшения состояния пациента и нарастания симптомов, характерных для осложжнений: повышение температуры более 38С, появление одышки, нарастания симптомов общей интоксикации, усиления кашля.

Пройти КТ можно в следующих медучеждениях:

1. АУЗ ВО «ВОККДЦ»

2. БУЗ ВО «ОДКБ №2»

3. БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»

4. БУЗ ВО «ВГП № 10»

5. БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»

6. БУЗ ВО «Калачеевская РБ»

7. БУЗ ВО «Лискинская РБ»

8. БУЗ ВО «Павловская РБ»

9. БУЗ ВО «Россошанская РБ»

10. ФГБУЗ КБ №33 ФМБА России

11. ФГБУЗ МСЧ № 97 ФМБА России

12. ООО «Богучар-Калибр»

13. ООО ДЦ «Черноземье регион плюс»

14. ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж».

Результаты исследования передаются в медицинскую организацию, направившую пациента, и на руки пациенту.

- При наличии показаний для срочной госпитализации при проведении РКТ вызывается бригада скорой медицинской помощи, до приезда которой пациенту должна быть оказана неотложная медицинская помощь, - отметили в ДЗВО.