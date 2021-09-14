В Воронеже почти завершили благоустройство парка «Мостозавода»

. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В Левобережном районе близится к завершению обновление парка «Мостозавода».

В 70-е и 80-е годы прошлого века зеленая зона на улице Уточкина была любимым местом отдыха живущих в этом микрорайоне воронежцев. Они гуляли там с детьми, катались на велосипедах, зимой – на лыжах. К началу «нулевых» годов парк – по сути, единственная зона для отдыха быстрорастущего микрорайона – стал заброшенным.

В 2020 году по многочисленным пожеланиям горожан парк начали благоустраивать в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018 - 2024 годы». Проект его возрождения стал «народным» – в работе над его концепцией вместе с управой района и депутатами участвовали жители прилегающих к нему домов и молодые активисты.

Оценить финальную стадию работ приехал мэр Воронежа Вадим Кстенин вместе с депутатом Государственной Думы Евгением Ревенко, руководителем управы Левобережного района Вадимом Башиловым, главой городского управления физической культуры и спорта Александром Бахтиным и активистами.

Всего год назад здесь была только высокая сорная трава и дикие заросли. А сейчас здесь уже гуляют мамы с колясками, катаются на самокатах и велосипедах дети, а кое-кто из взрослых даже на лыжероллерах. Покрытия позволяют – тут есть и мягкие площадки, и беговая дорожка из резиновой крошки, и асфальтированная пешеходная тропинка, и волейбольная площадка.

. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Вадим Башилов рассказал, что уже обустроена детская игровая площадка, установлены тренажеры, ограждение площадки для выгула собак, подготовлены зоны для сцены и фудкортов, мощенные плиткой. Скоро будут подключены фонари, появятся лавочки, урны, и, конечно же, зелень.

. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Подобные места нужны везде и в большом количестве, поэтому мы приняли решение и уже на протяжении последних трех лет их создаем, в этом году – больше двух десятков таких малых общественных пространств. Мы видим неравнодушие воронежцев и считаем правильным сотрудничать с горожанами как в плане определения малых общественных пространств, которые надо благоустраивать в приоритетном порядке, так и в разработке концепций на большие территории. Здесь еще пару лет назад была очень неприглядная площадка, фактически брошенная. Мы выделили 14 млн рублей, вместе с общественниками поработали над созданием концепции, и в сжатые сроки она была реализована, – отметил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Вадим Кстенин: – Подобные места нужны везде и в большом количестве. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Основные виды работ в парке завершатся в октябре. Финальным аккордом станет озеленение территории – в рамках месячника благоустройства, здесь посадят деревья, газон же будет засеян следующей весной. Специалисты городского физкультурно-спортивного центра и управы района будут проводить в обновленном парке культурные и спортивные мероприятия.