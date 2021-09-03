Вадим Кстенин наградил участниц ликвидации последствий наводнения в Республике Крым

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В мэрии Воронежа прошло торжественное награждение горожанок, помогавших в ликвидации последствий наводнения в Крыму. Вадим Кстенин вручил Елене Округовой, Яне Маркиной и Саидат Расуловой. С инициативой о награждении девушек-волонтеров, активно помогавших попавшим в беду крымчанам, ранее выступил руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

Наши землячки сами откликнулись на призыв о помощи, когда в июне из-за наводнения в Крыму затопило целые населенные пункты. Вместе с другими добровольцами и сотрудниками региональных служб спасения они самоотверженно помогали людям.

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– Благодарю вас за твердую и ответственную жизненную позицию. На мой взгляд, нет ничего более благородного, чем помогать людям, попавшим в беду, – сказал Вадим Кстенин.

Он отметил, что несмотря на то, что ликвидировать последствия таких событий должны специальные службы и властные структуры, дорогого стоит, когда на помощь приходят люди с добрым сердцем.

– Продолжайте так же работать, помогать людям, и наша страна будет лучшей в мире, – отметил в своем приветствии Вадим Кстенин.

Девушки рассказали главе города несколько историй, связанных с наводнением и заверили главу Воронежа, что готовы снова прийти на помощь в подобных ситуациях, но главное – чтобы они не повторялись.

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Вадим Кстенин отметил, что это серьезный гражданский поступок.

- Я очень надеюсь, что ваш поступок вдохновит таких же замечательных, молодых и красивых людей, как вы – и тех, кто уже в составе "Молодежке ОНФ" и многих других. Волонтерское движение имеет сегодня огромное значение. Ведь если мы не будем объединяться для помощи соотечественникам, ничего хорошего не получится. Поэтому привлекайте к себе товарищей, друзей. Надеюсь, что ваш опыт послужит примером для тех, кто будет приходить на помощь людям, - подчеркнул мэр.

В завершении встречи ее участники сфотографировались на память.