ВТБ в 2022 году реализует комплексную поддержку льготников

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Сейчас ВТБ разрабатывает дополнительные меры финансовой поддержки для социально незащищенных категорий клиентов. Результатом станет комплексное предложение для тех, кто получает государственные выплаты на карту банка. Проект стартует в 2022 году.

Чтобы получить дополнительную поддержку от банка, клиентам достаточно будет получать социальные выплаты на карту ВТБ. Часть этих выплат уже сегодня можно перевести на карту банка дистанционно с помощью ВТБ Онлайн в разделе «Госуслуги» или оформив заявление на едином портале государственных услуг.

«ВТБ поддерживает инициативы, направленные на помощь социально незащищенным категориям населения, и разрабатывает дополнительные механизмы их адресной поддержки. В фокусе нашего внимания – льготные категории населения, на финансовую помощь которым мы готовы направить сотни миллионов рублей. В этом году мы поддержали семьи с детьми школьного возраста, осенью запустили спецпредложение для пенсионеров, а в 2022 году представим комплексное предложение для получателей госвыплат», – подчеркнул Анатолий Печатников.

По словам топ-менеджера, ВТБ стремится максимально упростить процесс получения дополнительных средств от банка: достаточно несколько кликов в ВТБ Онлайн, чтобы, к примеру, перевести зачисление пенсии на карту банка, – и финансовая помощь от ВТБ придет автоматически. «Мы ставим себе цель ускорить и упростить получение выплат всем льготным категориям, и в ближайшей перспективе благодаря проекту «социального казначейства» цифровой путь получения выплат будет доступен большинству категорий, в том числе родителям с детьми», – добавил он.

Ранее ВТБ поддержал государственные выплаты на детей школьного возраста, начислив им дополнительно 10%, а также предложил родителем бесплатно подключить страхование детей от онкологических заболеваний. На эти меры банк выделил более 600 млн рублей.

В этом году ВТБ также дополнительно начислит 20% от размера единовременной госвыплаты тем, кто до конца октября переведет зачисление пенсии на карту ВТБ.

Кроме того, для тех, кто после 1 июня начал получать пенсию на карту банка, ВТБ будет начислять 7,5% на остаток по текущему счету и дополнительно вернет 10% кешбэком при оплате картой услуг ЖКХ и товаров в аптеках. Банк ВТБ (ПАО).