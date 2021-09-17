Выходные в Воронеже: картины "передвижников", "Свадьба Фигаро", юбилей Табачникова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА ПЕРЕДВИЖНИКОВ

В художественном музее имени Крамского открылась выставка «Передвижники: правда жизни». Проект посвящен 150-летию Товарищества передвижных художественных выставок и проведению их первой выставки.

Одним из лидеров «передвижников» был наш прославленный земляк Иван Крамской, чье имя носит музей. Именно Крамской, человек высочайших моральных качеств, «совесть» Товарищества, много размышлявший о природе искусства вообще и о задачах, стоявших в конкретный исторический момент, определил идеологию передвижничества, задал высокий этический уровень. Течение «передвижников» внесло огромный вклад в историю русского искусства второй половины XIX века. Товарищество за свою более чем полувековую историю (1870-1923) провело 47 выставок, в разные годы, объединяя лучшие творческие силы России.

- Деятельность «передвижников» во многом стала новым опытом для русских художников. Цели, провозглашенные при создании Товарищества: популяризация современного русского искусства, просветительство в русской провинции и организация коммерчески успешной выставочной деятельности, были новыми в русской художественной жизни и отражали передовые идеи своего времени. В Воронеже передвижные выставки бывали неоднократно, и каждый раз это было событием в провинциальной культурной жизни, открывая для многих молодых художников свой путь в искусство, - отметили в музее.

В коллекции музея хранится значительная коллекция произведений художников-передвижников: живописные, графические, скульптурные работы, замечательные по своим художественным качествам. На выставке будут представлены более 60 произведений из воронежского собрания и 10 - из собрания Третьяковской галереи, среди которых: «Пасечник» Крамского, «Притихло» Дубовского, «Портрет неизвестной» Ярошенко и другие.

Выставка продлится до 5 декабря.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В ОПЕРНОМ

Театр оперы и балета приглашает на открытие 61-го сезона. 17 и 18 сентября покажут свежую премьеру - оперу Моцарта «Свадьба Фигаро» в режиссерском прочтении Михаила Бычкова. Ее впервые представили на Платоновском фестивале. Постановка буквально произвела фурор, получив восторженные оценки и со стороны сообщества театральных критиков, и со стороны зрителей. Спектакли пройдут со звездным составом исполнителей. Главные партии исполнят приглашенные на спектакль солистки МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Наталья Петрожицкая (графиня Розина) и Екатерина Лукаш (Керубино), а также ведущие солисты воронежской оперы: Александра Добролюбова (Сюзанна), Кирилл Афонин (граф Альмавива), Юлия Проняева (Марселина), Антон Борисенко (Бартоло), Назарий Немченко (Базилио), Екатерина Гаврилова (Барбарина). 17 сентября партию Фигаро исполнит Федор Костюков, 18 сентября - Алексей Тюхин.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УИК-ЭНД В ФИЛАРМОНИИ

18 сентября в 15.00 и 18.00 – концертные программы музыкально-литературного лектория «Приключения на Острове ошибок, или Зачем нужно быть грамотным?». Прозвучат песни Шаинского, Ханка, популярные классические произведения. В программе принимают участие Елена Старкова, Яна Сафронова, Наталья Пастухова, Альбина Плотникова, Софья Ермолова, Елена Бородина, Карина Броян, Артур Гурьев, Максим Смирнов, Галина Леонова, Екатерина Наркевич. Сценарий и постановка – Александр Зыков. 19 сентября в 13.00 – концерт Губернаторского эстрадно-духового оркестра «Его величество вальс». В программе принимают участие Светлана Шкарупина (сопрано), Елена Старкова (сопрано), Владислав Бирюков(баритон), Михаил Князев (фортепиано). Дирижеры Владимир Курило и Дмитрий Харьковский.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БЕЛЫЕ ТИГРЫ И ТРЕХТОННЫЙ НОСОРОГ

С 18 сентября в Воронежском цирке будет гастролировать новая программа «Калейдоскоп фантазий», который поставила режиссер Дарья Костюк.

В основе сюжета представления - увлекательная история девочки, способной увидеть вокруг необыкновенное и удивительное благодаря старинной игрушке, подаренной бабушкой. В путешествие по грезам и фантазиям с маленькой героиней отправится единственный в России дрессированный носорог. Трехтонное животное исполняет роль «Единорога» в снах девочки. Подопечный дрессировщицы Елены Федотовой танцует вальс, садится на тумбу и делает другие несвойственные этим животным трюки.

Кроме носорога в представлении участвуют белые тигры. Аттракцион Алисы Нестеровой «Мой Тотем» - пример гармоничного сосуществования человека и хищников.

В программе выступления не только дрессировщиков со своими подопечными, но и представителей других жанров циркового искусства: групповых акробатов, воздушных гимнастов. А клоунский дуэт Вячеслава Куркова и Михаила Рамзина не оставит никого без улыбки.

18 сентября в 17.00, 19 сентября в 13.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЮБИЛЕЙ ИСКУССТВОВЕДА

19 сентября в Воронеже пройдет творческий вечер Бронислава Табачникова. Встреча посвящена юбилею известного культурного деятеля. Историк и искусствовед, профессор и педагог, музыкальный и театральный критик, ведущий многих культурных мероприятий в августе отметил 85-летие.

Вечер заслуженного работника высшей школы РФ «Не бывает напрасным прекрасное…» пройдет в Воронежском концертном зале. В программе примут участие ведущие солисты Воронежского театра оперы и балета и филармонии, Воронежский академический симфонический оркестр, оркестр Воронежского концертного зала. Выступит также специальный гость - лауреат международных конкурсов, пианист Сергей Тарасов.

Начало 19 сентября в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КАРТИНЫ СЕРГЕЯ БРУДАНИНА

В арт-галерее Камерного театра работает выставка Сергея Бруданина. Экспозиция «Земля и небо» составлена Сергеем вместе с его другом, художником Евгением Камбалиным. Большая часть работ написана на старых деревянных массивах.

Сергей Бруданин - необычный автор. Он пишет в абстрактной манере. А еще делает эффектные работы в технике 3D (ассамбляж). Причем из всякого хлама – и так, что это не выглядит мусором. Воронежцы уже видели объекты из полуистлевших ковриков, отломанных дверок от шкафов, стоптанных башмаков и обувных колодок, выброшенных кукол, ржавых шестеренок, одиноких бильярдных шаров, засушенных гранатов. Сергей «сплавляет» свои натюрморты из терок, металлической проволоки, гофрированных шлангов для душа, каких-то давно потерянных ключей и ненужных краников, ручек от старых бидонов. И получается искусство.

Выставку можно посмотреть бесплатно.

На выставке Сергей Бруданина 2016 года Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА АРХЕОЛОГОВ

С 10 сентября по 7 ноября в экспозиционном зале музея-заповедника «Костенки» пройдет выставка «Сезон 2021. В поисках артефактов». Она продемонстрирует жизнь археологов, работающих на стоянках Костенки 14, 17 и Борщево 5 на протяжении одного рабочего дня. Также в нее включена серия фотографий, посвященных научно-практической конференции «Рогачевские чтения: музей, археология, история».