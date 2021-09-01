Воронежский губернатор подарил три автобуса новой новоусманской школе

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1 сентября в Новой Усмани открыла свои двери для учеников новая современная школа. В День знаний поздравить педагогический коллектив и учеников, а также посмотреть образовательный центр приехал лично губернатор Александр Гусев. Глава региона принял участие в торжественной линейке, посвященной началу учебного года.

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В связи с ограничительными мерами из-за коронавируса на мероприятии присутствовали не все учащиеся. Были только одиннадцатиклассники и первоклашки, которых набралось аж восемь классов. Всего на сегодняшний день в школу зачислены 1002 ученика.

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Александр Гусев тепло поздравил собравшихся.

– Главные герои праздника – это мальчики и девочки, которые сегодня впервые в своей жизни переступят порог школы. Я хочу вам пожелать, помимо того, чтобы вы получили хороший багаж знаний в школе, весело проводить время и обрести друзей, – сказал губернатор.

Он выразил уверенность, что современная школа поможет ученикам легко получать знания. В этом году в Новоусманском районе открылись две новых школы. А в целом по области ежегодно учениками современных образовательных центров, возведенных на средства госпрограммы, становятся несколько тысяч учеников. Губернатор отметил, что программу эту в регионе будут продолжать, поскольку она оказалась эффективной и расширят ее за счет дополнительного финансирования.

– В планах на ближайшие три года – построить в районе еще как минимум две школы. Помимо строительства новых объектов, у нас есть программа капитального ремонта и оснащения современным оборудованием соцобъектов. В том числе на объекты образования мы тратим в год 700–800 млн рублей, благодаря чему десятки тысяч учеников приходят в обновленные школы, в хорошие комфортные условия и могут пользоваться современными технологиями получения знаний, – отметил глава региона.

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Александр Гусев вручил директору образовательного центра Дмитрию Высотину сертификат на три новых автобуса, которые будут привозить учащихся на занятия. Потребность в транспорте есть. Более 400 учащихся живут далеко от школы.

Глава Новоусманского района Дмитрий Маслов поблагодарил губернатора и областное правительство за поддержку района и возможность реализовывать такие проекты. Он в свою очередь пожелал первоклассникам учиться на «отлично», проявлять интерес к учебе и завести друзей.

После линейки Александр Гусев вместе с руководителем департамента строительной политики области Артуром Кулешовым, и. о. руководителя департамента образования, науки и молодежной политики области Натальей Салогубовой осмотрел школу – актовый зал, столовую на 500 мест, где уже был накрыт завтрак для первоклассников, и другие помещения.

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Александр Гусев подчеркнул, что необходимо следить за качеством школьного питания:

– Важно, чтобы было правильное меню, а еда была приготовлена хорошо. Безусловно, мы будем через общественную палату продолжать контроль горячего питания в школах, – сообщил глава региона.

В школе будут использоваться новые технологии. Например, для скрининга детского здоровья здесь есть робот-доктор. За три секунды он может измерить температуру ребенку, исследовать ротовую полость, обследовать кожу рук и диагностировать конъюнктивит. Данные о здоровье отправляются в облачную систему хранения, где их мониторит школьный доктор, также информацию направляют родителям посредством СМС. А робот-очиститель помогает обрабатывать помещение сухим туманом. К примеру, за два часа столовая будет полностью стерильной.

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Также глава региона оценил спортивный зал, где будут заниматься младшеклассники и планируется проводить занятия по художественной гимнастике по программе председателя Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Губернатор отметил, что гимнастика – общеразвивающий вид спорта, который наверняка понравится детям.