Под Воронежем нашли экипаж погибшего в 1942 году самолета

Фото с сайта поискового объединения "Дон"

Еще весной прошлого года жители воронежского села Давыдовка рассказали местному отряду объединения «Дон» о существующем со времен Великой Отечественной войны захоронении на окраине поселка под двумя старыми тополями. По информации местных, там покоились останки двоих летчиков.

Поисковики провели предварительную разведку, а затем приступили к работам. В ходе эксгумации кроме останков двух летчиков обнаружили останки еще пяти неизвестных военнослужащих.

- Летчики были захоронены в одной могиле и сильно повреждены мелкими осколками, - рассказали в поисковом отряде «Дон» - Из личных вещей при них нашли химический карандаш, стеклянный пенал от таблеток и мундштук.

Что касается пяти неизвестных бойцов, то поисковики предположили, что один из погибших был из хозчасти: вместе с ним был обнаружен столярный уровень. У остальных личные вещи отсутствовали.

Местные старожилы рассказали поисковикам, что в годы войны в 100 метрах от захоронения в одном из домов располагался госпиталь. Умерших от ран бойцов хоронили неподалеку. Скорее всего, это одна из таких братских могил.

О погибших летчиках известно, что это члены экипажа самолета Бостон–3 из 861-го бомбардировочного авиаполка. Согласно данным архива 23 августа 1942 года он не вернулся на свой аэродром после выполнения боевого задания по уничтожению немецко–фашистских войск в районе города Коротояк.

- Экипаж самолета состоял из четырех человек: пилот – ст.лейтенант Лысенко; штурман – ст.лейтенант Оленчук Т.Л.; воздушный стрелок-радист сержант Божков Н.А. и воздушный стрелок – сержант Ефремов, - сообщили поисковики.

Вернувшиеся из боя раненые Лысенко и Оленчук рассказали, что самолет был подбит и сгорел в воздухе. Божков и Ефремов при этом погибли.

Поисковики уже разыскали родственников Божкова и отправили запрос в военно-медицинский архив министерства обороны РФ для установления личности захороненных в госпитале поселке Вознесеновка военнослужащих. Останки бойцов торжественно захоронят.