Онлайн-отпевание и стеклянные гробы: как в Воронеже изменились похороны в пандемию

Присутствовать на отпевании и похоронах можно только близким членам семьи. Фото: Елизавета КЛЮКИНА

Пандемия COVID-19 усложнила процедуру погребения как для родственников, так и для работников ритуальных служб. О том, как проходят похороны в период коронавируса, - в материале «Комсомольской правды - Воронеж».

Порядок проведения похорон определяют региональные власти. Но рекомендации Минздрава РФ все еще действуют: умерших от коронавируса хоронить в закрытых гробах в присутствии минимального количества людей (не больше десяти человек). При этом любые контакты с телом усопшего запрещены.

Изменения затронули и родственников умерших. Присутствовать на отпевании и похоронах можно только близким членам семьи. Соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты - обязательное условие.

Где и как хоронят?

В Воронеже только на Березовском кладбище возможны массовые погребения. Фото: Елизавета КЛЮКИНА

Процедура захоронения для всех одна, умер ли человек от коронавируса либо по другой причине. Если на кладбище есть место или родственные могилы, то можно провести подзахоронение. Вариант массовых погребений в Воронеже доступен только на Березовском кладбище. (Там рядом могут похоронить не только близких, но и дальних родственников.)

А вот подготовка и транспортировка тела значительно разнится в зависимости от причины смерти. Если человек умер не от коронавирусной инфекции, то процедуры никак не меняются. Но если причиной гибели оказывается ковид, то каждый этап в похоронном процессе претерпевает изменения.

Тело выдают из морга сразу в защитном пакете. Забрать его домой родственники не могут. Ритуальная служба уже в таком виде отвозит умершего на кладбище. Для доставки используется специальный автотранспорт, а после каждого выезда проводится дезинфекция.

Спецтранспорт - это обычный катафалк. Нет каких-то особых транспортных средств для перевозки тела. Единственное отличие в том, что обычный ритуальный кортеж не дезинфицируют после каждого отдельного покойника, а «специальный» подлежит обработке.

Сотрудников ритуальных служб обязали использовать средства индивидуальной защиты: маски, перчатки и защитные костюмы. Каждая организация все это закупает самостоятельно.

- В первую волну вопрос об их применении стоял особенно остро, а сейчас большая часть с прививками и вируса особо не боится. Некоторые работники могут нарушать порядок безопасности: кто-то маску не наденет, кто-то перчатки забудет. Это не специально, а случайно происходит. Сегодня эпидемия как-то привычнее воспринимается, не так страшно, - делится сотрудник воронежской частной ритуальной фирмы Артем Сеулов.

Можно кремировать

Среднее количество кремаций в 2020 году составило 25 - 35 в месяц. Фото: Елизавета КЛЮКИНА

Воронежский крематорий открылся в январе 2020-го. Правда, об этом почему-то мало известно городским жителям.

- Зимой этого года от коронавируса умерла моя бабушка. Мы похоронили ее на Юго-западном кладбище. О том, что у нас в городе есть крематорий, я не знала. Иначе, возможно, предпочли бы кремацию, - делится жительница Воронежа Ольга Алферова.

Кремация вовсе не безопаснее. Поэтому тело в любом случае находится в защитном пакете: без непосредственного контакта оно не несет никакой угрозы. Но кремация имеет одно условное преимущество перед погребением: количество мест на кладбище ограничено. Новые погосты практически не создаются.

По данным Воронежского похоронного бюро (ВПБ), среднее количество кремаций в 2020 году было 25 - 35 в месяц. На сегодняшний момент эта цифра выросла до 50 - 60.

В местный крематорий за услугой обращаются как горожане, так и жители области, а также других регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода... Так происходит потому, что крематории в более крупных городах значительно перегружены, да и не многие регионы могут похвастаться их наличием.

В крематории есть резервуар для длительного хранения тела. Это позволяет родственникам тщательно подготовится к процедуре. По желанию родных возможно проведение церемонии перед кремацией. После погрузки гроба в печь близким умершего выдается пластиковая капсула, куда закладывают табличку с информацией об усопшем. Прах можно поместить и в церемониальную урну.

Отпевание заочно

При отпевании служители церкви соблюдает санитарные требования. Фото: Елизавета КЛЮКИНА

Онлайн-трансляция погребения или отпевания совершается родственниками умерших. Отдельной такой услуги в Воронеже не предусмотрено. Но этот вариант дистанционного присутствия действительно актуален, когда у родных нет возможности попрощаться лично.

При проведении отпевания церковь соблюдает рекомендации Роспотребнадзора: закрытый гроб, ограниченное количество присутствующих на церемонии. Актуальными остаются и инструкции Священного Синода, утвержденные 17 марта 2020 года. Согласно им во время литургии обязательно ношение масок, перчаток и соблюдение социальной дистанции. А после богослужения нужно обрабатывать алтарные принадлежности и прочие религиозные атрибуты.

- Если погода позволяет, то отпевание проводится на улице. У нас перед входом ромашки нарисованы: каждый цветок - это место, где может стоять человек во время богослужения. Так они соблюдают социальную дистанцию. Отпевания проходят и в самом храме, но на них могут присутствовать не более 10 - 12 человек. Никакой онлайн-трансляции у нас не предусмотрено, но верующим стоит задуматься над проведением заочного отпевания - обряд сохраняется, но производится без покойника. Об этом почему-то мало кто слышал, но такой вариант действительно может стать хорошей альтернативой, - рассказал настоятель храма архангела Михаила, иерей Виктор Кукса.

Соблюдение социальной дистанции. Фото: Елизавета КЛЮКИНА

Гробы с окошками пользуются спросом

Гробы со стеклянными окошками в крышках стали производить в прошлом году в Москве. На сегодняшний момент этот товар широко представлен в региональных ритуальных компаниях.

- Появление такого варианта погребальной атрибутики было вызвано несколькими случаями, когда после похорон выяснялось, что в морге выдали тело другого умершего. Чтобы исключить подобное и чтобы у родственников была возможность увидеть и проводить в последний путь усопшего, производители предложили такой вариант гробов, - говорит представитель ПАО ВПБ Валентина Усманова.

Сейчас такой товар широко представлен в региональных ритуальных компаниях. Фото: Елизавета КЛЮКИНА

Как ни странно, но товар пользуется спросом. Несмотря на то, что смысла в таком приобретении в случае смерти от коронавируса нет. Ведь тело выдается в защитном пакете, и разглядеть что-то в маленьком прямоугольном отверстии практически невозможно.