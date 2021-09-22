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Общество22 сентября 2021 15:53

В центре Воронежа две пятиэтажки заливает нечистотами из-за бесхозной канализации

Ее надо полностью менять, а за чей счет, непонятно
Юрий КОЗЛОВ
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По дворам двух домов на Ворошилова регулярно текут зловонные потоки.

По дворам двух домов на Ворошилова регулярно текут зловонные потоки.

Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Почти в самом центре Воронежа, в домах №№ 33 и 35 жителям нижних этажей стало трудно жить из-за постоянных потопов. Льется к ним не просто вода, а нечистоты из канализации.

В 1968 году оба дома строили по линии Министерства обороны. Предназначались они для военных пенсионеров. Пока дома обслуживала квартирно-эксплуатационная часть военного ведомства, проблем не было. А потом многоэтажки передали муниципалитету, а обслуживанием занялась гражданская управляющая компания. И проблемы начались.

Несколько лет назад канализационные ветки, ведущие к этим двум домам, стали бесхозными. Вскоре после этого во дворы и квартиры стали литься потоки нечистот.

- Звоним в аварийную службу, та прочищает колодцы на вводах. Помогает максимум на две-три недели. А теперь зловонные фонтаны стали бить и в квартирах первого этажа. Больше всего достается первому подъезду, с которого начинается канализационная труба, - рассказали жильцы дома № 35.

Только прошедшим летом Юлия Осипова, хозяйка одной из таких квартир, пережила три фекальных потопа. Когда колодцы в очередной раз забивались и переполнялись, все то, что смывали жильцы верхних этажей, лилось из унитаза на пол, наполняло ванну.

Жильцам нижних этажей приходится вытирать нечистоты, выливающиеся к ним обратно из унитаза и из ванной.

Жильцам нижних этажей приходится вытирать нечистоты, выливающиеся к ним обратно из унитаза и из ванной.

Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жильцы двух домов попросили помощи в ликвидации этих коммунальных мучений в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Активисты ОНФ стали разбираться. И вот что выяснили.

- Причина бедствий - в старых керамических трубах, проходящих через дворы многоэтажек, - уверен эксперт регионального отделения ОНФ в Воронежской области Алексей Бурданцев. - Они нуждаются в замене, ремонт бесполезен. Через потерявшие герметичность стыки в трубопроводы и канализационные колодцы проникают корни деревьев, провоцируя засоры. Это слабое место керамики, которую укладывают секциями. Корни можно попытаться убрать с помощью специального оборудования, но прочистка даст временный эффект. Старую керамику надо удалять и перекладывать линию из современных монолитных материалов.

Но все попытки жильцов добиться этого закончились ничем. Управляющая компания отказалась менять заросшую канализацию, поскольку она не входит в состав общедомового имущества. Да и подобные работы выполняют, как правило, в рамках капитального ремонта. В ресурсоснабжающей организации сообщили, что обе трубы находятся вне зоны ее ответственности, не были переданы по договору концессии. А потом вообще оказалось, что проблемные ветки не состоят на балансе и у муниципалитета, документы на них отсутствуют.

- Жильцы рассказали, что около двух лет назад старшая по дому обращалась в администрацию Воронежа, просила оформить линии, чтобы в дальнейшем их заменить, передать ресурсоснабжающей компании. Но процесс затянулся. Мы попросили власти ускориться и проинформировать общественников, на какой стадии находится решение вопроса, - заявил Алексей Бурданцев.

Ситуацию в двух домах на Ворошилова прокомментировали в обслуживающей их УК Ленинского района:

- Бесхозные коммуникации раньше принадлежали Минобороны. Сейчас никто не готов брать их на баланс по причине крайней изношенности сетей. Пока эти коммуникации не приведут в порядок, в том числе, не проведут масштабную прочистку уличных труб гидродинамическим способом, ситуация не изменится.

Когда коммунальную проблему двух домов на Ворошилова решат, пока непонятно.

Когда коммунальную проблему двух домов на Ворошилова решат, пока непонятно.

Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Практически еженедельно на разных участках в Ленинском районе специалисты УК фиксируют переполнение уличных колодцев стоками. Что касается ул. Ворошилова, д. 33, 35, то здесь колодцы забиваются стабильно дважды в месяц.

Многолетние иловые отложения и корни деревьев, которые забили уличные колодцы, препятствуют выходу стоков из многоквартирных домов. При переполнении систем фекалии стекают обратно в подвальные помещения. Если в подвале на канализационной трубе закрыта заглушка или дом бесподвальный, то стоки поднимаются в квартиры первых этажей. Чтобы избежать серьезного ущерба для жильцов, специалисты УК открывают заглушки, а стоки, которые попадают в подвал – откачивают. После этого, проводят уборку и дезинфекцию.

В последние годы канализационная проблема усугубилась еще и в связи с изменением структуры стоков. Значительно вырос объем мусора, который собственники квартир спускают в свои унитазы. Самые большие враги сантехников – влажные салфетки, наполнители для кошачьих туалетов, средства гигиены, памперсы. Осенью, во время заготовок, в канализацию из квартир горожан попадают испорченные фрукты и овощи в огромных объемах.

После каждого сигнала от жителей о подтоплении подвалов, мы оперативно сообщаем о проблемах на бесхозных сетях в управу района. Далее уже городские службы решают вопрос с засорами на бесхозных участках канализационных сетей.

На данный момент колодцы по адресам: ул. Ворошилова, д. 33, 35 не подтоплены, находятся в рабочем режиме.

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