Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2021 14:15

Инновации: в Воронежской области производят компоненты для детского и спортивного питания

Аркадий Пономарев, председатель технического комитета по стандартизации «Молоко и продукты переработки молока», отметил, что в нашем регионе одними из первых начали решать важную задачу продовольственной безопасности
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автор фото Анастасия Дементьева

Автор фото Анастасия Дементьева

Несмотря на очевидные преимущества грудного молока для здоровья детей, многие мамы по разным причинам не могут в достаточной мере обеспечить им кроху. Тогда-то на помощь родителям и приходят детские молочные смеси. Если вы не использовали специальное питание, спросите у своих знакомых, они наверняка расскажут, как ребенок прибавляет в весе и хорошо себя чувствует после кормления.

Проблема в том, что сейчас большая часть смесей для малышей делается из зарубежного сырья. Важно снизить зависимость отечественных компаний от иностранных компонентов. Для этого в течение трех лет в России планируют наладить производство белковых компонентов для детского питания.

- Сегодня ради будущего нашего подрастающего поколения разработкам в области детского питания необходимо давать приоритет. Важно ликвидировать этот пробел в продовольственной безопасности. Мы сегодня закрыли потребности в мясе, молоке, яйцах, сахаре и многих других продуктах, но есть такие узкие, но очень важные вещи, которым нужно уделять особое внимание, - считает Аркадий Пономарев, председатель технического комитета по стандартизации «Молоко и продукты переработки молока».

«Это научная задача»

В правительстве России все чаще задумываются о развитии инновационных отечественных проектов по производству компонентов для сухих молочных смесей.

- У нас практически нет отечественного детского питания. Ингредиенты, из которых состоят заменители того же материнского молока, мы закупаем за границей - 98 процентов. В таких условиях ни о какой продовольственной безопасности в этом направлении не может быть и речи. Проблема в том, что это очень наукоемкое направление, которое, кроме того, требует достаточно больших финансовых затрат. Несмотря на то, что у нас уже есть оборудование и технологии для выполнения тех или иных задач, необходимо разобраться в тонкостях, которые зачастую являются секретными. Это научная задача. Но взаимодействие между производствами и научными подразделениями - это направление, которое, на мой взгляд, нужно сегодня осуществлять, - комментирует Аркадий Пономарев.

Хотя на одном из сырзаводов в Калачеевском районе Воронежской области уже несколько лет работает уникальное не только для региона, но и в целом для страны предприятие. Там с помощью современного оборудования получают качественный молочный белок в сухом виде. Его используют в производстве спортивного, диетического и детского питания, в хлебопекарной, кондитерской, мясоперерабатывающей промышленности, в качестве добавки в комбикорма. Потенциал неограничен.

Завод возвели буквально за два года. Он обошелся компании в 2,4 млрд рублей и дал Калачеевскому району 40 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Спрос на молочную продукцию постоянно растет

К июлю 2022 года планируется завершить модернизацию завода в Калаче и увеличить мощности еще на 33% - до 700 тонн в сутки. А значит, удастся еще больше производить концентрата молочного белка, который получают из молочной сыворотки, для производства детского, спортивного и лечебного питания.

Аркадий Пономарев, являясь профессором и доктором технических наук, и сам активно продолжает свою научную работу в этом направлении, изучает глубокую переработку молока - разделение его на микроэлементы, которые могут быть использованы как компоненты в здоровом питании.

- Любое сырье состоит из разных частей: белков, жиров, крахмалов - все это продукты органического происхождения, необходимые ингредиенты питания для здорового образа жизни. Необходимо делить сырье на составные части и создавать питание, которое необходимо для конкретного человека. Это стратегическая задача, которая активно реализуется в европейских странах, но только зарождается в нашей стране, - отмечает Аркадий Пономарев. - Продукция для детского и диетического питания - это вопрос научно-технологического развития России, нашей самостоятельности и готовности отвечать на современные требования общества. Именно Воронежская область - один из тех регионов, где этот запрос решают одними из первых.

Петр МАМОНТОВ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Пономарева Аркадия Николаевича.

БИЗНЕС-ПРЕСС