Выступление победителя проекта «Голос», кузнечная кибер-ферма и танцы эпохи Петра I: объявили программу XI Воронежского фестиваля «Город-Сад»

Интересно, сколько посетителей в этом году соберет фестиваль? Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже объявили программу XI Воронежского международного фестиваля «Город-Сад», который пройдет 10, 11 и 12 сентября. Посмотреть подробное расписание можно на сайте департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области. Мы же выбрали наиболее значимые мероприятия заранее, чтобы вы успели определиться, интересны ли они вам, и смогли посетить нужные площадки в Центральном парке.

Отметим, что подготовка уже активно идет, поэтому на 6 дней действует запрет на въезд на парковку парка.

10 сентября:

В 10:00 начнется работа фестиваля - соответственно с этого времени вы сможете оценить главное - арт-работы конкурсантов . Малая сцена «У пруда» в первый день станет местом проведения торжественной церемонии открытия. Однако выступления почетных гостей будут сопровождаться, например, концертом воспитанников Академии Игоря Крутого - он пройдет с 11:25 до 11:35.

С 13:30 до 14:00 воронежцев постараются удивить костюмированным шоу «Корабль счастья» с мастер - классом по танцам эпохи Петра I. А с 15:30 до 15:45 спортивно – цирковая студия ARTIS продемонстрирует, что такое художественная гимнастика на полотнах.

В Зеленом театре в этот день с 13:00 до 15:00 пройдет театрализованный концерт с участием детских творческих коллективов «Робот, который гулял сам по себе». А с 15:30-16:30 спектакль Воронежского государственного театра кукол «Шут» - «Плывет, плывет кораблик по имени Маршак».

В том же месте с 17:00 до 18:00 состоится музыкально-поэтическая программа «Я расскажу историю сначала» с участием лауреата международных конкурсов, автора-исполнителя Алексея Иванникова и симфонического оркестра Воронежского концертного зала.

В какой день планируете вы в этом году побывать на фестивале? Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

11 сентября:

Зеленый театр будет интересен для родителей и их малышей с 13:00 до 15:00, ведь в это время состоится встреча с анимационными героями популярных мультфильмов «Три кота», «Царевны», «Лекс и Плу». На этой же площадке с 18:30 до 20:00 состоится шоу-программа с участием академии Игоря Крутого, финалиста первого сезона «Танцы на ТНТ» Вячеслава Петренко и многих других известных танцоров и музыкантов.

Малая сцена «У пруда» в этот день с 10:00 - 10:30 удивит зарядкой с чемпионом, с Сергеем Шараповым, чемпионом России по боксу в суперсреднем весе.

С 12:00 до 12:30 Денис Сысоенков, флорист, основатель галереи цветов ROSEHALL расскажет о тенденциях садово - паркового дизайна, а с 12:30 до 13:00 пройдет мастер - класс от флористов Александры Комаровой и Михаила Чудновца - флориста, члена европейской группы FloralFundamentals.

А с 18:00 до 20:00 там же, «У пруда», состоится танцевальный open-air с открытыми уроками сальсы, бачаты для всех гостей фестиваля.

На время праздника в парке появляется множество необычных объектов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

12 сентября:

В Зеленом театре в заключительный день с 13:00 до 15:00 пройдет тематическая программа «Казачья удаль» с участием народных ансамблей казачьей песни. С 15:30 до 17:00 ожидается концерт государственного академического Рязанского русского народного хора . Главным событием можно назвать торжественное закрытие (с 17:30 до 19:00) фестиваля и выступление мужского хора «Art`o`dox» и специального гостя фестиваля, обладателя Гран-При международных конкурсов, победителя телепроекта «Голос» Петра Захарова.

На Малой сцене «У пруда» с 10:00 до 10:30 зарядку проведет Виктория Комова, гимнастка, обладательница двух серебряных медалей лондонской Олимпиады, двукратная чемпионка Мира, чемпионка Европы.

Особой интерактивной зоной в этот день станет «Молекула счастья» - лепка украшений из холодного фарфора. Понаблюдать за этим мастерством можно будет с 10:00 до 14:00.

В прошлые годы фестиваль проходил очень ярко Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Ежедневно:

Будет немало интерактивных зон участников, которые будут работать изо дня в день. Выделяется среди них экскурс от заправки ткацкого станка до ткачества домотканой дорожки с элементами обучения от МКУК «Многофункциональный центр культуры и творчества». Он проходит с 10:00 до 20:00. А с 11:00 до 19:00 будет работать некая «Кузнечная Кибер-Ферма» с мастер – классами соответственно кузнечного мастерства

Также в программе: аквагрим для детей, актерское мастерство, мастер - класс игры на саксофоне, иллюзионный театр. С 10:00 до 20:00 будет открыт полюбившийся воронежца в прошлые годы «Этнохутор».

Напомним, что более подробное расписание можно найти на сайте департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.