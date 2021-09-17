В Воронеже выступает единственный в России дрессированный носорог

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Африканский носорог и белые бенгальские тигры: в Воронежском цирке начались гастроли новой программы. «Калейдоскоп фантазий» - спектакль режиссера-постановщика Дарьи Костюк, в котором артисты рассказывают историю маленькой девочки, увидевшей фантазийный мир с помощью игрушки, подаренной бабушкой. Создатели представления на языке искусства говорят, что в мире, погрязшем в гаджетах, волшебство можно создать даже с помощью цветного стекла.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Программа – настоящий калейдоскоп цирковых жанров. Здесь под купол цирка взлетает рояль с воздушными гимнастами, клоуны попадают в забавные ситуации. Огромный африканский носорог Мафуньян танцует. Но степенно - в Мафуше ведь более двух тонн веса. А шесть белых бенгальских тигров вальяжно ходят по манежу и целуются с дрессировщицей.

- Мы не подчиняем животных, мы даем им возможность вольготно себя вести. У нас тигрица Лизель, по прозвищу Пельмешка, поддерживает движение бодипозитива и может даже уснуть в манеже. Если тиграм что-то надоедает, они могут просто уйти. Белые тигры – вообще более инертные, чем рыжие, в этом сложность. Наши питомцы – потомственные артисты: родились в цирке. У каждого свой характер, к каждому нужен свой подход. Кто-то любит прыгать с тумбы на тумбу, кто-то лучше проходит «змейку», делают, что сами хотят, - рассказала тренер животных Алиса Нестерова.

фото предоставлено цирком

В дикой природе даже один носорог может произвести эффект целого стада: он громко топочет, шаркает копытами, поднимая целое облако пыли, словно десятки животных, и тем самым деморализуя хищников. 12-летний мощный Мафуньян только с виду грозный. А внутри очень добрый. Любит ласку, чтобы почесали его необъятные бока.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Мафуша любит поприжиматься. Как прихожу к нему, он ложится на бок - показывает, что пора почесать животик, ушки. За эти годы мы стали с ним настоящей семьей, - рассказала о своем огромном питомце дрессировщица Елена Федотова. - Мы столько времени провели бок о бок, глаза в глаза, что я с полувзгляда понимаю, что ему нравится, а что нет. Мы подмечали его естественные движения, чтобы закрепить их в трюки. Считается, что носороги не поддаются дрессировке, но мы это опровергли: Мафуша - единственный носорог, который танцует, садится и ложится по команде. Мне повезло с партнером.

Программа «Калейдоскоп фантазий» будет идти в Воронеже по 17 октября.