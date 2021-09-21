Куда катимся: результаты реформы пассажирского транспорта в Воронеже

Главная претензия к работе перевозчиков - несоблюдение графиков Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Уже больше года назад в Воронеже начали внедрять реформу пассажирского транспорта. Горожанам обещали, что новая система радикально изменит ситуацию. И, действительно, перемены заметили многие. Кажется даже, что претензий к работе перевозчиков стало больше. Но обо всем по порядку.

НОВЫЕ АВТОБУСЫ И ОПЛАТА ПО КАРТЕ

Как рассказали «Комсомолке» в мэрии, реализация транспортной реформы еще не завершилась. Однако некоторые нововведения уже реализованы.

С учетом рекомендаций ФАУ «РосдорНИИ», мнения общественности и профильных специалистов, а также многочисленных обращений горожан первоначально предложенную разработчиками маршрутную сеть изменили, сохранив гораздо большее количество маршрутом, чем предлагали ученые. Плюс появились совершенно новые. Всего в Воронеже сейчас сотня маршрутов, включая сезонные и троллейбусные. Из очевидных новшеств – обновление автопарка и внедрение безналичной оплаты.

- Благодаря участию в федеральном проекте «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» в 2020-2021 годах было получено 120 больших автобусов для муниципальной транспортной компании, и еще 20 – в рамках дозаявочной кампании для одного из частных перевозчиков. Также частными перевозчиками, к примеру, за 2021-й год собственными силами приобретено 86 автобусов среднего и малого классов 2020-2021 годов выпуска, - рассказали в городской администрации.

На многих маршрутах увеличили класс вместимости Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Общее количество подвижного состава в городе сегодня составляет 1425 единиц. В этом году частные перевозчики приобрели 125 единиц подвижного состава (86 из них 2020-2021 годов выпуска). Муниципальная компания «Воронежпассажиртранс» закупила 58 автобусов. В 2020 году частные перевозчики обновили 104 единицы, а МКП МТК «Воронежпассажиртранс» – 62 единицы.

Изношенными на сегодня признаны лишь 7% подвижного состава, занятого на перевозках пассажиров, говорят в мэрии.

«ВЫДЕЛЕНКИ» И СИСТЕМА ШТРАФОВ

Магистральные маршруты доверили муниципальному транспортному предприятию. На них сегодня работают автобусы большой вместимости.

На самых востребованных направлениях увеличили класс подвижного состава в пользу большего. Например, на маршрутах №8 и №49.

Совсем недавно на автобусах начали появляться бортовые номера. Эту работу чиновники обещают завершить в течение месяца.

На отдельных участках улиц Воронежа заработали выделенные полосы для автобусов.

Внедрена и начала действовать система штрафов за нарушение перевозчиками прописанных в контакте обязательств.

Казалось бы, все эти начинания должны изменить работы городского пассажирского транспорта в лучшую сторону. Но практически у каждого из перечисленных пунктов на практике обнаружилась обратная сторона.

Так, некоторые новые маршруты пока не пользуются популярностью у пассажиров, увеличение вместимости автобусов вызвало увеличение интервалов движения, безналичный расчет не по душе водителям, они предлагают пассажирам ехать дешевле, но при этом платить «налом». А «выделенки» еще больше сузили дороги, став причиной дополнительных заторов на улицах и недовольства горожан.

ЧЕТЫРЕ ПЕРЕВОЗЧИКА СРЫВАЮТ ГРАФИКИ

На обслуживании воронежских маршрутов сегодня заняты 13 перевозчиков, с которыми заключены контакты. Это ООО ТК «Автолайн+», ООО «АТП-1», ООО «ВТК», ООО «ТК АВТОТРАНС», ИП Мамаева С.А., ООО «ВГТК», ООО «ПТП-4К», ИП Очнев А.В., ООО «НТК», ООО «Автоуслуги-Н», ООО «Отдых+», МКП МТК «Воронежпассажиртранс» и ООО «Фенко-Авто».

Недавно мэрия объявила, что имеет серьезные претензии к работе четырех предприятия, вплоть до того, что перевозчики могут лишиться контрактов – предупреждением чиновники им уже направили. Речь идет о транспортных компаниях Автолайн+, ВГТК, ВТК, Отдых+.

Они не выполняют сводное расписание, из-за чего горожане подолгу ждут автобус на остановке.

Среди других нарушений со стороны городских перевозчиков в мэрии называют посадку и высадку пассажиров вне остановок, а также ночной отстой транспорта вне территорий автобаз.

- Сотрудники городского управления транспорта совместно с отделом линейного контроля МБУ «ЕОГПП» регулярно проводят мониторинг работы городских маршрутов, по его итогам перевозчикам дают разъяснения, либо применяют к ним систему штрафных санкций, - отметили в мэрии. - За каждый факт нарушения каждой единицей подвижного состава по 1000 рублей. Так, с начала года уже применены штрафные санкции на общую сумму более трех миллионов рублей.

В Воронеже действуют сто маршрутов Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

«КАЖДЫЙ ЛЕТИТ ЗА СВОЕЙ КОПЕЙКОЙ»

Увы, но в последние месяцы в сводки транспортных происшествий все чаще попадают маршрутки. И что еще более настораживает, в ДТП страдают и даже гибнут пассажиры. В чем причина? Чиновники затруднились ответить на этот вопрос. Тогда мы поинтересовались у водителей и перевозчиков.

Один из воронежцев, раньше работавший водителем маршрутки, рассказал, как организуется работа транспортного предприятия. Автор пожелал остаться неизвестным, но взамен был предельно откровенным:

- Работал я на маршруте №1кв. В 4-4.30 вы встаете по будильнику, ненавидя всех, но в первую очередь себя. К 5:30- 6 утра ты прибываешь на стоянку, забираешь документы на машину, терминал и прочее. Заводишь эту чертову колесницу смерти и ждешь, пока она прогреется.

После этого едешь в ПАТП. Получаешь путевой лист, механик осматривает ТС и вот ты едешь на конечную (Серафимовича). Оттуда начинают все выезжать. Если тебе повезло, то спереди и сзади будут нормальные водители и будут ехать спокойно. А может получится так, что впереди будет ехать Коля "Мент". И тогда считай, что домой ты сегодня приедешь без зарплаты. Манера его езды удивляет, но больше удивляет, что все руководство ПАТП знает, как он ездит, и ничего не предпринимает. Его манера проста, он тебя скидывает с ключевых остановок, стоит там подолгу, собирая народ, а потом летит, как ошпаренный, чтобы догнать тебя. Правила он не соблюдает совершенно, так как он бывший сотрудник ГИБДД и все вопросы решает мгновенно. Один раз на Некрасова у него беременная женщина в автобусе упала во время очередных гонок. Он ее высадил на Некрасова и полетел дальше. Потом пришли сотрудники полиции в ПАТП, но, естественно, все замялось.

Но вернемся к нашей работе. Вот выехал ты и поехал. Маршрут кольцевой, конечной остановки нет, с 6 утра до 22 ты летишь по этому кругу без остановок, еды, питья и туалета. Пить можно, но тогда приходится бегать по-маленькому. Как это выглядит? Ты сокращаешь интервал до впереди идущей машины и потом бежишь в кусты. Но вот наступили 22 часа, и ты закончил работу (можно, конечно, раньше, но зарплата будет меньше). Ты едешь на заправку, на мойку, потом на стоянку и потом домой. В итоге дома ты около полуночи, а завтра в 4 утра уже вставать и опять на работу.

О какой безопасности можно говорить, когда водители так изматываются? И так везде и всюду. Да, на маршруте №70 работа полегче, на конечной можно пойти и чаю попить, и в туалет сходить. Но и графики бывают 4/2.

Теперь об оплате труда. Есть план, плюс ты должен заправить автобус, ну а все, что осталось - твое. Отсюда и начинаются эти гонки. Каждый летит за своей копейкой. Проблему можно было бы решить, если бы платился четкий оклад. Но это никому не нужно. Это ведь налоги надо будет платить, а, как вы понимаете, 70 процентов, а то и больше, водителей работает неофициально. За 23 рубля водителю маршрутки приходится рисковать нашими жизнями.

"Выделенки" не улучшили работы маршруток, но ухудшили дорожную ситуацию в городе - уверены многие воронежцы Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

60 ТЫСЯЧ – НЕ ЗАРПЛАТА?

Андрей Очнев, директор транспортной компании, долгие годы работающий на обслуживании воронежских маршрутов, считает, что ситуация упущена уже давно, а сейчас мы лишь пожинаем плоды:

- Спасать пассажирский транспорт надо было лет 8-10 назад: вкладывать в него средства, реформировать. Сейчас в сфере пассажирских перевозок не хватает квалифицированных кадров, упущен контроль за ситуацией, нет качественной подготовки водителей и машин к выходу на рейс. Главное – соблюсти график, иначе можно лишиться контракта.

Среди водителей бытует мнение, что отношение к работе поменяет фиксированный оклад, не зависящий от выручки. Именно в погоне за «длинным рублем» многим видится причина аварий и нарушений ПДД. Но так ли это?- спросили мы у нашего собеседника.

- Я как раз практикую систему фиксированной оплаты труда, - отвечает Андрей Очнев. - Не поверите - три месяца висит в интернете объявление о поиске водителей, никто не хочет идти. У меня официальное оформление, трудовая книжка, фиксированная оплата труда. Но и контроль, работа под камерой. Это не нравится… Ну и, наверно, водители хотят получать больше, чем я предлагаю. Именно, получать, а не зарабатывать.

- А какую зарплату вы предлагаете?

- 60 тысяч.

НОСТАЛЬГИЯ ПО ТРАМВАЮ

Серьезной проблемой Воронежа остается и недостаток электротранспорта. А если быть точным - почти его полное отсутствие. На миллионный город приходится три троллейбусных маршрута, на которых числятся 45 машин. При том, что реально работают лишь 26, а еще 19 нуждаются в ремонте.

Местные механики пытаются своими силами восстанавливать «тролли», но все запчасти на них приходится выписывать и ждать из столицы. Кстати и сами б/у машины (15 штук) Воронежу два года назад передала Москва.

Весной этого года, впервые за 15 лет, провели ремонт крыши троллейбусного депо на Космонавтов, 27, да частично заменили опоры и контактную сеть на проспекте Революции и площади Ленина.

- Развитие инфраструктуры электротранспорта – сложная и капиталоемкая работа, - признаются чиновники. – Сейчас идет разработка документов транспортного планирования Воронежской городской агломерации и готовятся предложения по созданию системы магистрального пассажирского транспорта. По ее итогу будут определяться подходы и мероприятия дальнейшей организации работы наземного электротранспорта.

А рельсовый электротранспорт, несмотря на множество смелых проектов и обещаний, остается пока лишь мечтой и ностальгией воронежцев.