В Воронеже завершилось Первенство мира по скалолазанию

.

За прошедшую неделю Воронеж заслужил статус мировой столицы скалолазания. 30 августа в спортивном центре «Гран-При» (Ворошилова 1а) завершилось Первенство мира по этому виду спорта. В крупнейших молодежных соревнованиях за медали боролись более 400 спортсменов из 37 стран, в том числе из Австрии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, США, Японии и многих других. Самой многочисленной командой на турнире стала российская сборная — в ее составе выступили 48 спортсменов.

Welcome to Vorоnezh

Воронеже второй раз принимает столь крупные соревнования по скалолазанию - ранее, в 2019 году, в нашем городе состоялось Первенство Европы. Сказывается уровень местного скалодрома - он один из самых больших и современных в России. Первоначально Воронеж должен был встретить Первенство мира в 2020 году. Но в связи с пандемией турнир был перенесен.

Соревнования проходили в трех дисциплинах – «боулдеринг» (преодоление коротких трасс максимальной сложности без страховки на высоте до 5 метров), «лазание на трудность» (преодоление протяженных трасс со страховкой на высоте 18 метров) и «лазание на скорость» (преодоление на скорость стандартизированной эталонной трассы на высоте 15 метров). Участники соревновались в трех возрастах: от 14 до 15, от 16 до 17 и от 18 до 19 лет.

.

– Уверен, всем гостям понравился Воронеж, нашим болельщикам, жителям нашего города. Спасибо вам за то, что устроили такой великолепный спортивный праздник. Поздравляю всех победителей, всех спортсменов, все команды. Хочу пожелать вам удачи, здоровья, новых свершений в спорте и в жизни. Мы всегда ждем вас на нашей земле. Welcome to Vorоnezh! – сказал участникам соревнований зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев, – Отдельные слова благодарности Евгению Хамину и его Группе компаний. Благодаря этой компании мы имеем такой прекрасный спортивный центр мирового уровня.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также поздравил победителей и призеров первенства.

– У вас еще впереди длинная спортивная жизнь, начинаете вы ее очень успешно. Уверен, что будет еще много спортивных вершин и жизненных достижений. Воронеж на 10 дней стал не только местом для проведения соревнований, но и местом, где вы познакомились, надеюсь, сдружились, и хотелось бы верить, что эту дружбу вы пронесете через долгие годы. У нас хорошая спортивная инфраструктура, поэтому мы готовы к предложениям о проведении подобного уровня соревнований, – подытожил глава региона.

Дом скалолазания

Для 18 спортсменов со всей планеты Воронеж стал особенным городом, где они были официально признаны лучшими во всем мире. Медали смогли завоевать представители сразу 15 государств. Достойно выступили и россияне, на пьедестал не раз поднимались наши «скоростники»: золото – у Максима Рыжова, Ярослава Пашкова и Кирилла Колдомова, а серебро – у Данилы Уколова.

.

Воронежские спортсменки, к сожалению, в этом году не добрались до пьедестала: Яна Гульстен выступала в боулдеринге, а Варвара Ковалева в лазании на скорость.

– Воронеж – прекрасный спортивный город. Энергия скалолазания, энергия, которую привезли спортсмены из многих стран мира, подарила нам красоту и силу, умноженную на скорость с поправкой на трудность. Обязан сказать, что не было бы этого спорткомплекса и скалодрома, если бы не деятельное участие двух наших губернаторов – Алексея Гордеева в свою бытность и Александра Гусева, – сказал Глава Группы компаний Евгений Хамин.

Воронежская область сегодня – один из «опорных» регионов для российского скалолазания. Быть может, скоро нам доверят новые соревнования мирового уровня?

.

– Благодарен всем командам, которым удалось приехать в Воронеж и принять участие в соревнованиях в это непростое время. Мы все счастливы возвращению спортивных праздников, по которым так соскучились за прошлый год. Первенство мира по скалолазанию с достоинством прошло в Воронеже. Думаю, все получили удовольствие, приехав в этот город. Сегодня для российских спортсменов - это дом скалолазания, в котором мы проводим все основные мероприятия, – прокомментировал президент федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

В завершение состоялась церемония передачи флага от России к США, которые станут страной-хозяйкой следующего Первенства мира.