«Z-town» объявляет о старте продаж!

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Это новое поколение недвижимости Z. Это для тех, кто живет здесь и сейчас и не «пишет черновик» жизни, и не копит деньги 50 лет, чтобы «потом заживу - куплю ондатровую шапку, дачу и «Мерседес!».

И шапки такие уже не носят, и «Мерседес» не сильно крут, и дача уже теряет свой смысл. Это жилье для тех, кто не хочет ждать десятки лет, чтобы любоваться природой, заниматься спортом, изучать испанский, завести кота или пойти с детьми покататься с горки.

Что же для этого нужно, кроме желания? В первую очередь, время драгоценное время, которое мы зачастую тратим на рутину: стирку, глажку, уборку, походы в магазин, ремонт, поиск паркинга, поездку в развлекательный центр с детьми в пургу или ливень.

Это все отнимает массу времени. Значит нужно рационально его тратить. Оказывается, это можно организовать в жилом комплексе. Так вот «Z-town» это как раз об этом.

Девелоперская компания «Новый код», которая занимается реализацией данного проекта, разработала новую концепцию проживания в ЖК.

Мы встретились с командой профессионалов «Новый код» и решили узнать о том, как они собираются решать столь масштабные задачи.

- Насколько известно, ваша команда пришла из компании «Крайс». Не страшно расстаться с таким брендом, известным в городе своим качеством и нестандартными решениями в строительстве жилья?

- Не страшно. Бренд делают люди. Сделаем еще один бренд, а может еще и не один. Теперь главная задача – превзойти самих себя, – делится планами директор компании Наталья Казеннова.

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- Как рождался проект? Кто идейный вдохновитель?

- Мы сделали массу опросов наших клиентов и потенциальных потребителей жилья, - уверяет коммерческий директор девелопера Эльвира Савенко. Сформировали начальную концепцию и примерили ее на себя. Задали себе те же вопросы и ответили на них.

Что я хочу?

- Я хочу, чтобы двор был таким уютным, как на даче. Значит, делаем ландшафтный дизайн, озеленение с автоматическим поливом, цветники, фонтан, беседки с диванами и уличными матрацами, да еще и с прекрасным видом на водохранилище, нестандартные детские игровые зоны, куда хочется бежать и играть.

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Куда деться с детьми в непогоду?

Во дворе уютный домик – это детская комната с игрушками и аниматором, который будет заниматься с ними, рисовать, делать зарядку, отвлекая от бесконечных гаджетов и телевизоров. А если ты подросток, там найдется развлечение и для тебя – настольные игры, очень популярные в последнее время.

Много времени уходит на глажку белья

- Можно спуститься на первый этаж и воспользоваться гладильным прессом, что сэкономит время. А можно заплатить сотруднику сервисной компании, и он погладит, а в это время можно спокойно поработать или сходить с фитнес-зал, который также планируется в каждом доме комплекса совершенно бесплатно.

- Стирка, уборка, хочу иногда отвлечься от этого.

Значит можно заказать и такую услугу, но уже на платной основе. Также можно заказать выгул собаки, или покормить кошку, если вы уехали в командировку.

- А если пришли друзья? Места в квартире мало.

Можно подняться на самый верх в коворкинг зону, попить кофе и полюбоваться невероятными видами через панорамное остекление. Там же можно почитать книгу, поработать с компьютером или просто посидеть. Коворкинг будет очень атмосферным, с дизайнерским интерьером, ковровым покрытием на полу, мягкими диванами и барной стойкой. Библиотека, аквариум и вендинговые аппараты также добавят комфорта и уюта.

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- А еще я хочу, чтобы было красиво.

Для разработки проекта мы пригласили архитектора из московского проектного института «Крупный план». Так что архитектурой мы порадуем. Места общего пользования, подъезды, холлы разработали дизайнеры, все компактно, эргономично и красиво, даже учли душевую для собак, чтобы мыли лапки.

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- Хочу, чтобы сервисная компания была именно «сервисной». Хочу хорошее настроение, чтобы мне улыбались, когда я выхожу из квартиры.

- Компания будет уникальной, - обещает ее директор Дмитрий Батищев. - Начнем с того, что проект ЖК делается в системе BIM (business information modeling), где будет зашита вся информация обо всех конструктивных и инженерных решениях, которые позволят в будущем управлять быстро и эффективно. Для УК разработаем собственную digital-платформу, которая будет включать в себя мобильное приложение с различными пользовательскими сервисами, прозрачный биллинг, понятную систему оплаты, систему бесконтактного доступа, маркетплейс и многое другое.

Это еще не все. Опираясь на предыдущий опыт работы в ГК «Крайс», а именно УК ЛАД, мы поняли насколько важно доброжелательное общение соседей. Сегодня люди не общаются совсем, иногда не знают даже, кто живет в соседней квартире, а если и общаются, то далеко не в позитивном ключе.

В наших ЖК «Трамвай Желаний» и «Острова» мы организовывали чаты для прямого общения с УК, там выясняли проблемные вопросы, а также соседи знакомились друг с другом и общались.

В «Z-town» мы пойдем дальше и попробуем сформировать группы жильцов с общими интересами. Общение кто-то должен инициировать и организовывать с помощью чатов, встреч, спортивных мероприятий, субботников, праздников двора и т.д. Атмосферу доброжелательности также будут поддерживать консьержи, которые станут первым помощниками при решении любой проблемы. Например, получить посылку от курьера, передать белье из прачечной или передать ключ служащему клининга.

Также, у нас будет применяться технология раздельного сбора мусора. Мы будем показывать нашим жителям видео примеры последствий экологических катастроф, а также преимущества переработки отходов, т.е. попробуем вовлечь людей в решение социальных проблем.

Мы предусмотрим отдельные емкости для разных видов мусора на улице, а также технические решения для кухни, в том числе диспоузеры для измельчения пищевых отходов. Когда ты приезжаешь в европейские страны и видишь длинную инструкцию по тому, как сортировать мусор, сначала для тебя это раздражительный момент, но уже спустя пару дней привыкаешь класть отдельно пищевые отходы, бумагу, пластик. Я думаю, что жильцы нашего дома тоже проникнуться этой идеей и поддержат нас.

- Есть ли еще проекты, которые разрабатывает ваша компания?

Да. Еще один крупный проект, Остужева, 52, - рассказывает руководитель отдела маркетинга Ирина Красникова. - Это будет мини-город с полной инфраструктурой, включая школу и детский сад. Строительство школы уже началось. Первые два жилых комплекса планируется возводить с весны 2022 года. На сегодняшний день мы находимся в процессе проектирования одного ЖК, предварительный концепт которого мы уже разработали. Там тоже есть, что рассказать, но уже в другом интервью.

- Рядом с вашим ЖК находится приют для собак «Дора». Знаете ли вы что-то о его перемещении?

Нам известно, что поступила задача от губернатора перевезти приют за территорию города. Уже выделен подходящий земельный участок размером в два гектара. Предварительные сроки переезда – лето следующего года.

- Ирина, что вы можете еще добавить о вашем ЖК?

- Это будут два дома на 21 и 23 этажа с подземным паркингом и, самое главное, великолепными видами на водохранилище и правый берег. Лифты будут опускаться непосредственно в сам паркинг.

Парковка будет яркой, чистой, красивой, со станцией для зарядки электросамокатов и моечным комплексом самообслуживания. Над паркингом планируются кладовые помещения. Закрытая территория и система видеонаблюдения позволят решить проблему безопасности. Двор без машин. Для ЖК со стороны набережной будет небольшая коммерческая инфраструктура, которая включает в себя, магазины, кафе, детский развивающий центр, салон красоты и прочие помещения, которые будут доступны для жителей всего района.

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- Наталья Владимировна, а есть какая-либо информация о благоустройстве набережной?

Да, хотела отметить, что по техническому заданию управления главного архитектора города мы занимаемся разработкой проекта планировки территории всего района, включая набережную. Поэтому район будет развиваться, и перспектива благоустройства набережной в ближайшие пять лет очень даже реальна.

- Спасибо за очень интересный и содержательный разговор. Не сомневаюсь, что «Z-town» приятно шокирует жителей и гостей Воронежа.

Сергей Алексеев