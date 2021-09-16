Более 900 участников: в Воронеже завершился Летний чемпионат лиги миди-футбола

Награждение победителей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежской лиге миди-футбола чуть больше года. Это молодой вид спорта, который в начале нулевых зародился в столице и оттуда постепенно распространился в регионы. Нашел он увлеченных сторонников и в Воронеже. В нашей лиге уже 34 команды, и она продолжает активно расширяться.

- Соревнования проходят по вечерам дважды в неделю. Команды формируют из добровольцев, увлеченных футболом, - рассказывает Максим Гундаров, руководитель Воронежской лиги миди-футбола. - На поле одновременно играют по восемь человек с каждой стороны: семь полевых и вратарь.

На поле играют по 8 человек с каждой стороны Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

У лиги есть свой официальный сайт и активная группа в соцсети, в которой уже более 1300 участников. Пока миди-футбол в Воронеже существует за счет взносов игроков. Приходится оплачивать аренду поля, работу судей, дежурство врачей на матчах, услуги фотографов. Игры проходят на стадионах Platinum Arena на дамбе Чернавского моста, в микрорайоне Подгорное на улице Дмитрия Горина и на Краснодонской, 23Б.

Количество поклонников миди-футбола постояяно растет Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В летнем чемпионате, который стартовал в апреле, участвовало более 900 человек. Соревнования проходили почти четыре месяца, это 22 тура.

15 сентября в Platinum Arena состоялись финальные игры летнего чемпионата и чествование победителей. Несмотря на похолодание и поздний час (награждение происходило в 23.00), поддержать игроков пришли их друзья, жены и даже маленькие дети.

- Стараемся во всем походить на профессионалов, - признается Максим Гундаров. - У нас судят профессиональные судьи, привлеченные на коммерческой основе. Лучшие игроки получат сегодня персональные награды - статуэтки и кубки. У нас три дивизиона, в каждом по три призера: бронзовые, серебряные и золотые медали.

Награды в ожидании призеров Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

А теперь поддержку воронежскому миди-футболу оказывают члены молодой партии «Новые люди».

- Мы познакомились с ребятами в начале прошлого лета. Нас заинтересовало это начинание, и мы решили поддержать талантливую молодежь в ее стремлении к здоровому образу жизни, - рассказал активист партии «Новые люди» Сергей Гурченко. - Для нас это очень важная тема. Один из наших сторонников - Игорь Анискевич, который воспитывает детскую футбольную команду «Штурм», где играют дети с ограниченными возможностями здоровья. Мы проводили для них благотворительный турнир - так команда смогла набрать новых участников и закупить форму.

Для победителей Летнего чемпионата по миди-футболу спонсоры подготовили персональные сувениры - удобные для занятий спортом и в повседневной жизни поясные сумки.

Летний чемпионат только завершился, а участники уже ждут новых игр. Организаторы объявили набор команд на участие в зимних состязаниях, которые стартуют 16 октября.