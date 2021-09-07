Пандемия не повод не жениться: летом в Воронежской области расписались более 6 тысяч пар

- Маска, а я вас знаю! Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сезон свадеб в Воронеже еще не отгремел. Лето и начало осени - любимое время у молодоженов: это пора отпусков, плюс можно сделать красивые фотосессии, провести выездные регистрации в видовых местах. Количество свадеб в этот период может увеличиваться в два с половиной раза по сравнению с зимой.

Что же касается минувшего лета, за три месяца в брак вступили 6123 пары. Из них 3435 в городе и 2688 - в области. В июне жители нашего региона сыграли 1721 свадьбу, в июле - 2299 и в августе - 2103.

Если сравнить с 2020-м, то показатели сильно отличаются: тогда было 4659 пар, в том числе в городе 2721, в области - 1938.

Май прошлого года поставил антирекорд: всего 400 свадеб. Виной такой статистики стал COVID-19. Также традиционно в период Пасхального поста идет снижение количества регистраций брака. Зато на Красную горку свадеб всегда много, независимо от того, выпадает этот праздник на май или апрель.

В период пандемии зарегистрировать брак можно двумя способами: обычная роспись и торжественная. Молодожены сами решают, какая церемония им подходит больше. Но ограничениям подверглись оба варианта.

На торжественной регистрации брака допускается 15 гостей, не считая молодоженов. Обычная роспись проходит в присутствии максимум пяти приглашенных.

- Наши сотрудники соблюдают все меры предосторожности: работают в средствах индивидуальной защиты. Молодоженов и их гостей мы просим тоже быть в них. Конечно, после каждой пары проходит санитарная обработка письменных принадлежностей, - уточнили в пресс-службе управления ЗАГС Воронежской области.