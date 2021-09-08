В Воронежской области устроили рейд для проверки пунктов весового контроля грузовиков

В ходе масштабного автопробега представители ассоциации «Грузавтотранс» акцентируют внимание на работе сотрудников контролирующих органов

Пару лет назад в Воронежской области прогремел скандал в сфере грузоперевозок: водителям фур местная ОПГ продавала «пропуски» в виде табличек с логотипом «Гарант». За 12 тысяч рублей в месяц любой дальнобойщик мог с превышением максимально разрешенного веса свободно проезжать пункты весового и габаритного контроля. За десять месяцев преступная группа заработала 5 миллионов рублей. Тогда под суд попали сотрудник ГИБДД, директор занимающейся грузоперевозками компании, специалист регионального департамента дорожной деятельности...

А как обстоят дела в сфере грузоперевозок сегодня? Чтобы ответить на этот вопрос, 7 сентября в Воронеж приехал президент Национальной ассоциации грузового автотранспорта «Грузавтотранс» и глава комитета по транспорту партии «Новые люди» Владимир Матягин.

Вы можете поддержать инициативу, которая рассматривает ряд изменений в сфере грузоперевозок

- В регионах мы обследуем автоматические пункты весового и габаритного контроля, проверяем стоянки для соблюдения режима труда и отдыха, изучаем дороги и, конечно, общаемся с дальнобойщиками. Местные перевозчики, например, пожаловались нам на пост в Богучарском районе. Говорят, что ни одна фура просто так там не проедет - нужно платить. Но за что? Наш пробег как раз призван всколыхнуть общество для противодействия коррупции. Сегодня, кажется, любой контролирующий орган, который проверяет предпринимателей, в первую очередь выполняет не свои прямые обязанности, а зарабатывает деньги. Поэтому появляются разные «серые схемы». Только придав такие ситуации огласке, мы заставим чиновников работать, - рассказывает о цели визита в Воронежскую область Владимир Матягин.

Покупая продукты, вы оплачиваете штрафы

В России сегодня насчитывается около 6,5 миллиона грузовиков. В секторе экономики, связанном с перевозкой различных товаров, задействовано более 15 миллионов человек. Но поборы контролирующих органов, как отмечает Владимир Матягин, - это не только их головная боль. Это еще и одна из причин, по которой цены в магазинах постоянно «удивляют» всех нас.

Руководитель индустриального парка «Перспектива» Андрей Чекурин отметил, что проблемы перевозчиков касаются всех россиян

- Нарушения в сфере контроля грузового автотранспорта, необоснованные штрафы для перевозчиков - это системная проблема, которая в итоге ложится на конечного потребителя. Каждый человек, оплачивая те же продукты в магазине, платит в том числе и за расходы на их перевозку, за те же придуманные штрафы. Недобросовестные чиновники, которые позволяют обирать перевозчиков, по сути, обирают каждого жителя нашей страны. Поэтому так важно объединиться и организовать общественный контроль, - считает руководитель индустриального парка «Перспектива» Андрей Чекурин.

Проект закона «Об автомобильных грузоперевозках» лежит на полках в Государственной Думе уже четыре года. Только один этот факт показывает, насколько тяжело изменить хоть что-либо в данной сфере. А вопросы копятся...

Представитель партии «Новые люди» Андрей Степаненко акцентировал внимание на одной из самых обсуждаемых проблем

- Отец и брат работают в сфере грузоперевозок. Для них до сих пор остается острым вопрос о системе «Платон». Когда ее вводили, говорили всем дальнобойщикам, что транспортный налог отменят. Точнее, из него будут вычитать все, что уже оплачено по «Платону». И какое-то время так и было. Но сегодня вновь необходимо, можно сказать, платить дважды. А это не маленькие суммы. Получается, грузоперевозчиков обманули? - задает вопрос представитель партии «Новые люди» Андрей Степаненко.

Решение глобальных проблем нельзя откладывать

Анализ состояния дорог и инфраструктуры по маршруту следования - это лишь общая задача общественного контроля под руководством Владимира Матягина. В ходе масштабного автопробега представители ассоциации «Грузавтотранс» акцентируют внимание на работе сотрудников контролирующих органов. Сегодня крайне необходима экспертиза весового контроля, потому что уже к 2024 году планируется открыть 417 таких автоматических пунктов на федеральных трассах.

Со стороны может показаться, что нововведение лишь устранит «человеческий фактор». Но, как отмечает Владимир Матягин, это не так. При прохождении автоматической рамки на показатели тоннажа влияет огромное количество моментов - от колейности до скорости ветра. Да и понять, что зафиксирован перегруз, невозможно. Узнают о нем предприниматель и водитель, когда получат штраф, а он может достигать 500 тысяч рублей!

Воронежские предприниматели и перевозчики приняли участие в круглом столе

Воронежские дальнобойщики на встрече с президентом ассоциации «Грузавтотранс» пожаловались на проблемы при перевозке так называемых «сыпучих грузов». Например, того же зерна. Чтобы соблюсти допустимые осевые нагрузки, они недогружают две-три тонны, но порой все равно случается так, что их считают нарушителями. Дело в том, что то же зерно не может равномерно лежать всю дорогу, поэтому такой груз и называется «сыпучим». Оно соответственно пересыпается - и нагрузка на одну ось может превысить норму. Но общий же порядок не нарушен? Конечно, можно отпускать грузовики с зерном полупустыми. Но вы представляете, как это отразится на цене того же хлеба?

- Есть глобальные проблемы, решение которых нельзя откладывать. Здесь и сейчас нужно выработать схемы, как обеспечить открытую работу в сфере грузоперевозок. Необходимо наладить общественный контроль по всей России, - отмечает Владимир Матягин. - Если в каждом регионе, в том числе в Воронежской области, появятся локальные структуры общественного контроля, то мы сможем навести порядок в этом секторе. Чиновники сегодня не работают, они занимаются лишь бюрократическими отписками, из -за чего проблемы копятся годами. Поэтому общество негативно воспринимает представителей власти. Мы можем поменять систему, но только вынося проблемы в публичную плоскость и акцентируя внимание на тех законах, которые требуют доработки.

К слову, на официальном сайте Национальной ассоциации грузового автотранспорта «Грузавтотранс» можно ознакомиться и поддержать инициативу, которая рассматривает ряд изменений в сфере грузоперевозок: от отмены транспортного налога, так как налог включен в акцизы на топливо, до введения более жесткого контроля и ответственности сотрудников контролирующих органов за превышение должностных полномочий.