Воронежский книжный своп: как бесплатно пополнить домашнюю библиотеку

Такие встречи - способ пообщаться и завести новых знакомых. Фото: Александра ТАРАРЫКОВА

В Воронеже 4 сентября состоялся очередной «Книжный своп» (а проще говоря - обмен), организованный Еленой Чернышевой. Свопы проходят раз в сезон с весны 2019 года. На первую такую встречу пришли всего семь участников. Сейчас же на официальный инстаграм проекта подписано более 880 человек, а на последнем свопе было больше 30 книголюбов.

Книжный своп - это не просто обмен произведениями. Встречи больше похожи на кружок по интересам, где люди обсуждают литературу и делятся своими впечатлениями о прочитанном. Принять участие может любой желающий. Елена подчеркивает: «Все наши встречи были и будут абсолютно бесплатными».

Книги можно отдать навсегда или во временное пользование. Фото: Александра ТАРАРЫКОВА

- У меня на работе есть компания читающих людей, и если мы пересекаемся у кулера, то задерживаемся там надолго - пока не обсудим все, что прочитали и посмотрели в последнее время. Однажды я предложила поболтать почти так же, но пригласить еще людей, забронировать столик в кафе и обменяться книгами, - рассказывает о зарождении идеи ее автор.

Правила свопа очень просты: вы приносите две-три книги, с которыми готовы навсегда или на время расстаться (если хотите, чтобы книга к вам вернулась, обязательно оставьте в ней свои контакты), рассказываете о них, отдаете тому, кто заинтересовался, а сами забираете книги, принесенные другими участниками.

- Вначале было трудно рассказывать о формате: в Воронеже свопов-то особо не было никогда, тем более открытых, тем более книжных, - подчеркивает Елена.

Тем, кто пришел впервые, бояться нечего. Вы попадете в дружелюбную атмосферу и точно не уйдете с пустыми руками, даже если не прихватили с собой книг для обмена. На своп приходят совершенно разные люди и приносят литературные произведения на любой вкус. Такие встречи - отличная возможность открыть для себя новых авторов, завести друзей по интересам и провести время в приятной компании.

На свопе можно услышать личные истории, связанные с книгами, и даже найти уникальные издания. Например, на прошедшую встречу одна из участниц принесла «Последнее время» Шамиля Идиатуллина с автографом автора.

Прочитать интересное произведение хорошо, а обсудить его потом - еще лучше. Фото: Александра ТАРАРЫКОВА

Кроме свопов Елена Чернышева занимается организацией больших книгообменов, которые проходят в рамках «Гаражки» («Гаражной распродажи») на «Винзаводе». Суть книгообмена в том, что можно принести книги, положить их в общую кучу и взять из этой кучи то, что понравится. Это отличный способ бесплатно пополнить свою домашнюю библиотеку.

У Елены есть и свой книжный клуб, в рамках которого можно вступать в дискуссии насчет литературы. А летом совместно с киноклубом она организовала просмотры фильмов по мотивам литературных произведений.