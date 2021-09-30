В Воронеже нашли родственника погибшего под Брянском красноармейца

Фото с сайта поискового объединения "Дон"

В середине августа брянский поисковый отряд «50-я Армия» обнаружил у деревни Литовни Навлинского района останки двух солдат, лежащих один на другом в воронке. Судя по повреждениям, бойцы погибли в результате неоднократных попаданий в них осколков артиллерийских снарядов.

При бойцах нашли их личные вещи: компас, кошелек, чернильный карандаш, ремни с пряжками, сапоги. А у одного оказался бакелитовый медальон, который хорошо сохранился. Прочитав его, поисковики узнали, что погибший - политрук Уваров Георгий Илларионович, 1910 года рождения, уроженец Колосовского сельского совета Чибисовского района Орловской области (сейчас это Елецкий район Липецкой области).

Дальнейшие поиски родственников погибшего привели в Воронеж. С помощью сотрудников регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Липецкой области, администрации Елецкого района и местной газеты «Сельская нива» удалось найти потомков героя.

- По данным отдела ЗАГС администрации Елецкого муниципального района в архиве имеется запись акта о рождении Уваровой Светланы, 1940 года рождения, родителями которой записаны Уваров Георгий Илларионович и Березкина Пелогея Семеновна, проживавшие в с.Талица Елецкого района Липецкой области, - рассказали в поисковом объединении «Дон». - Далее сотрудники ЗАГС выяснили, что Уварова Светлана Георгиевна вступила в брак в Ново-Усманском районе Воронежской области. В 1972 году в Воронеже у нее родился сын Лихачев Юрий Владимирович, а в 1998 г. внук – Лихачев Максим Юрьевич. Старший правнук героя прописан в Воронеже.

29 сентября поисковики встретились с Юрием Лихачевым в Воронеже и передали ему вещи погибшего прадеда. Сейчас решается вопрос о месте и времени захоронения останков красноармейца.