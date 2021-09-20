Капремонт крыши в центре Воронежа обернулся потопом для жильцов 12-этажки

Фото - пресс-центр ЖКХ

Затяжной дождь для жителей многоэтажки на Студенческой, 34 настоящим стихийным бедствием. Из-за разобранной крыши подрядчиком Фонда капремонта вода полилась в дом. Сильнее всего пострадал подъезд, а он в доме один, – вода с крыши прошла все 12 пролетов. Плюс по касательной затопило квартиры на 12-м этаже. Об этом сообщили в пресс-центре ЖКХ 20 августа.

Фото - пресс-центр ЖКХ

Как пояснили в УК «Центрального района», на потоп пожаловался один из жителей дома в воскресенье в 10:23. Он сообщил о том, что залило электрощиток в подъезде. Специалисты УК сразу выехали на место. Как оказалось, в доме проводился капремонт. Электричество пришлось отключить, поэтому дом вот уже почти сутки стоит без света. Учитывая сырую погоду и холод, жильцы находятся в экстремальной ситуации.

– Подрядчик Фонда капитального ремонта демонтировал старое покрытие мягкой кровли и оставил всё в таком виде на выходные. Соответственно, когда пошел дождь, произошло залитие. Мы вчера оперативно связались с Фондом капитального ремонта, сообщили в управу района и управление ЖКХ города. Подрядчик Фонда сразу выехал на место и предпринял попытку изолировать кровлю с помощью укрывного материала, – пояснили в УК.

В управляющей компании пообещали произвести тщательный осмотр, составить акт и выставить Фонду капремонта претензию о возмещении ущерба из-за действий его подрядчика.

Фото - пресс-центр ЖКХ

Пока же жильцы 88 квартир ждут включения электроэнергии. В УК пообещали исправить ситуацию в максимально короткие сроки.

Известно, что на место прибыл подрядчик и занимается кровлей.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, Управой района предлагался жителям вариант эвакуации, но они отказались. Сейчас в доме ведутся работы, в том числе идет сушка щитков.