«Дорога к новым спортивным высотам»: в Воронеже открыли центр мужской гимнастики

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4 сентября в Воронеже торжественно открыли новый центр мужской гимнастики спортшколы олимпийского резерва имени Юрия Штукмана. Его возвели в рамках партийного проекта «Единой России» — «Детский спорт». В строительство и оснащение современного комплекса, который расположился на Ленинском проспекте, 93в, вложили 166 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

— Мы сегодня вводим прекрасный комплекс — центр мужской гимнастики. Я вспоминаю, как в 2013 году после реконструкции открывали школу женской гимнастики на улице Фридриха Энгельса, и тогда все обратили внимание, что девочкам есть, где заниматься, а мальчикам — нет. И сегодня мы этот пробел в Воронеже ликвидировали. Это и честь памяти великого наставника, заслуженного тренера СССР Юрия Штукмана. Думаю, он на небесах смотрит на это и радуется как создатель воронежской школы гимнастики не только в нашей стране, но и во всем мире. Поздравляю с этим событием ребят-спортсменов, тренеров и всех воронежцев. Я бы сказал, что гимнастика — база для других видов спорта, сам в детстве это проходил, – поздравил всех с открытием вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

За большой личный вклад в развитие физкультуры и спорта в Воронежской области, эффективную многолетнюю работу по подготовке спортсменов и достижение высоких спортивных результатов Алексей Гордеев вручил благодарственные письма Наталье Ишковой и Сергею Денисевичу, заслуженным тренерам России, тренерам спортшколы олимпийского резерва имени Юрия Штукмана.

Новый центр включает залы непосредственно для спортивной гимнастики, физподготовки, хореографии, а также раздевалки, административно-бытовые помещения и душевые. Здесь одновременно смогут заниматься 72 человека. Для зрителей предусмотрены балкон и трибуна. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что спортивную инфраструктуру в регионе продолжат расширять.

— Понимаем, что спорт — не только основа здоровья, но и основа для нравственного совершенствования людей. Дорогие ребята, я очень завидую вам: вы в таком замечательном месте, в таких хороших условиях будете заниматься. Я недавно встречался с Ангелиной Мельниковой и тренером Натальей Николаевной. И мы решили, что шансы мальчиков и девочек, мужчин и женщин надо уравнять и вернуться к вопросу дооснащения, а может, нового строительства школы женской гимнастики. Мы подумаем, как это правильно сделать, в какие сроки, но точно будем над этим размышлять, – сказал глава региона.

Сегодня более миллиона жителей Воронежской области систематически занимаются физкультурой и спортом. А спортивная гимнастика – один из «коронных» для региона видов спорта.

– Появление такого современного спортивного объекта, безусловно, даст импульс для развития спортивной гимнастики, привлечет в этот вид спорта еще больше юных воронежцев, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов.

Трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, сенатор Александром Карелин отметил, что запуск центра мужской гимнастики открывает молодым ребятам широкую дорогу к новым спортивным высотам.

— Для меня особо приятно, что центр носит имя тренера — это характеризует нас как людей благодарных и подчеркивает роль тренерской работы в судьбе каждого из спортсменов, в каждой медали. За уважение к роли тренера отдельное спасибо. Я обращаюсь к тем, кто создает победы. Хочу сказать слова благодарности за вклад в победу в олимпийском Токио. За то, что эти ребята чувствуют себя частью сложного, конкурентного, но очень важного состояния, в данном случае — спортивной гимнастики. Всех поздравляю и благодарю, – сказал Александр Карелин.

Ключ от нового комплекса вручили директору спортивной школы олимпийского резерва имени Юрия Эдуардовича Штукмана Ивану Цицилину.