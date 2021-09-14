Нововоронежская АЭС приняла участие в международном фестивале «Город-сад»

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На фестивале были представлены работы 157 лучших специалистов в области ландшафтного дизайна и садово-паркового искусства, флористических студий, предприятий агропромышленного комплекса региона. Главное событие в области экологии и ландшафтного дизайна было посвящено Году науки и технологий, объявленному Президентом Владимиром Путиным. Это нашло свое отражение во многих композициях, изобразивших прогресс человечества силами художественных средств.

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Ряд событий фестиваля прошли с участием работников Нововоронежской АЭС. Сотрудники НВ АЭС представили зрителям научно-познавательную программу «Нововоронежская АЭС – инновации и развитие», рассказали о передовых технологиях энергоблоков с ВВЭР-1200 поколения «3+», об экологических акциях, которые проводятся атомной электростанцией.

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«Фестиваль садов и цветов – яркий праздник, хорошая возможность для воронежцев и гостей города увидеть прекрасное. Для представителей атомной станции – это еще и возможность в непринужденной атмосфере познакомить земляков с новыми достижениями науки и современными технологиями, которые стоят сейчас на службе у людей», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Во время открытия выставки состоялось подписание трехстороннего Соглашения о сотрудничестве между руководителем Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Натальей Ветер, генеральным директором Негосударственного Фонда имени В.И. Вернадского Ольгой Пляминой и председателем Воронежского отделения Всероссийского общества охраны природы, представителем НВ АЭС Ольгой Романовой. На основании Соглашения стороны будут строить свою природоохранную деятельность и проводить различные экологические акции.

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Яркие эмоции и хорошее настроение гостям выставки подарил фольклорный ансамбль первичной профсоюзной организации Нововоронежской АЭС «Хутор Духовской». Коллектив выступил со старинными народными песнями воронежско-белгородского пограничья. Зрители тепло принимали нововоронежских атомщиков, подпевая артистам.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

Фото Ольги Мартыновой.