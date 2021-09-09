Инновации: в Воронежской области производят компоненты для детского и спортивного питания

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Несмотря на очевидные преимущества грудного молока для здоровья детей, многие мамы по разным причинам не могут в достаточной мере обеспечить им кроху. Тогда-то на помощь родителям и приходят детские молочные смеси. Если вы не использовали специальное питание, спросите у своих знакомых, они наверняка расскажут, как ребенок прибавляет в весе и хорошо себя чувствует после кормления.

Проблема в том, что сейчас большая часть смесей для малышей делается из зарубежного сырья. Важно снизить зависимость отечественных компаний от иностранных компонентов. Для этого в течение трех лет в России планируют наладить производство белковых компонентов для детского питания.

- Сегодня ради будущего нашего подрастающего поколения разработкам в области детского питания необходимо давать приоритет. Важно ликвидировать этот пробел в продовольственной безопасности. Мы сегодня закрыли потребности в мясе, молоке, яйцах, сахаре и многих других продуктах, но есть такие узкие, но очень важные вещи, которым нужно уделять особое внимание, - считает Аркадий Пономарев, председатель технического комитета по стандартизации «Молоко и продукты переработки молока».

«Это научная задача»

В правительстве России все чаще задумываются о развитии инновационных отечественных проектов по производству компонентов для сухих молочных смесей.

- У нас практически нет отечественного детского питания. Ингредиенты, из которых состоят заменители того же материнского молока, мы закупаем за границей - 98 процентов. В таких условиях ни о какой продовольственной безопасности в этом направлении не может быть и речи. Проблема в том, что это очень наукоемкое направление, которое, кроме того, требует достаточно больших финансовых затрат. Несмотря на то, что у нас уже есть оборудование и технологии для выполнения тех или иных задач, необходимо разобраться в тонкостях, которые зачастую являются секретными. Это научная задача. Но взаимодействие между производствами и научными подразделениями - это направление, которое, на мой взгляд, нужно сегодня осуществлять, - комментирует Аркадий Пономарев.

Хотя на одном из сырзаводов в Калачеевском районе Воронежской области уже несколько лет работает уникальное не только для региона, но и в целом для страны предприятие. Там с помощью современного оборудования получают качественный молочный белок в сухом виде. Его используют в производстве спортивного, диетического и детского питания, в хлебопекарной, кондитерской, мясоперерабатывающей промышленности, в качестве добавки в комбикорма. Потенциал неограничен.

Завод возвели буквально за два года. Он обошелся компании в 2,4 млрд рублей и дал Калачеевскому району 40 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Спрос на молочную продукцию постоянно растет

К июлю 2022 года планируется завершить модернизацию завода в Калаче и увеличить мощности еще на 33% - до 700 тонн в сутки. А значит, удастся еще больше производить концентрата молочного белка, который получают из молочной сыворотки, для производства детского, спортивного и лечебного питания.

Аркадий Пономарев, являясь профессором и доктором технических наук, и сам активно продолжает свою научную работу в этом направлении, изучает глубокую переработку молока - разделение его на микроэлементы, которые могут быть использованы как компоненты в здоровом питании.

- Любое сырье состоит из разных частей: белков, жиров, крахмалов - все это продукты органического происхождения, необходимые ингредиенты питания для здорового образа жизни. Необходимо делить сырье на составные части и создавать питание, которое необходимо для конкретного человека. Это стратегическая задача, которая активно реализуется в европейских странах, но только зарождается в нашей стране, - отмечает Аркадий Пономарев. - Продукция для детского и диетического питания - это вопрос научно-технологического развития России, нашей самостоятельности и готовности отвечать на современные требования общества. Именно Воронежская область - один из тех регионов, где этот запрос решают одними из первых.

Петр МАМОНТОВ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Пономарева Аркадия Николаевича.