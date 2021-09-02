Салис КАРАКОТОВ: «Миссия «Щелково Агрохим» выполнима»

Возделыванию сельскохозяйственных культур в аномальных климатических условиях была посвящена научно-практическая конференция.

На мероприятие прибыли друзья, партнеры, клиенты и коллеги компании «Щелково Агрохим», чтобы обменяться опытом, узнать о ключевых особенностях возделывания cельхозкультур, получить консультации по своим проблемам в поле и просто пообщаться в неформальной обстановке.

«Наша миссия - продвижение интеллектуальных новаторских технологий для агробизнеса», - заявил Салис Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим», в самом начале реализации проекта в ООО «Дубовицкое». Спустя 15 лет можно с уверенностью констатировать: миссия выполнима. В опытно-производственном хозяйстве идет апробация инновационных идей, которую с успехом применяют российские аграрии.

Нельзя экономить на средствах защиты растений и их питании - так считают специалисты компании.

Уникальный агрофестиваль - в экстремальных условиях

Компания «Щелково Агрохим» вновь и удивила, и порадовала одновременно. Утро этого дня выдалось на редкость хмурым. Дождь грозил сорвать все планы организаторов. Но нет плохой погоды, есть плохая одежда. Так вот, для этой компании ничего невозможного нет. Всех участников мероприятия обеспечили зонтами, дождевиками, бахилами, сапогами, средствами индивидуальной защиты. В такой экипировке никакие катаклизмы погоды не страшны.

По сложившейся традиции участникам мероприятия предлагали поучаствовать в беспроигрышной лотерее - проголосовать за один из полюбившихся препаратов, которые производит компания, опуская жетон в заранее приготовленную емкость, а взамен вручали замечательные призы.

Минутная готовность. И вот призывно и празднично звучат барабаны. Нас приветствуют юные нарядные, красивые девушки из ансамбля барабанщиц «Триумф». Фестиваль открыт.

Неслучайно на официальной церемонии участников приветствовал Сергей Борзенков, заместитель губернатора по развитию АПК Орловской области. Он стоял у истоков запуска проекта ООО «Дубовицкое». И сейчас, занимая высокий пост в регионе, с интересом следит за тем, как реализуются на полях научные идеи компании. По его информации, 20% посевных площадей Орловщины отданы под кукурузу (130 тыс. га) и сою (150 тысяч гектаров).

- В начале лета, когда так не хватало дождей и была высокая солнечная активность, объезжая с Салисом Добаевичем поля, мы говорили: что же получится на финише? И вот сегодня мы завершаем уборку зернобобовых. Современные технологии и научные разработки компании «Щелково Агрохим» работают! Будем с урожаем. И теплый летний дождь, который вы нам «привезли», как нельзя кстати,- сказал Сергей Петрович.

Представлены наиболее продуктивные гибриды кукурузы. Результаты испытаний 74 лучших гибридов, из которых 15 - отечественные.

Работать по науке и никак иначе

Важнейшим результатом таких мероприятий, по задумке организаторов, должна стать грамотность в возделывании агрокультур и желание получить эту грамотность. Специа- листы высокого уровня неутомимо и со знанием дела занимаются «управляемой вегетацией растений». Это стройная, годами проверенная и тщательно выстроенная система воздействия на растения через химические, микробиологические средства в нужное время, в нужную фазу, нужными дозами и объемами. Технологии должны быть такими, чтобы при любых погодных условиях колебания урожайности оставались невысокими.

Научно-практическую конференцию провел генеральный директор компании, доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов.

- В нынешнем году многое изменилось с точки зрения конъюнктуры сельского хозяйства, и надо постараться осознать новую реальность: это рост стоимости минеральных удобрений, техники, запчастей и на этом фоне неизбежный рост стоимости семян, - отметил Салис Добаевич, - уже осенью мы можем столкнуться со значительным ростом себестоимости сельхозкультур. Поэтому важнейшим фактором эффективного управления агропроизводством станут мероприятия по защите урожая, включая подготовку семян, управление вегетацией растений и применение суперэффективных технологий.

Гендиректор, ученый с мировым именем напомнил слова Эдуарда Доувеса Деккера, выдающегося голландского писателя (литературный псевдоним Мультатули): «Если бы семена могли говорить, они бы пожаловались на то, как им больно расти». В компании как раз и занимаются тем, чтобы защитить семена, а затем и растения, которые встречают на своем пути массу трудностей. А препятствий хватает с лихвой. Это и болезни, которым подвержена любая сельхозкультура, и сорняки, и вредители всех мастей: мотыльки - луговой и стеблевой кукурузный, хлопковая совка, тля, цикадки, соевая плодожорка, паутинный клещ, бобовая огневка…

Специально для сои разработан фунгицидный протравитель ДЕПОЗИТ, МЭ. Он оказывает эффективное действие в четырех направлениях: надежно защищает от семенной инфекции; обеззараживает почву вокруг семени; активно стимулирует рост вегетативной массы, начиная с ранних фаз развития культуры; защищает и формирует мощную корневую систему.

Хорошо зарекомендовал себя в действии и такой препарат, как «МИСТЕРИЯ, МЭ» - интенсивная терапия для культур: сои, сахарной свеклы, подсолнечника.

Одна из новейших разработок компании - препарат «ПРОТЕГО МАКС, МЭ». Это фунгицидный протравитель семян в инновационной формуляции для защиты зерновых культур и получения высоких урожаев в условиях повышенного риска возникновения заболеваний.

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Соя - наше все!

Под этим слоганом могут подписаться и ученые, и агрономы, и сельхозпроизводители. Растят ее и на Дальнем Востоке, и в Северо-Кавказском регионе, и в Южном федеральном округе, и в Черноземье.

Трудно найти другую культуру, в которой одновременно содержалось бы большое количество белка и масла (в сумме составляет порядка 60 процентов).

Технология защиты сои, которая реализуется в хозяйстве «Дубовицкое», поможет решить многие проблемы, связанные с выращиванием этой культуры в нашей стране. Об особенностях технологии рассказал Виктор Щедрин, кандидат сельскохозяйственных наук, начальник научно-технического отдела Орловского представительства «Щелково Агрохим».

Виктор Алексеевич - приверженец того, чтобы максимально использовать все, что дает нам природа. Поясним. Каждый кубический сантиметр плодородной почвы содержит миллионы микроорганизмов, часть из которых обладает способностью вступать с сельхозкультурами в симбиоз, помогая им лучше усваивать биологический азот. В свою очередь, растения снабжают бактерии продуктами, которые необходимы им для нормального роста и развития. Использование инокулянтов - важный технологический фактор, который позволяет получать более полноценный урожай даже при неблагоприятных погодных условиях.

Погода же в нынешнем сезоне капризничала постоянно. Типичным для региона оказался только май. Как показывает многолетний опыт, самый оптимальный срок посева сои - первая пятидневка мая. Безусловно, при условии, что семенной материал качественный.

При обработке семян применяли аргентинскую протравочную машину ТS 4000. Результат: 90-процентная всхожесть. Зеленые поля сои радуют взор хозяев и восхищают гостей. Еще один сек-рет успеха - предшественник культуры. Чтобы достичь хороших урожаев, необходимо точно знать, кто с кем «дружит».

Виктор Алексеевич пояснил, что для испытаний были заложены два опытных поля (нейтральный и кислый тип почвы) и разработаны 80 различных вариантов. Ученый был готов во всех деталях поведать о каждой схеме. Но время для доклада ограничено. Участникам хотелось не только услышать про механизм защиты растений - от семени до флагового листа, но и увидеть результаты применения научных разработок компании.

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Сорт имеет значение

На полях представлены высокопродуктивные сорта селекции Евралис Семанс: Амфор, Изидор, Командор, Ментор, Навигатор, Сенатор, Фавор, а также российской и белорусской селекции: Ланцетная, Свапа, Зуша, Мезенка, Осмонь, Волма. Всего было продемонстрировано 18 сортов. У каждого своя «изю-минка», свои особенности и свои почитатели.

К примеру, Мезенка - многостебельный и высокопротеи-новый сорт, позволяющий получать высокие урожаи на незначительной площади за счет широкорядного посева. Сорт Ланцентая относится к ультраскороспелым (вегетационный период составляет 80 - 85 дней). Выращивают его и в Краснодарском крае, и на полях Орловщины. Только надо учитывать, что «Дубовицкое» на 7 градусов севернее, а значит, и время созревания сои увеличивается (на два-три дня на каждый градус).

Линейка сортов должна быть разнообразной (помните еще одно хорошее выражение: нельзя класть все яйца в одну корзину), поэтому на полях «Дубовицкого» представлены сорта скоро-, средне- и позднеспелые. У Командора, который земледельцы любят за высокое содержание белка (42 процента), высокую устойчивость к полеганию и болезням, вегетационный период 100 - 105 дней. И самым последним убирают Изидор.

Осмотр демонстрационных посевов сои. Результаты испытаний 18 лучших сортов сои, из которых 9 - отечественные.

На средствах защиты и питании экономить нельзя

Выражение «скупой платит дважды» в полной мере относится и к сельскому хозяйству. Экономить на средствах защиты растений и их питании нельзя ни в коем случае - таково мнение специалистов. Кстати, еще одно ноу-хау компании: впервые в этом году на заводе ООО «Бетагран Рамонь» проведена полная обработка семян перед посевом.

Нам, рядовым потребителям, невдомек, что, прежде чем бобовые попадут на прилавок, аграрии защищают их, используя множество препаратов. Это протравители, гербициды, фунгициды, инсектициды, десиканты, препараты от растрескивания бобов.

У каждого из них своя функция. Чтобы перечислить все названия и все сочетания, газетной полосы не хватит. Ограничимся несколькими.

От комплекса фитопатогенов семена и проростки защищает «ДЕПОЗИТ, МЭ» и «СКАРЛЕТ, МЭ», формирование мощной корневой системы стимулируют «БЕНЕФИС, МЭ» и «ГЕРАКЛИОН, КС», а «ИМИДОР ПРО, КС» защищает всходы от вредителей.

«БИОСТИМ СТАРТ» активирует всхожесть и повышает энергию прорастания; обеспечивает стартовым комплексом элементов питания, а еще повышает иммунитет и снижает воздействие стрессовых факторов.

«РИЗОФОРМ» обеспечивает культуру азотным питанием, способствует росту урожайности, увеличивает содержание белка и повышает общее плодородие почвы. «РИЗОФОРМ» необходимо использовать со стабилизатором-прилипателем «СТАТИК», который обеспечивает сохранность жизнеспособных бактерий на поверхности семян до 21 дня.

И, конечно, растения необходимо кормить. Для роста им нужны калий, фосфор, азот, цинк, молибден, сера… У компании огромный ассортимент листовых микроудобрений.

Царица полей на Орловщине

Гостям предложили написать несколько стихотворных строчек про сою и кукурузу. Вот одни из них:

О царица полей, кукуруза!

Была главной культурой Союза.

А в России она возродилась.

Дубовицким полям покорилась.

Эти строчки навеяло посещение опытных делянок в хозяйстве, где четвертый год закладывают большое количество опытов с российскими и зарубежными сортами и гибридами кукурузы. В этом году их 78! Некоторые из них продемонстрировали участникам мероприятия.

На столах готовые початки. Салис Каракотов внимательно осматривает каждый представленный «образец» и дает краткую характеристику. Золотой початок хорош; Машук очень неплох. Белорусы - молодцы.

А затем приглашает всех гостей пройтись вдоль стройных и высоких (выше человеческого роста) кукурузных полей. Осталось совсем немного времени, и здесь пройдет уборочная техника.

Позитивные эмоции, новые знания, приятная атмосфера. Агрофестиваль говорит: до новых встреч!

От Москвы до самых до окраин

Аграрии с удовольствием приезжают в «Дубовицкое», чтобы узнать об уникальных передовых технологиях земледелия и системах защиты растений и увидеть собственными глазами, что они действительно успешно работают. И каждый раз говорят: российская селекция уверенно встает на ноги.

Селекционер из Омска Людмила Омельянюк на таком фестивале впервые.

- Сюда стоило приехать. Почерпнула много интересного. Считаю, что «Щелково Агрохим» на правильном пути, - сказала Людмила Валентиновна.

Того же мнения придерживаются и члены делегации, прибывшие с Дальнего Востока, в составе которой глава Дальневосточного представительства компании Марина Чистова, главный агроном одного из хозяйств Приморского края Нина Дземина (сотрудничают со «Щелково Агрохим» уже шесть лет и очень довольны такими препаратами, как «ГЕЙЗЕР, ККР», «ЦЕНЗОР, КЭ», и листовым питанием). И самая юная участница - агроном-консультант ООО «ПримАгро» Елена Галкина. Ее задача - дать квалифицированные рекомендации по технологии возделывания кукурузы, сои, зерновых.

Приехала на фестиваль и делегация из Башкортостана.

- Мы молодое хозяйство, - признается исполнительный директор ООО «А7 Агро - РБ» Динар Калимуллин, - довольны сотрудничеством с компанией «Щелково Агрохим». Приехали сюда перенимать опыт.

Как уже было сказано, организаторы умеют удивлять и радовать. Завершилось мероприятие праздничной программой, конкурсами, викторинами и, конечно же, живым, продуктивным общением.

Гости разъедутся, увозя позитивные эмоции и новые знания, чтобы каждый российский регион рано или поздно стал территорией рекордов.

Александра Черных.

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