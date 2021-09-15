В Воронежской области создали первый центр диагностики постковидных осложнений

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Центр диагностики постковидных осложнений открылся в Воронеже. Он появился на базе Воронежского областного клинического консультативно-диагностического центра. Об этом сообщили в правительстве Воронежской области.

Перенесшие ковид жители области теперь смогут пройти в центре полную реабилитацию, отметил губернатор Александр Гусев, посетивший новый объект здравоохранения. Он добавил, что открытие специализированного центра – это важное событие для всех. Любой переболевший ковидом может туда попасть с направлением из районной поликлиники для обследования.

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Как сообщил губернатор, в проект было вложено более 100 млн рублей, в том числе 35 млн – в новейшее оборудование. Финансирование лечения ковид-пациентов сегодня является приоритетом.

В Воронежской области уже создана модель углубленного обследования людей, которые перенесли ковид. В центре реабилитации пациентов будут обследовать пульмонолог, кардиолог, невролог, эндокринолог, психотерапевт и другие специалисты.

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На базе нового учреждения откроется также школа обучения пациентов навыкам дыхательной гимнастики, комплексам лечебной физкультуры, кислородотерапии и другим восстановительным методикам.

– Новая структура скоординирует всю работу в регионе по обследованию ковидных пациентов, проконтролирует их потоки и полноту обследования, будет вести общую базу, проведет анализ и предоставит материалы в депздрав и мне для принятия управленческих решений, – подчеркнул Александр Гусев.

Ирина Шабанова