Воронежцы идут голосовать целыми семьями

Воронежцы могут проголосовать сегодня до 20.00 Фото: Максим ГОРОХОВ

В Воронежской области сегодня, 19 сентября, проходит финальный день голосования за кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва.

За два дня в регионе свою волю выразили уже 35,17% избирателей. В общей сложности, по данным избиркома, на вечер субботы участие в голосовании приняли 644 555 человек.

Как отметил председатель областной избирательной комиссии Илья Иванов, на вечер 18 сентября явка по Воронежу по итогам двух дней составила 19,29% (больше 162 тысяч человек). Районами-лидерами стали Таловский, Панинский, Новоусманский, Острогожский и Бутурлиновский. Там явка превысила 62%. Первое место занял Новохоперовский район, где пришло на избирательные участки уже 68% жителей.

Как голосовали губернатор и мэр

Первый день голосования прошел довольно активно. В выборах приняли участие первые лица Воронежа и области.

Губернатор Александр Гусев выразил свою гражданскую позицию рано утром 17 сентября: он опустил бюллетень в урну на избирательном участке в гимназии имени Басова.

Губернатор проголосовал на своем участке в гимназии имени Басова. Фото – правительство Воронежской области

Глава региона отметил, что режим трехдневного голосования в условиях складывающейся эпидемиологической обстановки - мера правильная, и призвал всех жителей Воронежской области последовать его примеру:

- Многое зависит сейчас от работы обновленной Государственной Думы, у нее - новые полномочия, в том числе существенно влияющие на исполнительную власть при формировании правительства РФ, а также ряд других, которые нижняя палата парламента получила при изменении Конституции. Уверен, люди это понимают и обязательно придут на избирательные участки, - прокомментировал губернатор.

Мэр Вадим Кстенин проголосовал также 17 сентября в школе № 83 в Советском районе. На избирательный участок он пришел вместе со своей семьей - с супругой и сыном. Они вместе опустили бюллетени в урны.

- Я привел на участок всю свою семью, потому что мне небезразлично, кто будет представлять интересы региона и города в Государственной Думе. Это должны быть люди, которые смогут принести огромную пользу воронежцам. Которые будут иметь необходимые ресурсы для того, чтобы оказать помощь в развитии Воронежа и Воронежской области, - подчеркнул мэр.

На выборы пришли четыре поколения

Глава регионального отделения партии «Новые люди» Антон Ткачев привел на голосование в воскресенье 19 сентября все четыре поколения своей семьи. На избирательный участок № 13/67 в школе № 84 на улице Тепличной пришли бабушка Антона, отец, сам он и его семилетняя сестра. Старшие голосовали вместе с Антоном Ткачевым, а сестренка болела за брата и поддерживала настрой.

Антон Ткачев привел на голосование все четыре поколения своей семьи

- Хочется сказать, что сегодня, в последний день голосования, очень важно сделать выбор. Нельзя игнорировать. У нас есть реальный исторический переломный момент, который мы можем решить одной галочкой, одним голосом, каждый из которых важен. От этого зависит судьба нашей страны. Нужно сделать выбор в сторону развития, обновления той парламентской структуры, которая сегодня существует в Госдуме. Недопустимо, когда в богатой стране живут бедные люди, с которых просто стригут деньги, собирая налоги, и выкачивают ресурсы, принадлежащие гражданам. А зарабатывает на этом кучка олигархов. Поэтому сделайте свой выбор! Выбор за будущее - такое, где люди живут полной жизнью, а не за счет «борщевого набора», - поделился Антон Ткачев.

Это наш гражданский долг!

Бывший губернатор Воронежской области, вице-спикер Госдумы РФ Алексей Гордеев проголосовал 19 сентября на участке № 1420 в школе № 37 на улице Пятницкого, 67.

- Несмотря на дождливую погоду, много людей пришли и проголосовали. Я считаю, что это важный шаг для каждого ответственного гражданина нашей страны. Формируется российский парламент - один из важнейших органов государственной власти. И конечно, какая будет социально-экономическая политика, во многом зависит от качества формирования Госдумы. Я считаю, голосовать надо! - резюмировал вице-спикер.

Руководитель региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Марина Андрейчук проголосовала 17 сентября на избирательном участке № 12/23 в областном центре. Она со своей стороны отметила, что все проходило с соблюдением положенных мер безопасности и горожане могли не беспокоится о своем здоровье.

На избирательных участках голосование проходит с соблюдением всех мер безопасности Фото: Максим ГОРОХОВ

Во все дни голосования избиратели приходили на участки, чтобы опустить бюллетень в урну. Кто-то выбрал для этого пятницу, кто-то - субботу и воскресенье. Не остановило и то, что в выходные резко испортилась погода и начался дождь. По мнению воронежцев, это хорошая практика, когда дается именно три дня для голосования.

Жительница Коминтерновского района Вероника считает, что это ее гражданский долг. Она пришла на участок в пятницу, чтобы избежать большого количества людей.

- Хорошо, что у меня есть такая возможность, и я понимаю, что в выходные будет больше народа. По поводу трехдневного голосования – это, наверное, правильно. Государство предоставляет большую возможность проголосовать разным людям. Кто-то работает, кто-то болеет, и так далее, - рассказала Вероника.

Воронежец Олег Петрович заверил, что не пропускает выборы и всегда приходит на них:

- Я же гражданин, а не лишенец какой-то, враг народа и так далее. Я же не из них! И трехдневное голосование очень даже удобное.

Выборы еще не завершились. Проголосовать можно будет сегодня до 20.00.