«Надеемся, в следующем году он тоже состоится»: в Воронеже прошел 11-й «Город-сад»

«Город-сад» 2021. Фото: Кирилл Мишин

С 10 по 12 сентября в Воронежском центральном парке прошел 11-й международный фестиваль ландшафтного искусства «Город-сад». В прошлом году из-за коронавирусных ограничений он прошел в онлайн-формате. В этот раз мероприятие удалось провести в привычном режиме и привычном месте.

«Город-сад» 2021. Фото: Кирилл Мишин

На парковке сразу же расположились палатки с различными растениями, которые можно было приобрести для посадки. А по всей территории парка расставили десятки экспозиций: от небольших букетов до целых арт-пространств. Всего дизайнеры создали 160 инсталляций из растений.

- Очень нравится. Людей много, конечно, но терпимо. На фестивале в первый раз, но обязательно сюда вернусь, - рассказала «КП-Воронеж» горожанка Виктория.

«Город-сад» 2021. Фото: Кирилл Мишин

В рамках мероприятия представили фильм о предыдущих сезонах фестиваля. Также показали шоу мыльных пузырей, театральную и интерактивную постановки.

- Я пришла сюда с друзьями, уже сделала много фото. На «Городе-саде» не первый раз. Здесь теплая атмосфера, красивые цветы. Мне понравилось все, каждая выставка. Надеюсь, в следующем году фестиваль тоже будет, - поделилась впечатлениями жительница Воронежа Елизавета.

«Город-сад» 2021. Фото: Кирилл Мишин

В последний день фестиваля в парке было не протолкнуться. Тысячи воронежцев старались успеть посмотреть все экспозиции и сделать как можно больше фотографий на память.

- Впечатление очень хорошее, позитивное, радостное. Много красивых цветов. Много композиций, интересных задумок. Понравилась зона с бутылками молока и зеркалами. Пространство с коровами тоже красивая, но почему-то всех животных повернули к людям задом. А ковида не боюсь: я привитая, у меня иммунитет, - рассказала «КП-Воронеж» посетительница фестиваля Татьяна Ивановна.