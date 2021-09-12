Живые статуи, поющие курсанты, ярмарка и бокс: как в центре Воронежа проходит день города

Воронежцы с удовольствием позируют с "живыми скульптурами" Фото: Кирилл Мишин

В воскресенье, 12 сентября, Воронеж отмечает свой 435-ый день рождения. В этом году праздник прошел на неделю раньше, чем обычно. Решение о переносе приняли из-за выборов в Государственную думу.

Масочный режим на гуляниях Фото: Кирилл Мишин

... и термометрия Фото: Кирилл Мишин

Из-за коронавируса большинство мероприятий отменили, но часть все же решили оставить. Самые масштабные из них прошли в центре города на пл.Ленина и в окрестностях.

Гуляния на проспекте Революции Фото: Кирилл Мишин

Вход на площадь осуществляется через рамки, горожанам раздают маски, если нет своих и проверяют температуру. На главной сцене у театра оперы и балета выступили творческие коллективы Воронежа. В том числе и вокалисты Военно-воздушной академии.

Ярмарки Фото: Кирилл Мишин

В самом центре площади проходит ярмарке народно-прикладного искусства. На прилавках расположились деревянные и вязанные игрушки, бижутерия, цветы, поделки из эпоксидной смолы, матрешки, картины и многое другое.

Уличные танцы Фото: Кирилл Мишин

Рядом с Кольцовским сквером выставка картин, которые нарисованы детьми. Чуть дальше стоит еще одна сцена, где проводятся различные активности. Рядом со «Спартаком» спортивная площадка, где можно поиграть в теннис, дартс, футбол, баскетбол и посмотреть на показательные выступления боксеров и каратистов.

Выступления каратистов Фото: Кирилл Мишин

На площади Революции обучают танцам, а рядом стоят живые статуи.

Все активности будут работать до 19.00, а в 21.00 с дамбы Чернавского моста начнется салют, который будет длиться 14 минут.