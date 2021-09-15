Как выявить рак на ранних стадиях: главный воронежский онколог ответил на пять важных вопросов

По словам Ивана Мошурова, количество запущенных случаев во время пандемии увеличилось. Всего на учете в областном онкодиспансере стоят около 72 тысяч человек. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

15 сентября главный онколог Воронежской области Иван Мошуров отмечает 55-летие. В преддверии этой даты мы задали специалисту пять вопросов об онкологических заболеваниях, ответы на которые должен знать каждый.

Насколько внимательно воронежцы относятся к онкологическим заболеваниям?

- Считаю, что будущее за профилактикой и ранней диагностикой. Но сейчас, к сожалению, мы нередко наблюдаем запущенные случаи: примерно 20 в неделю. Это очень плохо. В некоторых ситуациях, какие бы деньги мы ни тратили на лекарственную и лучевую терапию, какие бы методы ни применяли, желаемого эффекта не получить. А иногда мы и вовсе оказываемся беспомощными. Это знают и сами пациенты. На первой-второй стадии, когда еще нет отдаленных метастазов, можно достигнуть до 90% излечения. Поэтому мы всегда говорим, что нужно внимательно относиться к своему здоровью. Разработали специальные анкеты для ранней диагностики рака. Если ответить на эти вопросы, то уже можно заподозрить у себя определенные проблемы. Очень важно, чтобы все жители региона следили за своим состоянием, за тем, как качественно проходят диспансеризация и профосмотры.

Как пандемия коронавируса повлияла на раннюю диагностику злокачественных новообразований?

- Из-за инфекции в 2020-м Министерство здравоохранения России приостановило диспансеризацию, профосмотры и скрининговые программы. Все те мероприятия, которые позволяют на первоначальном этапе выявить болезнь. И сегодня мы видим рост запущенных случаев. Слава богу, что все эти процедуры уже восстановили. Хотя думаю, последствия будут еще долго проявляться. Такая ситуация наблюдается по всей стране.

Почему важны скрининги? Какие исследования проводят в Воронежской области?

- У нас в регионе реализуется пять скриниговых программ. Маммографическая - для обнаружения рака молочной железы. Все девушки и женщины должны знать: до 39 лет делается УЗИ, а затем - раз в год маммография. К большому сожалению, среди женской половины населения подобный вид онкологического заболевания выходит на первое место. Поэтому повторю: нужно обязательно обследоваться.

Что касается мужчин, есть такой анализ ПСА - исследование на рак предстательной железы. Его нужно делать тоже хотя бы раз в год. Если показатели повышены, это не значит, что у человека обязательно новообразование. Нужно провести МРТ с контрастированием, посмотреть, есть ли очаги. Если их нашли, то взять пункцию. И только когда врач увидит в ней раковые клетки, будет решать, какие методы лечения применять.

Следующий вид скрининга - флюорография. Такое исследование легких используется достаточно широко. Сейчас во время пандемии онкологическое заболевание может маскироваться под последствия инфекции. Поэтому медикам нужно внимательно трактовать результаты, проводить дополнительные исследования, ту же компьютерную томографию.

Скрининг на колоректальный рак, или ободочной и прямой кишки. В этом случае делается исследование кала на скрытую кровь. Метод молодой, но эффективный. Наличие крови не всегда признак того, что у пациента онкологические проблемы. Ее могут находить при неспецифическом язвенном колите, болезни Крона или из-за полипов. Но в таком случае обязательно нужно проводить колоноскопию. Она покажет, есть ли новообразования.

Следует сказать, что у нас делают достаточно качественные скрининги, даже в сравнении с Европой.

Как обстоят дела с оборудованием? Хватает ли региону аппаратов для оказания качественной помощи?

Благодаря нацпроекту в 2020-м мы получили деньги на переоборудование онкологической службы. В наше радиотерапевтическое отделение № 1 закупили два новых линейных ускорителя для лучевых методов терапии. Их проходная способность до 100 человек в день. Но возникла другая проблема - для аппаратов не было подходящего помещения, поэтому быстро возвели корпус на улице Электросигнальной. Его запустили этим летом.

На сегодняшний момент мы располагаем четырьмя современными линейными ускорителя, одним гамма-аппаратом, двумя - для близкофокусной лучевой терапии, двумя аппаратами брахитерапии (контактной лучевой терапии), и даже есть возможность применять кибернож. То есть, помимо протонной лучевой терапии у нас есть и все остальные разновидности. Жителям Воронежской области не нужно ехать в федеральный центр или за границу.

Кроме того, в этом году в подразделении на Каляева, 19 появился ОФЭКТ/КТ сканер. Он способен увидеть патологию на этапе зарождения. Его применяют для обнаружения метастазов более 1 мл, а обычное КТ позволяет рассмотреть метастазы более 3 мл. Особенно сложно диагностировать их в костных тканях. А вот этот аппарат дает возможность выявлять их, например, в позвоночнике и других костях. Также он хорошо подходит для паренхиматозных органов.

Прошлой осенью началось строительство нового хирургического корпуса онкодиспансера. Что воронежцы получат к 2023 году?

- Хирургическая служба диспансера находится в приспособленных помещениях. Такого быть не должно. Кроме того, многие пациенты лежат по шесть-восемь человек. Разумеется, нам нужен новый корпус. Сейчас уже возвели основное здание. Оно рассчитано на 340 коек. В нем будет 14 современных операционных. Мы проводим около восьми тысяч операций в год, а у нас всего шесть реанимационных коек. Но ведь больного мало качественно прооперировать, важно выходить его уже после. Мы резецируем сразу несколько органов, это очень травматичные операции. После пациентов нужно наблюдать в специализированных палатах, в которых должна быть необходимая аппаратура. В новом корпусе для этих целей сделают 17 коек. Также мы запланировали отделение реабилитации после агрессивного воздействия. Разместим в здании молекулярно-генетическую лабораторию. В итоге получится многофункциональный корпус.

КСТАТИ

Губернатор наградил Ивана Мошурова почетным знаком

15 сентября с Иваном Мошуровым встретился губернатор Александр Гусев. Он поздравил главного онколога региона с 55-летием, пожелал новых профессиональных успехов и вручил почетный знак Воронежской области «За верность медицинскому долгу». Эта награда была учреждена в прошлом году как способ поблагодарить медиков за их самоотверженный труд. В том числе - в условиях пандемии.

Таким знаком награждают граждан за заслуги в оказании медицинской помощи населению, а также внесших значительный вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки, лекарственного обеспечения, в подготовку квалифицированных специалистов для медицинских организаций, имеющих стаж работы в сфере здравоохранения не менее десяти лет.

Получить его могут не более пяти человек в год.