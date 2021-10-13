Педагог воронежской школы заявил о провале дистанционного обучения

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

С этой недели все школы Воронежа учатся дистанционно в связи с резким обострением эпидситуации по коронавирусу. Не секрет, что такой формат значительно усложняет жизнь и учителям, и родителям, и ребятам. Многие из участников процесса и вовсе сталкиваются с непреодолимыми препятствиями. Именно о таких заявил в своем видеообращении, размещенном в интернете, преподаватель воронежской школы №75, Евгений Древаль. Педагог назвал провалом дистанционное обучение в его школе.

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ В СОЦСЕТЯХ

Причин тому, по словам Древаля, несколько. Во-первых, к началу дистанта педколлектив никто не готовил: не была выбрана образовательная платформа, не проведен инструктаж учителей. Каждый учитель самостоятельно решает эту проблему. В большинстве случаев обучение сводится к рассылке заданий и тестов через соцсети, в количестве групп в которых дети путаются. И это, по мнению педагога, не имеет никакого отношения к обучению, поскольку обучение – это живой контакт учителя с учеником и объяснение нового материала, что возможно лишь через видео-уроки.

Во-вторых, даже, если бы педагоги и захотели провести видео-уроки, такой возможности у них просто нет. Евгений Древаль заявляет, что администрация школы требует, чтобы весь педколлектив находился в течение рабочего дня в школе, где просто нет технической возможности организовать трансляцию из-за слабого интернета и устаревшей техники.

- Например, в моем кабинете стоит компьютер 2000 года, на котором даже браузер «Яндекс» открывается с трудом, - говорит учитель. – Дома у меня есть современный компьютер, и я мог бы вести уроки из дома, но по решению администрации вынужден проводить дни в школе.

Результатом такого «дистанта», по убеждению Древаля, будут провалы в знаниях и плохие оценки у учащихся.

"НАРУШЕНИЙ В ДЕЙСТВИЯХ ДИРЕКТОРА НЕТ"

Заявление педагога вызвало немедленную реакцию со стороны городского управления образования:

- В соответствии с трудовым законодательством требование работодателя об осуществлении сотрудником своей профессиональной деятельности непосредственно на рабочем месте является законным, - ответили чиновники. - В ситуации с переходом всех школ города на обучение с использованием электронных средств в зависимости от технических возможностей школы педагоги могут осуществлять свою деятельность, как из своих рабочих кабинетов, так и из кабинетов информатики при условии соблюдения санитарных норм.

Однако и роспуск учителей по домам не запрещен, отметили в управлении. Такое решение вправе принять администрация школы, при условии, что у педагога дома созданы все условия для удаленной работы: наличие компьютера, стабильного подключения к сети интернет.