Оперативно и без волнений: как проходят выплаты «президентских» 10 тысяч рублей пенсионерам в Воронеже

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области более 733 тысяч пенсионеров получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Президент Владимир Путин предложил произвести такие социальные начисления, так как пенсии «подъедаются инфляцией». Выплаты назначаются автоматически, без обращения граждан.

Тем, кто получает пенсию через Почту России, единовременную выплату принесут в тот же день, что и обычную пенсию. А вот пенсионеры, которые пользуются картами «МИР» или бескарточными банковскими счетами, увидели прибавку в 10 тысяч рублей уже 2 сентября.

Во второй день осени мы посетили офис Сбербанка на улице 20-летия Октября, чтобы проверить, как происходят выплаты тем, кто поспешил их сразу обналичить. Нет ли у пенсионеров вопросов? И нужно ли вообще так спешить?

Все спокойно?

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

«Президентскую» выплату не обязательно получать наличными в день зачисления, средства будут доступны в любое время, однако некоторые пенсионеры поспешили все-таки обналичить деньги. Быть может, это дело привычки? Хотя в том офисе Сбера, в котором побывали мы, не было какого-то особого наплыва клиентов.

- Мы работаем в штатном режиме. Да, некоторые пенсионеры подходят за выплатами в первый же день, но ажиотажа нет, очередей тоже нет. Всех успеваем обслуживать так же быстро, как и в обычные дни, - отметила руководитель допофиса №30 Сбера на улице 20-летия Октября Екатерина Глотова.

Однако чтобы воронежцы могли оперативно получить любую услугу в банке, Сбер провел большую подготовительную работу: привлекли максимально возможное количество сотрудников, продлили режим работы офисов как в утренние и вечерние часы, кроме того, в ближайшие выходные многие офисы будут работать по графику будних дней.

- Поддержка - это всегда хорошо. Приятно, конечно. Знала заранее, что мне должна прийти единовременная выплата. Вот и отправилась в банк - сюда я уже давно хожу. Меня быстро обслужили. Никаких вопросов нет, - рассказала Раиса Мещерякова.

Все основные услуги - 24/7

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Хорошо ли меня обслужили? На самый высокий балл! - с улыбкой отвечает Наталья Владимировна, также пришедшая за единовременной выплатой в Сбер уже 2 сентября. - Здесь вежливые люди работают, это приятно. Мы всегда сюда ходим. Сегодня с утра деньги уже перевели - об этом мне пришло сообщение на телефон. Решила: «Чего ждать?» Пять тысяч рублей перевела на «книжку», остальное забрала.

Единовременную выплату можно в любой удобный момент, как и обычные деньги, снять в банкоматах, без посещения непосредственно отделения банка. Сеть терминалов работает в круглосуточном режиме.

- Мы также предпринимаем все необходимые меры по противодействию распространения коронавируса. В наших офисах тщательно соблюдаются санитарные нормы, помещения постоянно убираются, дезинфицируются, проветриваются. Все сотрудники выходят на работу только здоровыми. При обнаружении симптомов респираторных заболеваний - насморка или, например кашля, - сотрудник в обязательном порядке направляется на больничный и под наблюдение врачей. Для всех сотрудников обязательно использование масок, - подчеркнула руководитель допофиса №30 Сбера на улице 20-летия Октября Екатерина Глотова.

P.S.:

Если деньги не пришли, то пенсионеру необходимо подать обращение в территориальные органы Пенсионного фонда России по Воронежской области. Достаточно устного обращения по телефону единого контакт-центра ПФР 8(800)600-03-46 или электронного обращения через онлайн-приемную фонда. Специалисты фонда зарегистрируют обращение, проверят наличие права на выплату и проинформируют пенсионера о результатах.