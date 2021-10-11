На маршруте Большой Воронежской экотропы нашли останки советского истребителя с пилотом

Фото Алексея Саниева

В минувшие выходные на Большой Воронежской экотропе прошли работы по эксгумации останков пилота и обломков советского истребителя. Его в процессе разведки обнаружили поисковики из объединения «Дон». Работы продолжались два дня.

В Воронке времен Великой Отечественной войны нашли осколки искореженного ржавого металла и среди них всего несколько фрагментов костей черепа, они поместились в один маленький пакет. Это все, что осталось от пилота истребителя, погибшего при защите Воронежа.

Как рассказали поисковики, истребитель падал вертикально. Это объясняет сильное повреждение как машигы, так и человека. Удар о землю буквально разорвал самолет, он загорелся.

Фото Алексея Саниева

Кроме фрагментов костей пилота и обломков двигателя самолета в воронке нашли стреляные гильзы, куски кожаного летного реглана и перчаток, подошву сапога да карабин от парашютной системы. По этим «приметам» и с помощью архивных записей поисковики сейчас пытаются установить личность пока безымянного героя и обстоятельства его гибели.

Что касается самолета, то, предположительно, в лесу погиб советский истребитель ЯК-1или Лагг-3, сражавшийся в небе над Воронежем в 1942-43 годах. Модель также установят специалисты.

Создатель Воронежской экотропы Алексей Саниев рассказал, что принял решение увековечить подвиг пилота, установив на месте его гибели небольшой памятный знак:

- Чтобы жители региона помнили, какой ценой наши предки отстояли чистое воронежское небо.

Памятник станет еще одним из информационных объектов популярного туристичнеского маршрута.