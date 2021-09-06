Девятилетний воронежец сыграл на пианино саундтреки к известным советским фильмам на шоу Максима Галкина

Кадр программы "Лучше всех". Фото: другой источник.

Девятилетний Семен Каштанов из Воронежа стал героем шоу "Лучше всех". Школьник рассказал ведущему программы федерального канала Максиму Галкину, что уже много лет активно занимается музыкой - поет и играет на пианино, а также участвует в спектаклях двух местных театров - камерного и кукольного. Затем Семен исполнил несколько саундтреков к фильмам, в частности - "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Тот самый Мюнхаузен", "Усатый нянь" и др.

О том, как юный воронежец готовился к съемкам, "Комсомолке" рассказала его мама Юлия Каштанова:

-Попасть на программу для нас было не очень легко. Поющих, танцующих, играющих на инструментах детей в стране великое множество. Понятно, что для каждого родителя свой ребенок лучший, но нужно быть реалистом. Я неоднократно подавала заявки на участие. Время шло, а приглашения даже на кастинг не поступало. Первый раз с нами связались в феврале. Мы сделали видеовизитку в короткие сроки, но нас не позвали на шоу. Как позже выяснилось, заявку отложили до лета - до начала съемок.

Как поясняет Юлия, многих детей утверждают для участия, но когда дело доходит до репетиций немало ребят "зажимаются", не могут выйти и работать на большую аудиторию, вести себя раскрепощенно.

- Чтобы довести материал до совершенства, Семену приходилось заниматься каждый день по четыре - пять часов. Наш сын - боец. Он шел к своей цели до конца, поэтому его и утвердили для съемок. Семен был очень счастлив находиться на сцене. Он не стесняется и никогда никого не боится. С большой благодарностью относится к зрителям. Спасибо за это музыкальной школе № 8 им.А.А.Бабаджаняна, в которой сын учится, - продолжает мама.

Также Юлия признается, что ей с мужем было намного сложнее на съемочной площадке, поскольку они не публичные люди.

- Отвечать на вопросы, когда с разных сторон на тебя смотрят громадное количество техники и незнакомые люди, очень трудно и волнительно.