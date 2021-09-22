В центре Воронежа две пятиэтажки заливает нечистотами из-за бесхозной канализации

По дворам двух домов на Ворошилова регулярно текут зловонные потоки. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Почти в самом центре Воронежа, в домах №№ 33 и 35 жителям нижних этажей стало трудно жить из-за постоянных потопов. Льется к ним не просто вода, а нечистоты из канализации.

В 1968 году оба дома строили по линии Министерства обороны. Предназначались они для военных пенсионеров. Пока дома обслуживала квартирно-эксплуатационная часть военного ведомства, проблем не было. А потом многоэтажки передали муниципалитету, а обслуживанием занялась гражданская управляющая компания. И проблемы начались.

Несколько лет назад канализационные ветки, ведущие к этим двум домам, стали бесхозными. Вскоре после этого во дворы и квартиры стали литься потоки нечистот.

- Звоним в аварийную службу, та прочищает колодцы на вводах. Помогает максимум на две-три недели. А теперь зловонные фонтаны стали бить и в квартирах первого этажа. Больше всего достается первому подъезду, с которого начинается канализационная труба, - рассказали жильцы дома № 35.

Только прошедшим летом Юлия Осипова, хозяйка одной из таких квартир, пережила три фекальных потопа. Когда колодцы в очередной раз забивались и переполнялись, все то, что смывали жильцы верхних этажей, лилось из унитаза на пол, наполняло ванну.

Жильцам нижних этажей приходится вытирать нечистоты, выливающиеся к ним обратно из унитаза и из ванной. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жильцы двух домов попросили помощи в ликвидации этих коммунальных мучений в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Активисты ОНФ стали разбираться. И вот что выяснили.

- Причина бедствий - в старых керамических трубах, проходящих через дворы многоэтажек, - уверен эксперт регионального отделения ОНФ в Воронежской области Алексей Бурданцев. - Они нуждаются в замене, ремонт бесполезен. Через потерявшие герметичность стыки в трубопроводы и канализационные колодцы проникают корни деревьев, провоцируя засоры. Это слабое место керамики, которую укладывают секциями. Корни можно попытаться убрать с помощью специального оборудования, но прочистка даст временный эффект. Старую керамику надо удалять и перекладывать линию из современных монолитных материалов.

Но все попытки жильцов добиться этого закончились ничем. Управляющая компания отказалась менять заросшую канализацию, поскольку она не входит в состав общедомового имущества. Да и подобные работы выполняют, как правило, в рамках капитального ремонта. В ресурсоснабжающей организации сообщили, что обе трубы находятся вне зоны ее ответственности, не были переданы по договору концессии. А потом вообще оказалось, что проблемные ветки не состоят на балансе и у муниципалитета, документы на них отсутствуют.

- Жильцы рассказали, что около двух лет назад старшая по дому обращалась в администрацию Воронежа, просила оформить линии, чтобы в дальнейшем их заменить, передать ресурсоснабжающей компании. Но процесс затянулся. Мы попросили власти ускориться и проинформировать общественников, на какой стадии находится решение вопроса, - заявил Алексей Бурданцев.

Ситуацию в двух домах на Ворошилова прокомментировали в обслуживающей их УК Ленинского района:

- Бесхозные коммуникации раньше принадлежали Минобороны. Сейчас никто не готов брать их на баланс по причине крайней изношенности сетей. Пока эти коммуникации не приведут в порядок, в том числе, не проведут масштабную прочистку уличных труб гидродинамическим способом, ситуация не изменится.

Когда коммунальную проблему двух домов на Ворошилова решат, пока непонятно. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Практически еженедельно на разных участках в Ленинском районе специалисты УК фиксируют переполнение уличных колодцев стоками. Что касается ул. Ворошилова, д. 33, 35, то здесь колодцы забиваются стабильно дважды в месяц.

Многолетние иловые отложения и корни деревьев, которые забили уличные колодцы, препятствуют выходу стоков из многоквартирных домов. При переполнении систем фекалии стекают обратно в подвальные помещения. Если в подвале на канализационной трубе закрыта заглушка или дом бесподвальный, то стоки поднимаются в квартиры первых этажей. Чтобы избежать серьезного ущерба для жильцов, специалисты УК открывают заглушки, а стоки, которые попадают в подвал – откачивают. После этого, проводят уборку и дезинфекцию.

В последние годы канализационная проблема усугубилась еще и в связи с изменением структуры стоков. Значительно вырос объем мусора, который собственники квартир спускают в свои унитазы. Самые большие враги сантехников – влажные салфетки, наполнители для кошачьих туалетов, средства гигиены, памперсы. Осенью, во время заготовок, в канализацию из квартир горожан попадают испорченные фрукты и овощи в огромных объемах.

После каждого сигнала от жителей о подтоплении подвалов, мы оперативно сообщаем о проблемах на бесхозных сетях в управу района. Далее уже городские службы решают вопрос с засорами на бесхозных участках канализационных сетей.

На данный момент колодцы по адресам: ул. Ворошилова, д. 33, 35 не подтоплены, находятся в рабочем режиме.