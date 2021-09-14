«Благодаря спорту он воспрял духом»: как в Воронеже собрали футбольную команду для особенных детей

Игорь и Анна создали спортивный проект, который дарит улыбки детям Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Детская футбольная школа «Штурм» уже семь лет работает в Воронеже. Это первый клуб, который открыл на своей базе группу для детей с ограниченными возможностями здоровья. История особенных «львят», а именно так называют воспитанников спортшколы, началась благодаря супругам Игорю Анискевичу и Анне Гурской. В их семье - два сына: четырехлетний Лука и шестилетний Лев. Старший мальчик родился с аплазией верхних конечностей, он носит протез.

Игорь и Анна хотели создать команду, в которой дети, вне зависимости от диагноза и изначальных способностей, могли бы развиваться в любимой игре.

Дети раскрывают свои лучшие качества в игре Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Главное для ребят с ограниченными возможностями здоровья - само участие. С помощью футбола они не просто соприкасаются со спортом, но и получают столь нужный им контакт с другими людьми. В нашей школе они интегрированы в общие тренировки с нормотипичными детьми. К играм подключаются и родители. Во время таких матчей появляется особая атмосфера, которую не с чем сравнить. Когда видишь такие живые эмоции, волей-неволей улыбаешься. Сама уверенность ребят в том, что они делают, и их заинтересованность в игре - покоряют, - подчеркивает основатель клуба Игорь Анискевич.

«Никто не верил... Но мы попытались»

12 сентября на воронежском стадионе «Чайка» прошла открытая тренировка под руководством Антона Тимошевского. Молодой тренер не испугался работать с особенными ребятами, изучать специальные методики и внедрять смелые идеи. По тому, как действуют воспитанники «Штурма» на поле, заметно, что футбол доставляет им чистую радость.

Тренер Антон Тимошевский находит подход к каждому воспитаннику Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Мой младший сын Мирон, ему семь лет, сейчас не понимает, что его старший брат Матвей, которому 13 лет, с ограниченными возможностями здоровья, потому что они ходят в один клуб в одно время, переодеваются в одних и тех же раздевалках, играют в одном манеже, у них одинаковая форма. Сегодня, например, команда Мирона не тренируется, и он может провести занятие со старшим братом. Все родители как обычных детей, так и ребят с ограниченными возможностями здоровья рады такой возможности. Мальчишки и девчонки видят, что есть их сверстники, которые могут, например, не совсем привычно бегать в силу особенностей своего развития. Со временем они уже не обращают на это внимания, - рассказывает Татьяна Цыплакова.

- Моему ребенку поставили диагноз детский церебральный паралич. Очень долго искал для него футбольную секцию, пока мне не рассказали про команду «Штурм». Очень благодарен, что существует возможность для таких занятий, что существуют такие люди, которые организовывают это. Сейчас мой сын Кирилл играет как вратарь. Благодаря спорту он воспрял духом, набрал физическую форму, стал более самостоятельным и начал стремиться к учебе, - поделился Дмитрий Проскуреков.

В этом году особенные «львята» смогли принять участие в турнире в Брянске, посвященном Международному дню человека с синдромом Дауна. Организовать поездку ребятам помогла партия «Новые Люди»: арендовали комфортный автобус, организовали проживание и экскурсии по городу. Стоит ли говорить, насколько важны такие акции для ребят с ограниченными возможностями здоровья? Для их родителей? Ведь финансовая нагрузка и без того высока, а социальные службы порой отвечают на все запросы только отписками.

Во время открытой тренировки получился довольно упорный матч Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Когда у нас с Игорем только появилась идея открыть команду для детей с ограниченными возможностями здоровья, никто не верил, что получится учить таких ребят игре в футбол. Но мы попытались. Сегодня воспитанники команды «Штурм» максимально вовлечены в тренировочный процесс, они развиваются в спорте, побеждают на турнирах. Игра в коллективе закаляет дух, положительно влияет на состояние здоровья, появляется поддержка друг друга, да и просто это помогает детям больше радоваться, - рассказывает общественник и социальный предприниматель, представитель партии «Новые люди» Анна Гурская.

Ребятам, которые так любят игру с мячом, нужно совсем немного

В 2021 году партия «Новые люди» в течение месяца собирала лучшие предложения со всей России о том, как улучшить жизнь конкретного города, края или всей страны. Всего на конкурс «Марафон идей» за месяц из 65 регионов подали 15 327 проектов. В Воронеже поддержку получила как раз концепция Игоря Анискевича «Спорт для всех».

- Мы не настолько большой футбольный клуб, чтобы выделять средства, которые могли бы закрыть все потребности группы детей с ограниченными возможностями здоровья: нужно арендовать помещение, покупать инвентарь, платить тренерам. «Марафон идей» помог снизить финансовую нагрузку на родителей - для многих это очень важно, - отмечает Игорь Анескевич.

Многие родители с удовольствием играют вместе с детьми Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Ребятам, которые так любят игру с мячом, нужно совсем немного - сама площадка да люди, которые направляли бы их. Но организовать даже такой рабочий механизм было, мягко говоря, непросто.

- Самая большая проблема в футболе - что у нас нет полей или закрытых помещений, где дети могли бы заниматься бесплатно. Все коммерциализировано. Даже скидку никто не делает, несмотря на том, что занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Плюс есть люди, которые изначально дистанцируются от ребят с особенностями. Это очень низко. Конечно, хотелось бы получить поддержку от государства: хотя бы какую-то небольшую «поляну», где можно было бы спокойно детям играть в футбол, - подчеркивает Анна Гурская.

Футбол для "львят" стал большой частью их жизни Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Несмотря на все сложности, Игорь и Анна развивают свое дело. И уже сейчас виден результат, достаточно поговорить с родителями юных футболистов:

- За три года мы обыскали буквально весь Воронеж в поиске хорошего тренера. Моему ребенку сейчас 11 лет, и ему необходимо много спорта. У Глеба расстройство аутистического спектра. Чем больше у него будет спорта, тем усидчивее он будет в школе, тем лучше будет учиться. Но нас не брали ни в одну секцию, потому что он не повторяет за всеми, он не в коллективе. От подруги я узнала про детскую футбольную команду «Штурм» и тренера Антона Тимошевского. Сразу знала, что мы здесь останемся. Теперь ребенок бежит на занятия. Если у нас нет тренировки по какой-либо причине, то для Глеба это настоящая потеря. Он может написать или даже позвонить тренеру - тот для него большой авторитет. В городе, к сожалению, таких секций практически нет, - отметила Ольга Фомичева.

Программы обучения в школах для детей с расстройством аутистического спектра делятся по степени сложности. Глеб в этом году перешел на самую высокую степень. Его мама уверена, что спорт в этом сильно помог.

- По воскресеньям у нас совместная тренировка: родители играют вместе с детьми. Это очень круто! Это объединяет, - комментирует Ольга Фомичева. - Во время таких матчей наши дети расслаблены, готовы к каким-то новым победам. И позже они уже не стесняются играть с нормотипичными сверстниками, не боятся выходить с ними вместе на поле. Наши тренировки - это радость. К нам приходил мальчик, который мог вначале заниматься только за руку с мамой. Но через два месяца он стал бегать одним из первых.