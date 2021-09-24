Выходные в Воронеже: "передвижники", творческий вечер оперного солиста

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ОПЕРНОГО СОЛИСТА

24 сентября в Воронежском театре оперы и балета спектакль «Царская невеста», который посвятят 50-летию творческой деятельности ведущего солиста Александра Аникина.

В его обширном репертуаре произведения камерной вокальной музыки, классические итальянские песни, романсы русских и зарубежных композиторов, русские народные песни, песни военных лет, а главное десятки ведущих партий в мировых операх. Среди них Игорь («Князь Игорь» Бородина), Алеко в одноименной опере Рахмининова, Скарпиа («Тоска» Пуччини), Яго, Риголетто, Амонасро (в операх Верди «Отелло», «Риголетто», «Аида»).

Для своего творческого вечера артист не случайно выбрал Римского-Корсакова, так как в этой опере есть и близкая ему по духу русская музыка, и вокально и актерски крайне интересная партия Григория Грязного.

После спектакля пройдет церемония поздравления артиста. Начало в 19.00.

фото Вронежского ТОБ

ПРОКОФЬЕВ И ЧАЙКОВСКИЙ В ФИЛАРМОНИИ

24 и 25 сентября Воронежский академический симфонический оркестр исполнит два произведения под №5: Пятую симфонию Чайковского и Пятый фортепианный концерт Прокофьева.

Трудно подобрать два более не похожих друг на друга сочинения. Пятый фортепианный концерт Прокофьев создал в 1932 году, незадолго до возвращения в СССР. Произведение изобилует виртуозными моментами, гротеск и эксцентрика чередуются в нем с лирическими эпизодами.

Ко времени написания Пятой симфонии (май – август 1888 года) Чайковский многое пережил. Осенью 1887 года композитор потерял двух близких людей: друга Кондратьева и племянницу Давыдову. В это время Петр Ильич составляет завещание, записывает в дневнике свои размышления о необходимости и потребности молиться. С тех пор многие музыканты пытаются постичь смысл Пятой симфонии Чайковского и понять, что происходит в финале: победа рока над человеком или человека над судьбой?

Ответить на этот вопрос, а также найти точки соприкосновения между авангардным Прокофьевым и классическим Чайковским, воронежцам предстоит вместе с музыкантами Академического симфонического оркестра, дирижером Игорем Вербицким и солистом Алексеем Зуевым.

24 сентября в 19.00, 25 сентября в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДВЕ ВЫСТАВКИ ПЕРЕДВИЖНИКОВ В КРАМСКОМ

В художественном музее имени Крамского можно посмотреть две выставки "передвижников".

Проект «Передвижники: правда жизни» посвящен 150-летию Товарищества передвижных художественных выставок и проведению их первой выставки. Одним из лидеров «передвижников» был наш прославленный земляк Иван Крамской, чье имя носит музей. Именно Крамской, человек высочайших моральных качеств, «совесть» Товарищества, много размышлявший о природе искусства вообще и о задачах, стоявших в конкретный исторический момент, определил идеологию передвижничества, задал высокий этический уровень. Течение «передвижников» внесло огромный вклад в историю русского искусства второй половины XIX века. Товарищество за свою более чем полувековую историю (1870-1923) провело 47 выставок, в разные годы, объединяя лучшие творческие силы России.

- Деятельность «передвижников» во многом стала новым опытом для русских художников. Цели, провозглашенные при создании Товарищества: популяризация современного русского искусства, просветительство в русской провинции и организация коммерчески успешной выставочной деятельности, были новыми в русской художественной жизни и отражали передовые идеи своего времени. В Воронеже передвижные выставки бывали неоднократно, и каждый раз это было событием в провинциальной культурной жизни, открывая для многих молодых художников свой путь в искусство, - отметили в музее.

В коллекции музея хранится значительная коллекция произведений художников-передвижников: живописные, графические, скульптурные работы, замечательные по своим художественным качествам. На выставке будут представлены более 60 произведений из воронежского собрания и 10 - из собрания Третьяковской галереи, среди которых: «Пасечник» Крамского, «Притихло» Дубовского, «Портрет неизвестной» Ярошенко и другие.

Выставка продлится до 5 декабря.

.

Экспозиция «Товарищество передвижных художественных выставок. XXI век» показывает более 40 произведений живописи, скульптуры, графики современных "передвижников".

- Художественное объединение «Товарищество передвижных художественных выставок. XXI век» создано в 2005 году в Санкт-Петербурге с целью возрождения и развития лучших традиций русского искусства. От лучших образцов старого к новому, от проверенной школы к эксперименту - вот его направленность, - отметили в музее. - Представленные работы выполнены известными петербургскими, белорусскими, московскими, самарскими, белгородскими, хабаровскими и другими авторами. В числе участников - петербургский скульптор Ольга Ивашинцова, специально подготовившая дар музею к юбилейной выставке. Отрадно, что в составе экспозиции присутствует новая техника, что позволяет говорить о Товариществе как о творческой лаборатории. Примером может служить «Ночной полет» в авторской технике ловизо.

Воронежцы смогут оценить традиционную живопись русского реализма Василия Братанюка (темы балета), Татьяны Лушниковой, Наталии Вишняковой, ощутить прелесть новых исканий в произведениях Юрия Белозерского и Константина Троицкого. Не оставят равнодушными посетителей произведения Кирилла Аланнэ, Николая Блохина и Лауры Свидерской и вызывающий улыбку женский образ Евгения Монахова в работе «Шпилька». Исторический и мифологический жанры представлены в работах известного московского мастера Александра Саплина и петербуржца Игоря Курчинского. Прекрасно освоившая африканскую тему москвичка Марина Рубанова представила свои картины, написанные в Кении, Танзании и ЮАР.

Выставка продлится до 24 октября.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕНЕВИТИНОВА

Литературный музей имени Никитина 26 сентября позвал воронежцев на день рождения Дмитрия Веневитинова - поэта и философа, родоначальника русской философской лирики, одаренного художника, музыканта и литературного критика.

Праздник пройдет в музее-усадьбе Веневитинова. В программе мастер-классы «Веселые порхающие бантики» и «Крокет - игра дачников и королей», тематическая экскурсия «Братья одной поэзии: Дмитрий Веневитинов и Александр Пушкин», театрализованная программа «Простосердечный сын свободы», концерт симфонического оркестра Воронежского концертного зала «Русская классика в русской усадьбе».

Начало в 12.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КУКОЛЬНЫЙ ХОРОВОД

В Школе народного ремесла Воронежского областного центра народного творчества и кино 25 сентября состоится мастер-класс «Кукольный хоровод» мастера Лианы Юсубовой.

Умелица познакомит участников с историей древнейшего ремесла – соломоплетения, расскажет интересные подробности о старинном виде народного промысла, подробно продемонстрирует технологию подбора сырья, заготовку и подготовку к работе материала. Участники овладеют поэтапным процессом изготовления соломенной куклы. Узнают, как правильно работать с соломой, какие инструменты необходимо использовать в процессе изготовления изделий. Начало в 14.00.