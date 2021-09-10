В Воронежской области запустили линию мясоперерабатывающего завода с высоким потенциалом экспорта

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7 сентября состоялся технический запуск линии убоя мясоперерабатывающего завода ГК «Агроэко» в Павловском районе. В открытии первого этапа производства приняли участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, вице-спикер Госдумы РФ Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области Александр Гусев, председатель правления Россельхозбанка Борис Листов и главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

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Открытие линии позволит предприятию начать производство полутуш и субпродуктов уже в декабре 2021 года. Оно станет второй бойней в России по объему переработки. Полный запуск завода позволит ему выпускать продукциею глубокой переработки и предоставит возможность для экспорта. Его максимальная мощность составит 3,8 млн голов в год, а производительность линии убоя – 600 голов в час. Уже в 2022 году, с запуском участков обвалки и потребительской упаковки, завод произведет 146 тыс. тонн готовой продукции. Выход на полную загрузку запланирован на 2024 год.

Инфраструктуру к заводу помог построить Фонд развития моногородов совместно с правительством региона. На эти цели было выдано порядка 1 млрд рублей. Уже введены в эксплуатацию энергоцентр, скважины, очистные сооружения, ЛЭП и дороги.

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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что Воронежская область славится развитым агропромышленным комплексом, она одна из основных производителей в стране растительного и сливочного масла, сахара, кондитерских изделий.

– Регион является активным участником новой госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Несколько проектов было реализовано в 2020 году. В текущем году область получила 1,2 млрд в рамках госпрограммы из федерального бюджета. Улучшаются социально -экономические условия, граждане получают объекты инфраструктуры: ДК, спортивные площадки — все то, что делает жизнь на селе лучше. На текущий и на будущий год область принимает участие в этой программе. Уже не 1,2 млрд рублей, а 1,6 млрд рублей выделено на реализацию этой госпрограммы, – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

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Зампред Госдумы РФ Алексей Гордеев обратил внимание, что в регионе уже создано два кластера по производству молочной и мясной продукций, а с появлением нового предприятия будет создана цепочка: «ферма – тарелка».

– Это даст возможность использовать главный потенциал сельского хозяйства нашей области — людей и землю. Раньше мы были вынуждены кормовую часть продавать в другие регионы и на экспорт, теряя доходы. А сегодня все доходы будут оставаться в регионе, поэтому это совершенно новый уровень заработной платы. Компания объявила, что средняя зарплата будет около 45 тыс. рублей, – сказал Алексей Гордеев.

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В сою очередь губернатор Александр Гусев отметил, что строительство новых объектов говорит о сложившемся благоприятном инвестиционном климате в регионе.

– Безусловно, инвестиции – это всегда новые, высокопроизводительные рабочие места с хорошей зарплатой. Конечно, это все влияет на настроение людей, которые проживают в сельской территории. Мы большие средства вкладываем в развитие агропромышленного комплекса. В этом году только бюджетная инвестиционная составляющая составила больше 12 млрд рублей. Все это позволяет людям смотреть на село, как на место постоянного проживания, – выразил уверенность Александр Гусев.

Чуть позже губернатор и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провели рабочую встречу. Они обсудили возможность выделения дополнительных средств на строительство жилого микрорайона для сотрудников нового предприятия «Агроэко» и реализацию льготного краткосрочного кредитования заемщиков на 2021 год.

Ирина Фролова

Фото -предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.