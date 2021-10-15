По обращениями избирателей депутаты Воронежской облдумы направили более 18 млн рублей на оснащение учреждений физкультуры и спорта

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По заявкам региональных парламентариев осуществлялась закупка спортивного инвентаря и формы, игрового оборудования и тренажеров, был проведен текущий ремонт спортивных объектов, организовывались различные спортивные мероприятия и выезд команд на соревнования. В списке организаций, которые были поддержаны депутатами, – детско-юношеские спортшколы, спортшколы олимпийского резерва, спортивные клубы различной направленности, физкультурно-оздоровительные комплексы в районах и другие учреждения.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что региональные власти в последние годы уделяют все больше внимания сфере физкультуры и спорта, особенно массового.

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– Развитие физической культуры и массового спорта, создание для этого необходимых условий в каждом городе, в каждом населенном пункте являются одной из приоритетных задач органов государственной власти Воронежской области и органов местного самоуправления. От ее реализации напрямую зависит качество жизни людей, динамичное развитие нашей области и страны в целом. За последние десять лет в регионе построено и реконструировано более 720 объектов спорта. В каждом муниципальном районе и городском округе открыты современные физкультурно-оздоровительные комплексы, более чем в половине районов есть современные плавательные бассейны, выделяются средства на возведение новых. Всего объем инвестиций в строительство и ремонт объектов спорта с 2010 года в регионе составил более 16 миллиардов рублей. Пандемия, безусловно, внесла коррективы во все эти процессы, но не остановила реализацию поставленных задач, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Спикер регионального парламента отметил, что по итогам прошлого года доля жителей региона, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 48,7%. По этому показателю область заняла 4 место в ЦФО.

Новая концепция развития физической культуры и спорта в регионе до 2030 года, в частности, предполагает достижение 70% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Акцент в развитии отрасли предлагается сделать на развитие массовой физической культуры, на развитие детско-юношеского спорта, на создание, реконструкцию и капитальный ремонт спортивной инфраструктуры и на цифровую трансформацию системы управления отраслью.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов также напомнил, что в этом году на отраслевую госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта» депутатским корпусом было утверждено в региональном бюджете более 2,8 млрд рублей.

– В ближайшее время стартуют официальные встречи депутатского корпуса Воронежской областной Думы с профильными департаментами по вопросу формирования областного бюджета уже на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Сегодня парламентариями проводятся консультации для того, чтобы оценить возможность увеличения бюджетных ассигнований на те или иные сферы жизни Воронежской области, и вопросы, касающиеся развития физкультуры и спорта также занимают в этом перечне важное место, – сказал Владимир Нетёсов.