Николай Рыбаков в Воронеже: «Жизнь без страха - это уверенность в завтрашнем дне»

Николай Рыбаков уделил особое внимание непростой экологической обстановке в Воронежской области/фото предоставлено пресс-службой партии «Яблоко»

В программе партии «Яблоко» один из основных пунктов обозначен как «Свобода, права человека, жизнь без страха». Если первые два тезиса говорят сами за себя, то третий вызывает вопросы. Что значит жизнь без страха в сегодняшней России, в сегодняшней Воронежской области?

- Для одного человека жизнь без страха значит, что если он заболеет, государство не бросит его в коридоре больницы. Для другого - что его не будут бить дубинками по голове, когда он выйдет на мирную политическую демонстрацию. Для третьего - бизнесмена - что когда случится ситуация аналогичная приходу коронавируса, власти не скажут ему: «Выпутывайся сам». Жизнь без страха - это уверенность в завтрашнем дне, - считает председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

В студии радио «Комсомольская правда» в Воронеже Николай Рыбаков ответил на острые вопросы о положении нашего региона/автор фото Анна Гребенкина

30 августа глава объединенной демократической фракции прилетел в Воронеж, чтобы обсудить с местными активистами наиболее острые проблемы региона и попросить жителей поддержать партию «Яблоко» на выборах в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

Почему проблемы замалчиваются?

- Я почти каждый год бываю в Воронежской области. Здесь сложилась непростая экологическая обстановка с выбросами в атмосферу из-за огромного количества автомобилей, поэтому так важно отстоять местные парки - Северный лес и Яблоневый сад. И ведь мы постоянно сталкиваемся с тем, что информация об окружающей среде, о происшествиях, которые напрямую на нее влияют, замалчивается. И какие бы поправки не принимали в Конституцию о том, что у граждан есть право знать, что происходит с природой, о критических ситуациях начинают говорить только тогда, когда они становятся очевидны всем, и уже нет никакой возможности их замолчать, - отмечает Николай Рыбаков.

В пример председатель партии «Яблоко» привел происшествие в Россоши, когда из-за крупной аварии на магистральной канализации пришлось ввести режим ЧС. Более 300 многоэтажек, 19 социально-значимых объектов, в том числе две больницы, остались без воды практически на пять дней. Канализационные стоки попали в реки Черная Калитва и Сухая Россошь.

- Особенностью Воронежской области со знаком «минус» можно считать изношенность коммунальных сетей. Трагедия в Россоши так широко стала известна из-за своих масштабов, но подобные прорывы в разных районах случаются регулярно. И проблема не только в том, что из-за этого гибнет рыба и растительность, ухудшается качество рек, но и в том, что в итоге эта загрязненная канализационными стоками вода попадает в организм человека и безусловно приводит к ухудшению его здоровья, - комментирует Николай Рыбаков.

Нужно многое менять...

В Воронеже председатель партии «Яблоко» встретился с представителями фонда помощи онкобольным детям «ДоброСвет», активистами, которые пытаются сохранить Дворец культуры имени 50-летия Октября и другими общественниками.

Активные воронежцы пришли на встречу с Николаем Рыбаковым, потому что они готовы бороться за свои интересы вместе с партией «Яблоко»/фото предоставлено пресс-службой партии «Яблоко»

- Часть проблем Воронежской области, к сожалению, типична, для всей страны. Существует невероятный перекос в сторону федерального бюджета. Предложение партии «Яблоко» заключается в том, чтобы бюджеты - федеральный, региональный и местный - имели равную пропорцию - по 33%. Сегодня же из-за нехватки бюджета на местном уровне невозможно решить те же проблемы с дорогами, с коммунальными системами, с образовательными учреждениями, с благоустройством. То есть с тем, что действительно волнует людей в повседневной жизни. На силовые структуры и тот же государственный аппарат в то же время тратятся огромные деньги, - отмечает Николай Рыбаков.

Последние пять лет, по данным лидера партии «Яблоко», к тому же неуклонно сокращаются реальные доходы населения.

- В сфере образования Воронежской области зарплату меньше 15 тысяч рублей получают 36% работников. Соответственно эти люди не могут купить достаточное количество продуктов, хорошие лекарства и поддерживать свое состояние здоровья. Но если не решить проблему бедности, мы не будем справляться с современными вызовами. Что, например, произошло в России во время пандемии коронавируса? Начали переписывать Конституцию! Результат в итоге трагический, - подчеркивает Николай Рыбаков. - Сегодня нужно многое менять, и всем важно понимать, что Россия - наша страна и никто другой не будет заниматься ее обустройством, кроме нас самих!

Оплачено из средств избирательного фонда политической партит «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»