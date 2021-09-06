Власти Воронежа начали поиск инвесторов для реконструкции парка «Танаис»

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Власти Воронежа начали поиски инвесторов для проведения реконструкции парка «Танаис» в Советском районе. Его площадь составляет более 21 гектара. Стоимость реализации проекта оценили в 215 млн рублей. Уже есть ряд компаний, которые заинтересованы в этом объекте, но не исключено, что их станет больше. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказали в пресс-службе мэрии.

В будущем «Танаис» станет вторым общественным пространством после парка «Дельфин», где обновление проведут на основании концессионного соглашения. Это означает, что парк останется в собственности муниципалитета, а расходы на его реконструкцию и текущее содержание лягут на инвестора. При этом срок концессии будет варьироваться от 20 до 25 лет.

Согласно концепции, общественную территорию планируют разделить на три зоны: аттракционов, активного и тихого отдыха. Здесь появится обновленная «Поляна сказок», велодорожка, качели и карусели, детские и спортивные площадки, скейтпарк, веревочный городок и многое другое. Кроме того, как подчеркнули в мэрии, в парке есть площадка, где можно будет в будущем проводить районные и городские мероприятия.

Поскольку в Советском районе нет больших благоустроенных парков, то будущее «Танаиса» волнует не только местных жителей, но и властей города.

– Я практически вырастил своего ребенка в этом парке, поэтому для меня этот проект приоритетный. В ближайшее время мы должны будем принять решение и так же, как мы отработали по парку «Дельфин», парк «Танаис» передать в концессию, но здесь концессия будет иного характера. Здесь и мы сами будем вкладывать бюджетные деньги, и концессионер будет развиваться, – отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Также градоначальник разъяснил, в согласно проекту порядка 107 млн рублей в реконструкцию парка вложит муниципалитет через механизм капитального гранта, еще 55 млн рублей – это вложения на развлекательную и сопутствующую инфраструктуру (аттракционы, веревочный городок, прокат спортинвентаря, многофункциональная площадка и др.), которые быстро выйдут на окупаемость.

Инициативы по инвестициям можно направлять в МКУ «Агентство управления проектами» +7 (473) 228-37-15, e-mail: aup@cityhall.voronezh-city.ru, а задать интересующие вопросы по телефону: +7 (473) 228-37-15.