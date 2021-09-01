Нововоронежская АЭС: более 25,5 млн рублей выделено на капитальный и текущий ремонт городских школ и детских садов

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На торжественных линейках в школах присутствовали первоклассники, а также ученики 9-х, 11-х классов и их родители.

Руководители градообразующего предприятия, представители администрации Нововоронежа, общественных организаций и духовенства, пришли на праздник, чтобы поздравить школьников с началом нового учебного года.

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Впервые порог школы в 2021-2022 учебном году перешагнули 400 первоклассников. В рамках акции «1-е сентября – Мы единая семья» каждый из них получил специальный учебный набор от Нововоронежской АЭС.

«Многие выпускники наших школ идут по стопам родителей, бабушек и дедушек и становятся атомщиками. Они постоянно вносят огромный вклад в развитие не только атомной энергетики, но и Нововоронежа. Я надеюсь, вы продолжите эту славную традицию и придете работать на Нововоронежскую атомную станцию. У вас есть для этого все возможности», – сказал на торжественной линейке глава города, заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

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Также Николай Нетяга поблагодарил ребят за активное участие в проектах Концерна «Росэнергоатом» и Госкорпорации «Росатом»: литературном конкурсе «Атомный пегасик», конкурсе юных мультипликаторов «МультиКЛИПация», конкурсе юных модельеров и дизайнеров «Атом-кутюр» и конкурсе детских фотографий «В объятиях природы». На федеральных этапах этих конкурсов нововоронежцы занимали лидирующие позиции.

В этом учебном году здание школы № 4 закрывается на капитальный ремонт. Нововоронежская АЭС выделила на это мероприятие 14 млн рублей за счет государственной программы Воронежской области «Развитие образования» в рамках софинансирования «50/50». Кроме того, по этой же программе выделено 6 млн рублей на текущий ремонт детских садов и школ.

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Также при поддержке Нововоронежской АЭС модернизирована локальная сеть 2 и 3 корпусов школы № 1, закуплено мультимедийное оборудование, рециркуляторы для дезинфекции кабинетов начальной школы и группы продленного дня, обновлены помещения школьной библиотеки.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

Фото: Романа Пышкина и Ольги Мартыновой