В Воронеже экоактивисты расчистили родник со святой водой

Началось все с обращения в Instagram: жители микрорайона Тенистый обратились к общественнику и социальному предпринимателю, представителю партии «Новые люди» Анне Гурской Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Двадцатилетнее служение выдающегося иерарха XIX века архиепископа Антония (Смирницкого), с 1826 по 1846 год, составило целую эпоху в истории Воронежской епархии. В течение последнего десятилетия в микрорайоне Тенистый возвели православный храм во имя этого святителя. А местные жители давно знают и почитают одно особое место, связанное с именем Антония - как будто спрятанный самой природой от городской суеты родник.

В январе 2021 года состоялось великое освящение воды на источнике, хотя жители Тенистого рассказывают, что об энергии и чистоте родника знают уже не одно десятилетие. 11 сентября представители экологического движения «Сделаем!» и партии «Новые люди», а также активные воронежцы объединились, чтобы привести это заповедное место в порядок.

Многие пришли на акцию всей семьей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

За водой к источнику приезжают со всех районов

Началось все с обращения в Instagram: жители микрорайона Тенистый написали общественнику и социальному предпринимателю, представителю партии «Новые люди» Анне Гурской, что хотели бы провести экологическую акцию и облагородить источник святителя Антония.

- Мы здесь часто гуляем с детьми. И каждый раз, как добираемся до родника, обязательно набираем воду. В нашем микрорайоне из-за прорывов на трубопроводе нередко случаются проблемы с водоснабжением, особенно в частном секторе. Здесь же - в источнике - вода чистая. Можно даже сказать, одна из лучших в городе. Знаю, что некоторые люди приезжают сюда даже из других районов и микрорайонов, - рассказывает местная жительница Диана Беспалова.

Экоактивисты обещают, что и в дальнейшем будут следить за родником Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Партия поддержала инициативу, закупили расходные материалы: краску, кисти, перчатки и прочие инструменты, а что самое главное - тоже отправились работать. Субботнее утро активисты начали с покоса травы и сбора мусора. Они покрасили перила лестницы, ведущей к роднику, расчистили проходы, помыли иконы и разместили специальные таблички с обращением к воронежцам следить за чистотой вокруг.

Настоящим подарком стала новая лавочка. Путь даже от ближайших домов до родника - не близкий. Пожилым людям тяжело преодолеть без отдыха такую дорогу. Но если раньше им приходилось отсиживаться на поросших мхом пеньках, то теперь они могут набраться сил с комфортом.

Кто, если не ты?

За время экологической акции к источнику со святой водой пришло немало воронежцев с различными емкостями для ее набора. Интересовались: кто же взялся навести порядок?

- Когда мы красили перила, пришла старенькая бабушка, чтобы набрать воды. Когда она нас увидела, то спросила: «Кто вы такие?». Мы рассказали. Важно понимать: все, что связано с природой, с окружающей нас средой - это и есть мы. Это должно стать традицией, чтобы люди приходили сюда и следили самостоятельно за этим святым местом. Пока не так много местных жителей откликаются на подобные акции, хотя мы развешивали объявления по району, - прокомментировала Анна Гурская.

Работы было много Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

На акцию по расчистке родника святителя Антония (Смирницкого) пришло несколько семей вместе с детьми. Одними из самых активных были Валерия и Илья Никитенко из экодвижения «Сделаем!». Они трудились вместе с двумя сыновьями, 12-летним Данилом и семилетним Никитой.

Валерия планирует также провести акцию, которая может заинтересовать воронежцев и особенно жителей микрорайона Тенистый, ко Всемирному дню чистоты. 18 сентября с 10.00 активисты будут убирать лес на местном участке берега Дона. Место сбора: ТЦ «Тенистый» (Тепличная, 4а).

Даже во время акции к роднику приходило очень много людей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Я благодарен экоактивистам, без которых это событие не случилось бы. Стараюсь поддерживать такие инициативы, потому что звание «общественника» обязывает соответствовать. Вот и сегодня приехал с женой и дочкой, - рассказывает представитель партии Андрей Степаненко. - Важно каждому понимать: если мы сами не возьмем на себя ответственность за то, что происходит вокруг - хотя бы за территорию вокруг своего дома, - никто не придет и не сделает это за нас. Поэтому нужно действовать!