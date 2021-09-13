Мэрия Воронежа получила золотую медаль и гран-при фестиваля «Город Сад»

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Золотую медаль и Гран-при одиннадцатого Международного фестиваля садов и цветов «Город Сад» получила мэрия Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Так совпало, что награду вручали в знаковый день – День города, 12 сентября. Воронеж праздновал 435-летний юбилей со дня своего основания. Этому событию радовались и взрослые, и дети.

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После того, как жюри фестиваля подвело итоги работы, с речью выступила руководитель регионального департамента экологии Наталья Ветер. Она трогательно сказала:

– Конечно, наше общее стремление – сделать Воронеж лучше и красивее. Поэтому те люди, которые сегодня получают награды, у меня вызывают восторг и уважение.

Жюри отметило три инсталляции горадминистрации – «Зимний мост», «Осеннее настроение» и «Летний зной». По поручению главы Воронежа Вадима Кстенина награду получала вице-мэр Людмила Бородина.

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Она поблагодарила жюри за оценку, а также за «невероятный праздник» организаторов.

– Мы приятно удивлены, что нас оценили так высоко. Это работа нашей команды – управления архитектуры, управления экологии, всех шести управ. Кстати, раньше все управы выставляли свои работы отдельно, но потом объединились и это уже наша вторая высокая награда. Отдельное спасибо авторам, чьими руками было все создано – Насте Сысоевой и Борису Чубуру, – сказала Людмила Бородина.

Напомним, Международный фестиваль садов и цветов «Город-сад» прошел в воронежском Центральном парке с 10 по 12 сентября. В 2021 году мероприятие было посвящено Году науки и технологий. Свои цветочные композиции, арт-объекты и «зеленые сады» представили 157 участников.