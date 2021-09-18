«Есть какая-то ответственность»: жители Воронежа рассказали, почему пришли на выборы в первый день голосования

За место в нижней палате Федерального Собрания сражаются 14 партий. Фото: Кирилл Мишин

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную Думу восьмого созыва. За место в нижней палате Федерального Собрания сражаются 14 партий.

В первый день голосования корреспонденты «КП-Воронеж» прошлись по нескольким участкам в Коминтерновском районе и пообщались с избирателями. Мы узнали, как люди относятся к трехдневному голосованию и почему они пришли именно в первый день.

Выборы 2021. Фото: Кирилл Мишин

Стоит отметить, что в пятницу на участки пришли в основном пожилые люди. А вот молодежь, видимо, решила проголосовать позже.

- Я из советских времен, и у меня есть какая-то ответственность: если выборы - значит надо. Я всегда голосую, никогда не пропускаю. Пришла в первый день, так как думала, что народа поменьше будет, тем более вечером, - рассказала Светлана Ивановна.

Светлана Ивановна всегда ходит на выборы. Фото: Кирилл Мишин

- Я решила, что это долг гражданский, на самом деле так считаю. Почему в пятницу - потому что у меня есть такая возможность, и я понимаю, что в выходные будет больше народа. По поводу трехдневного голосования - это, наверное, правильно. Государство предоставляет большую возможность проголосовать разным людям. Кто-то работает, кто-то болеет, и так далее, - поделилась своим мнением жительница Воронежа Вероника.

Вероника решила проголосовать в пятницу, чтобы избежать большого количества людей. Фото: Кирилл Мишин

- Всегда голосую: я же гражданин, а не лишенец какой-то, враг народа и т. д. Я же не из них. Сейчас иду с работы. Мне удобно: завтра не колготиться, ничего. Трехдневное голосование очень даже удобное. Прошел свободно, никого нет, а то потом мне нужно было бы снова собираться, одеваться, бриться. Очень удобно, - сообщил нашим корреспондентам Олег Петрович.

Олег Петрович зашел на выборы после работы. Фото: Кирилл Мишин

- Мимо ехал: оплачивал счета и решил зайти сюда. Да и завтра обещают дожди. К голосованию длиной в три дня отношусь плохо. Привычнее, когда одним днем. Нужно, чтобы люди были исполнительные и активнее ходили на выборы, - рассказал «Комсомолке» Александр Александрович.

Александру Александровичу привычнее голосовать в один день. Фото: Кирилл Мишин

- Мы живем в своей стране и неравнодушны к тому, что делается в ней. Хотим, чтобы у нас все было хорошо. Мы пенсионеры, нам удобнее в пятницу прийти. И живем на даче - приехали специально, чтобы отдать свой голос, - поделилась мнением жительница города Людмила Ивановна.

Людмила Ивановна специально приехала с дачи, чтобы проголосовать. Фото: Кирилл Мишин