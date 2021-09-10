В Воронеже открыли филиал футбольной академии «Динамо»

.

9 сентября в Воронеже состоялось открытие футбольной академии «Динамо» имени Льва Яшина. В региональной школе уже сформировали пять команд из детей различных возрастов. На отборочные туры родители подали более 400 заявок, в финал пока прошли 100 ребят, которые продолжат обучение в академии под руководством лицензированных тренеров.

Расширение сети филиалов для футбольного развития детей стало возможно при поддержке банка ВТБ, который с 2008 года выступает генеральным спонсором московского «Динамо» в рамках программы «Спортивная страна».

.

«Как нужно строить футбольную жизнь в стране»

В «Динамо» ведется системная работа по созданию инфраструктуры для подготовки нового поколения высококлассных футболистов. Сегодня в России создано уже 15 футбольных школ под знаменем великого клуба, а филиалы академии работают в Махачкале и Владивостоке, запланировано открытие в Барнауле. Со сверстниками из других регионов теперь предстоит соперничать и воронежским спортсменам.

.

– Сегодня замечательное событие – у нас открывается футбольная академия имени Льва Яшина. Хочу поблагодарить за это событие наших коллег из руководства футбольного клуба «Динамо», банка ВТБ за то, что мы смогли найти и преодолеть трудности организационные, финансовые и смогли запустить совместно этот проект. Сейчас много говорят, что российский футбол находится в «разобранном» состоянии, но говорить мало, надо начинать делать – этим проектом мы показываем, как нужно строить футбольную жизнь в стране. На территории города и области уже строится система, на мой взгляд, эффективная, подготовки футболистов: от самого юного возраста до команды мастеров, – сказал во время торжественной церемонии губернатор Воронежской области Александр Гусев.

.

Директор футбольной академии «Динамо» Александр Кузнецов отметил, что отбор юных воспитанников будет достаточно требовательным, но при этом для воронежских ребят будут созданы все условия, чтобы они могли развивать свои таланты и проявлять их в том числе на всероссийских соревнованиях. Дети получат возможность тренироваться по современным методикам, развиваться физически и, конечно, среди них могут быть те, кто и на профессиональном уровне заиграет за «Динамо» или воронежский «Факел». И что крайне важно – тренировки, соревнования и даже экипировка – бесплатны для детей и их родителей.

.

Старт профессиональной карьеры?

В летнее время занятия в Воронеже будут проходить на реконструированном к ЧМ-2018 стадионе «Локомотив», а в зимнее — в манеже Platinum Arena. Перспективные воспитанники регионального филиала получат возможность переехать в столицу и продолжить занятия в центральной академии «Динамо», а в будущем смогут пополнить ряды «Динамо-2» и основной команды бело-голубых.

– Мы открыли несколько региональных академий. Выбор в центральной части России не случайно выпал на Воронеж. Здесь растут очень талантливые дети. И еще один важный критерий – мы приходим туда, где есть инфраструктура, где есть поддержка региональных властей. Это очень ценно, – рассказала руководитель департамента координации и анализа бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Елена Колесник. – У нас есть планы, например, открыть футбольный интернат «Динамо» в Воронежской области, чтобы дети могли обучаться в нем на постоянной основе и не тратить время на дорогу из дальних районов. Хотим больше давать возможностей тренерам для стажировок, детям - для соревнований в разных городах. Для всего этого, конечно, необходимо долгосрочное финансирование.

.

Возможность общаться с профессиональными тренерами открывает большие перспективы для местных ребят. Быть может, среди них мы увидим новых легенд, какими были Константин Бесков, Олег Долматов или Андрей Кобелев?

– Основную поддержку банк ВТБ, в том числе в Воронежской области, в части социально-спортивной ответственности оказывает детскому и юношескому спорту. Региональный филиал банка существует с 1998 года, и все эти годы мы как могли помогали и местным футбольным командам. Эту традицию мы стараемся продолжить и сегодня, – отметил управляющий банка ВТБ (ПАО) в Воронежской области, вице-президент Владимир Пенин.

В высокой конкуренции ребята смогут быстрее расти, что уже показал первый турнир среди воспитанников «Динамо» в Воронеже. Финальный матч ударом по мячу открыл депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он подчеркнул, что теперь занятия футболом будут более доступны для талантливых подростков, как это было в советские времена, а академия «Динамо» станет для воронежских ребят стартом в большой спорт.