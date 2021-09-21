Домогательства в сети: почему закон бездействует?

Объясняем, как противостоять домогательствам и наказать обидчика. Фото: Анастасия ЗОЛОТАРЕВА

- Он прислал мне фотографию своего полового органа. Мы не были знакомы, - Юля, 25 лет. - Мне тогда было 15 лет. Я впервые увидела эту зону у мужчины. Мерзко. Я заблокировала его и никому ничего не говорила. А как вообще про это можно рассказать?

Культура замалчивания – это решение группы людей не рассказывать о своей проблеме или отказываться признавать ее таковой.

Культура замалчивания и домогательства всегда шли рука об руку. Масштабное движение #metoo сформировалось в 2017 году в Америке. Оно было не первым объявившим борьбу против сексуального насилия и домогательств. Но возникло именно в тот момент, когда женщины по всему миру оказались готовы говорить, а общество – слушать. В последние годы #metoo набирает популярность и в России. С помощью хэштега жертвы делятся своими историями в социальных сетях. Многие наконец-то смогли добиться справедливости.

Законодательство отстает от реальности

- Я фотографировала себя, чтоб он не трогал мою сестру, - рассказывает 24-летняя Алина. - Когда пришло сообщение от незнакомца, мне было 18. Какой-то Сергей сказал, что видел, как я отвожу сестру в детский сад и назвал его полный адрес. Он угрожал, что заберет сестренку, если я не сделаю фотографию груди. Требования выполнила, но парень продолжал писать. За месяц я отправила ему около шести фотографий, а после, по совету подруги заблокировала. Позвонила в полицию, но по телефону мне сказали, что это просто чья-то шутка и мне нужно быть менее доверчивой. Ощущения ужасные.

Домогательства – такие виды нежелательного сексуально мотивированного поведения, как физический контакт и приставание, реплики с сексуальным подтекстом, показ порнографических материалов и сексуальные притязания. Могут быть в форме высказываний или действий.

В России до сих пор нет закона о домогательствах. Обычно под этот термин попадает ряд смежных статей: ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера), ст.134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и ст. 135 УК РФ (развратные действия). Последние две способны защитить детей, но не взрослых.

Насчет несовершеннолетних закон предельно строг. Один из первых случаев, когда агрессор понес наказание за домогательства к ребенку, произошел в 2014 году. За интимную переписку мужчину приговорили к шести годам лишения свободы. После чего подобные действия признали уголовно наказуемыми.

Когда жертвой веб-домогательств становится совершеннолетний – закон практически бессилен. К тому же, часто пострадавшие решают молчать о случившемся.

Для того, чтобы привлечь преступника к ответственности, нужно определиться с видом совершенного над вами насилия. А затем действовать согласно условному алгоритму, подготовленному с помощью Марии Замолоцких, юриста центра «Насилию. Нет» (организация выполняет функцию иностранного агента, - ред.).

Алгоритм защиты. Фото: Елизавета КЛЮКИНА

Почему полиция бездействует и в законодательстве остаются серьезные пробелы, рассказывает адвокат Даниил Черных:

- Законодатель не успевает за современными тенденциями. Сейчас нет конкретной статьи за домогательства, в других странах с этой темой уже давно разобрались и ввели термин «харассмент» (в контексте домогательств на работе), мы до этого пока не дошли. Однако в отечественном правовом поле есть такие понятия как защита чести, достоинства и деловой репутации; моральный вред, преследования, вымогательства и угрозы различного характера. Благодаря ним агрессор может понести наказание.

Харассмент – поведение человека, которое причиняет неудобство или вред другому. Это вторжение в частную жизнь, которое не всегда имеет сексуальный характер. Но в отличие от домогательств – это форма дискриминации по полу, религии и т.д.

Как распознать домогательства?

Домогательства могут проявляться по-разному: от агрессивных сообщений с сексуальным подтекстом до сталкинга и угроз о расправе. Они могут исходить как от знакомых лиц, так и от совершенно посторонних людей.

Исследование «Верят ли россияне обвинениям в домогательствах?» Фото: Анастасия ЗОЛОТАРЕВА

- Четыре года назад я вступила в переписку с парнем на сервисе для знакомств. С первого дня общения он предлагал встретиться. Поначалу я не соглашалась, но спустя две недели все-таки решилась, - вспоминает Лера 23 лет. - Свидание прошло нормально, но на следующий день его как будто подменили. Он требовал интимные фотографии, требовал новых встреч, но уже для другого: «Может ко мне, чай выпьем? А потом не только чай. Да я все аккуратно сделаю, ты будешь в восторге. Никто еще не оставался недоволен». Меня это жутко злило! Я не хотела с ним больше контактировать. Чувствовала себя использованной. А он продолжал писать даже после отказа.

Намеки или требования фотографий интимного характера, откровенные предложения после отказа – не проявление настойчивости, а нарушение личных границ. В такие моменты жертва испытывает лишь отвращение. Если в случае Валерии можно было заблокировать обидчика, то следующая история покажет, что подобных мер может быть недостаточно.

- «У меня есть кое-какие фотографии, я подключился к твоей камере и могу отправить их твоей маме и друзьям». Сообщение с таким содержанием пришло мне на почту, – рассказывает 18-летняя Валентина. - Я испугалась, потому что поверила, но рассказала родителям. За молчание человек требовал встречу с ним. Мама успокоила меня и сказала, что это типичный обман. Сообщение мы удалили и забыли про все на какое-то время. Но через пару дней аналогичное письмо пришло мне в другой социальной сети. К предыдущим словам он добавил, что знает моих одноклассников и место, где живу. Я не на шутку перепугалась, заблокировала его аккаунт и ограничила доступ к своей странице. Но он продолжал писать мне в остальных соцсетях. Все закончилось тем, что я пообещала обратиться в полицию. Конечно, идти не собиралась. Не верила, что они могут помочь. Не знаю, что именно повлияло на него – угрозы или удаление всех личных аккаунтов, но он перестал писать. Мне до сих пор страшно читать сообщения от незнакомцев.

В случаях, когда откровенные сообщения превращаются в вымогательство, угрозы или шантаж, следует проконсультироваться с юристом.

- Привлечь к ответственности за такое в России крайне тяжело. Есть ст. 133 УК РФ о понуждении лица к действиям сексуального характера. Но дела по ней возбуждают и доводят до конца крайне редко. Часто женщины параллельно сталкиваются с преследованием, когда агрессор стремиться незаконно получить больше информации о ее личной жизни. Такое квалифицируется как нарушение неприкосновенности частной жизни по ст. 137 УК РФ, - рассказывает юрист Консорциума женских НПО «Wcons» Татьяна Белова.

У жертвы нет пола

Принято считать, что жертвами виртуальных сексуальных домогательств становятся только женщины, но это не так. В прошлом году множество мужчин поделились на платформе Reddit историями о том, как к ним приставали женщины. Мы поговорили с одним из них - 22-летним Андреем.

- Я устроился на удаленку в техподдержку. Начальница моего отдела изначально допускала фривольные формы обращения к сотрудникам: котик, солнышко и прочие невнятные слова. В чате она вечно пыталась флиртовать со мной и даже в общей беседе с коллегами. Однажды я не смог поехать на корпоратив, который устраивали в другом городе. Она начала писать, что без меня ей плохо, ей безумно жаль, что я не рядом. К слову, вживую мы ни разу не виделись. Тем более, у меня была девушка. И эти сообщения напрягали всех. Я игнорировал начальницу, как только мог. Спустя несколько дней в общий чат добавился учредитель фирмы, и женщина сразу же перестала общаться в формате заигрываний. Еще через неделю ее уволили.

Для меня это очень противная история, я был в безвыходном положении: на одной чаше весов новая работа, а на другой – самоуважение. Мне кажется, что никакое начальство не должно злоупотреблять своим положением, ведь подчиненный в случае отказа рискует всем.

Оба пола подвергаются сексуальным домогательствам, и говорить об этом сложно в равной степени как мужчинам, так и женщинам. В России только в последние годы сексуальное насилие перестает быть табуированной темой.

Виктимблейминг – термин, обозначающий отрицательную реакцию общества по отношению к жертве насилия: «Сама виновата».

В интернете – значит понарошку?

Жертвам домогательств в Сети достается не просто негативный опыт. В зависимости от восприимчивости и способу нападения угнетателя пострадавшие могут получить серьзную психологическую травму. О том, почему виртуальное насилие не сильно отличается от физического, рассказала консультирующий психолог Мария Клепинина:

– Каждое негативное воздействие извне не проходит для психики бесследно. Как проявится травма у каждой конкретной жертвы, опять же зависит от особенностей ее психики. Для кого-то может вылиться в полное отвращение к сексуальной сфере в целом. У кого-то повысится тревожность и появится страх перед любым виртуальным взаимодействием. Вариантов много. Суть в том, что все это насилие. Вторжение в интимную сферу происходит неожиданно, когда девушка беззащитна.

По мнению специалиста, явлению уделяется недостаточно внимания. Ведь в интернете насилие будто бы ненастоящее.

- Тебя не трогали, с тобой ничего не делали. Не считается. Девушки молчат, потому что стыдно. Им не поверят. Обесценят их переживания. Обвинят. Агрессоры продолжают, потому что не встречают отпор, остаются безнаказанными. Максимум - получат бан. Но новый аккаунт всегда легко завести.

Следующая история произошла с 15-летней Никой, к которой домогался взрослый учитель музыки.

- В какой-то момент мне просто начал писать неизвестный мужчина. Предлагал встретиться, постоянно расспрашивал про мою сексуальную жизнь и просил скинуть фотографии. Он присылал снимки своих половых органов. Я блокировала его везде, где только могла. Но он продолжал написывать с новых аккаунтов. О домогательствах каким-то образом стало известно на его работе: он учил детей в музыкальной школе. Родители подняли «бучу». Я не хотела портить ему жизнь, была уверена, что не имею права. Только хотела, чтоб он отстал. Но родители учеников писали мне, заставляли прислать скриншоты переписок. После того, как я это сделала, его уволили. Но год назад он снова нашел меня. В этот раз я пригрозила, что заявлю в полицию. Сообщения прекратились.

На своём опыте я поняла одну важную вещь: в такой ситуации нельзя молчать и пускать все на самотек. Такие люди могут быть опасны.

Я – жертва, что делать?

Прежде всего, с насилием нужно бороться. И если вам не хочется прибегать к помощи полиции или Роскомнадзора, то можно использовать не менее сильное оружие – огласку. Именно так поступила наша героиня Татьяна Хитрова, чем вдохновила многих девушек:

– Я - патологоанатом, веду образовательный блог в Instagram. Однажды в серии сторис рассказывала, как пишутся лекции по патологической анатомии для курса. Комментарии оставляла поверх своего фото, где я стою с книгой в закрытой одежде. В ответ мне прилетает в личные сообщения комментарий от студента: «сиськи огонь, я бы глянул». Мое выражение лица было непередаваемо. В большинстве своем моя аудитория вежливая и интеллигентная, и это последнее, что я ожидала прочесть.

То самое фото.

Для меня такие комментарии неприемлемы, это не комплимент, это оскорбление. Смогли бы вы сказать такое с трибуны на международном саммите? Или научной конференции?

Я нашла информацию о студенте на сайте вуза, и уже утром письма с описанием данного поступка и его фото-подтверждением разослала всей «верхушке» университета.Также написала ему лично, что он позорит профессию врача. Распространила это в Instagram, где меня поддержали врачи и студенты. Университет ответил почти сразу, пообещали принять меры и произвести дисциплинарное взыскание

Письмо в университет.

.

Ответ вуза.

Люди не сразу становятся теми, кем они являются. Все начинается с малых поступков. И хорошее, и плохое. Поэтому важно замечать «тревожные звоночки» и пресекать их. Когда человек знает, что понесет ответственность за свои действия, он уже дважды подумает перед тем, как что-то либо сделать.

В случае домогательств в веб-среде нужно использовать любые методы для своей защиты. Мы сделали памятку о том, как пережить сексуальные домогательства в Сети.

Как пережить веб-домогательства. Фото: Елизавета КЛЮКИНА

Помните, не лишним будет обратиться в специальные службы помощи –центр «Сестры» (у них есть телефон доверия), поделитесь своей историей в специализированных группах – «Сестра-сестре! Взаимопомощь» или «Подслушано Феминизм». В вашем арсенале должны быть и сайты психологической помощи – b17. Если вы знаете английский язык, то возможностей по получению квалифицированной помощь в режиме реального времени становится больше – это порталы Hollaback! и Heartmob.