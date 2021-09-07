Аркадий Пономарев: «Развитие агропромышленного комплекса - это создание рабочих мест и повышение благосостояния селян»

Фото: Анастасия Дементьева

Уборочные работы в 2021 году в Воронежской области начали на полторы-две недели позже обычных сроков, в середине второй декады июля. И хотя с погодой в этом сезоне нам не сильно повезло, по прогнозам департамента аграрной политики, около 4,5 млн тонн зерна все-таки удастся собрать. Его хватит не только для нужд региона, но и для реализации как внутри страны, так и частично, с учетом запасов прошлых лет на экспорт.

Агропромышленный комплекс - драйвер экономики Воронежской области. По итогам 2020 года наш регион занял третье место в России по сбору зерна и сахарной свеклы, четвертое - по производству подсолнечника. Мы входим в пятерку лучших по количеству сельскохозяйственной продукции.

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Успехи видны и в сфере животноводства: Воронежская область на шестом месте в стране по производству мяса скота и птицы и на третьем - по поголовью крупного рогатого скота и объему молока.

- Развитие агропромышленного комплекса в области - это в первую очередь создание рабочих мест и повышение благосостояния селян, - отметил член аграрного комитета Госдумы Аркадий Пономарев. - Кроме того, сельскохозяйственные предприятия создают благоприятные возможности для улучшения сельской среды и повышения качества жизни в районах. Помимо этого, благодаря действию федеральных и областных программ развития сельских территорий во всех районах области возводятся и оснащаются социально значимые объекты. Развитие АПК - действительно драйвер региона, но работы в этом направлении, как и проблем в отрасли, остается еще очень много. Есть над чем работать. И темпы роста, и достижения АПК региона обязательно нужно сохранить.

Фото: Анастасия Дементьева

Как обстоят дела с финансированием отрасли?

- Мы все понимаем высокую значимость своевременного доведения денежных средств до аграриев, поэтому я надеюсь, что в нашем регио-не таких вопросов ни разу не возникало. Мы постоянно работаем над совершенствованием мер государственной поддержки отрасли. В числе примеров: в льготном кредитовании с этого года появились новые направления целевого использования средств. Среди них закупка зерна, витаминов, шротов на кормовые цели, закупка сахарной свеклы и масличных культур, техническое перевооружение объектов АПК, приобретение грузового автотранспорта, прицепов и полуприцепов, - отмечает Аркадий Пономарев.

Воронежская область занимает третье место в России по объему доведенных до фермеров средств господдержки. Всего аграриям региона в 2020 году перечислили субсидии на сумму более 7 млрд рублей.

В числе основных направлений государственной помощи - субсидии на развитие малых форм хозяйствования, в том числе семейных ферм и начинающих аграриев, гранты по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, государство также возмещает часть затрат на создание или модернизацию объектов АПК. И это лишь малая часть способов поддержки аграриев.

- 1,3 млрд рублей в 2020 году освоил наш регион только в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Они пошли на благоустройство сельских территорий и улучшение жилищных условий, предоставление жилья в муниципальных образованиях, благоустройство площадок под компактную жилищную застройку, оказание содействия сельхозпроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами и так далее, - подчеркнул Аркадий Пономарев.

Фото: Анастасия Дементьева

А что с кадрами?

Дефицит специалистов - один из самых актуальных вопросов на обсуждениях в Госдуме и в Минсельхозе. Акцент в федеральном центре делается прежде всего на систему преемственности.

- Это значит, что необходимо развитие системы профориентации школьников. Есть школы, где уже организованы классы с аграрным уклоном, где детей знакомят с новыми сельскими процессами и цифровизацией сельского хозяйства. Школьники могут поступить в вузы, готовящие специалистов для АПК, стажироваться на агропредприятиях и остаться работать на селе. В самих селах продолжается активная работа по благоустройству и развитию инфраструктуры, а решить воп-рос жилья помогает сельская ипотека, - комментирует Аркадий Пономарев.

В Воронеже, например, было подписано соглашение между высшими учебными заведениями нашего города, а также Москвы и Краснодара, готовящими специалистов для перерабатывающей отрасли и пищевой промышленности. Теперь ребята получат практику за пределами своего регио-на, а затем смогут воплотить в жизнь полученный опыт уже на малой родине.

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Как повлиял «коронакризис» на малый и средний бизнес в селах?

- Пандемия коронавируса значительно осложнила всем жизнь в 2020 году. Удар для сельскохозяйственной отрасли получился ощутимым.

Хочу поделиться с вами результатом мониторинга агропредприятий России, который провели в феврале этого года, опросив 5300 предприятий. Значительная часть малого и среднего бизнеса в 2021-м продолжает испытывать серьезные проблемы. У трети опрошенных по-прежнему снижается оборот, поскольку спрос на продукцию с момента начала пандемии коронавируса так и не восстановился. Это исследования российского масштаба. В Воронежской области ситуация остается благоприятной и снижения доходности или массового закрытия предприятий сельского хозяйства не было, - рассказывает Аркадий Пономарев.

В этом году многофункцио-нальные центры расширили услуги до 18 направлений субсидирования. В личных кабинетах сельхозпроизводители теперь могут подавать заявления на господдержку. Там же можно отследить результат заявки. В то же время число необходимой отчетности для фермеров сократили.

- Что планируется еще сделать для развития экономической жизни в районах?

- За последний рабочий год в Госдуме было принято 15 законов, необходимых для развития отрасли АПК.

В их числе закон о зерне, регулирующий обращение пестицидов и агрохимикатов, закон о пчеловодстве, о совершенствовании правового регулирования охраны земель сельхозназначения и многие другие. Сейчас ведется большая работа над законопроектами о семеноводстве, о продукции с улучшенными характеристиками, о регистрации кормовых добавок. Также начали работу над законопроектом о сельхозстраховании, который по сути начал систему возрождения сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с господдержкой. Все эти законотворческие проекты имеют высокое зачение для развития отрасли, - подчеркнул Аркадий Пономарев.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Пономарева Аркадия Николаевича.