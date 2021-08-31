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Общество31 августа 2021 14:00

Маршрут не построен: спортсмен с инвалидностью Сергей Карнаухов протестировал доступную среду Воронежа

Новые люди проверили улицу Кирова на комфортность для горожан с ограниченными возможностями здоровья
Олег ИВАНОВ
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Воронеж для Сергея Карнаухова стал одной из остановок на маршруте его велопробега

Воронеж для Сергея Карнаухова стал одной из остановок на маршруте его велопробега

Сквер Романовский и парк имени Дурова в Воронеже разделяют около 950 метров. Если построить пеший маршрут в навигаторе, то приложение даст на его преодоление примерно 11 минут. При этом большую часть времени нужно будет идти по одной из центральных улиц города - Кирова, - вдоль которой тянутся выставочный центр, кафе, магазины, аптеки и гостевой дом.

30 августа вместе со сторонниками партии «Новые люди» проехать по этому пути на инвалидной коляске решил блогер и спортсмен с инвалидностью Сергей Карнаухов. Воронеж для автора проекта «Доступная среда для людей с инвалидностью» стал одной из остановок на маршруте его велопробега.

Почему доступная среда важна всем?

Сергей Карнаухов едет на хэндбайке из Москвы в Крым - это более 2 000 километров. На таком же специальном велосипеде, как у него, ездят паралимпийцы. Сергей останавливается в городах и проверяет их на доступность для людей с инвалидностью. Он свои примером доказывает: несмотря на физические ограничения, можно заниматься спортом и быть активным членом общества.

Этот пандус и вовсе ведет вникуда

Этот пандус и вовсе ведет вникуда

- У нас в стране проживает около 12 миллионов инвалидов - многие из них просто не могут выйти из дома, потому что подъемники не работают, лифты закрыты, пандусов нет. И эти люди такие же, как и все, вынуждены сидеть и гнить в четырех стенах. Они не хотят напрягать родных, потому что у тех своя жизнь, свои проблемы. Я по себе все это знаю. К сожалению, большинство из нас думает, что доступная среда - какая-то далекая проблема, и она нас никаким образом не коснется. Но я знаю огромное количество примеров, когда здоровые люди «пересаживались» в такую коляску. Поэтому нужно объединяться и решать эти проблемы вместе. Да и доступная среда важна не только для людей в инвалидных колясках, но и для велосипедистов, мам с детскими колясками, пожилых людей. Мы не молодеем, и в будущем каждый столкнется с проблемой, когда ты в почтенном возрасте не можешь подняться по крутым ступенькам, - рассказывает Сергей Карнаухов.

Для теста городской среды Сергей использует, конечно, не хэндбайк, а обычную инвалидную коляску. Спортивная подготовка активиста позволяет преодолевать на ней довольно сложные препятствия. Но даже он столкнулся в Воронеже с опасными для жизни преградами, которые иначе как безразличием их проектировщиков даже не объяснишь.

Система не работает

Первые вопросы при выезде из Романовского сквера появляются уже у ближайшей остановки общественного транспорта: «Почему тротуар здесь похож на место боевых действий?» Горожане, у которых нет проблем со здоровьем, кажется, привыкли к бугристым остаткам плитки и, лишь спотыкаясь об очередной выступ, клянут тех, кто в ответе за обновление и содержание улиц Воронежа. Но в следующий раз, проходя здесь, посмотрите под ноги и задумайтесь: «Почему так?».

Многие пандусы сделаны только для галочки

Многие пандусы сделаны только для галочки

- Это ведь тоже вопрос цифровизации: система работает, когда есть четкие исходные данные, то есть понимание реалий территории. Из-за длинной бюрократической цепочки по утверждению и реализации проектов теряется связь с актуальной информацией. Регламенты и без того не эластичны - они во многом сохранились с советских времен. А климат поменялся, выросло количество населения, которое проходит по тротуарам, что соответственно влияет на разрушение плитки, - отмечает секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Антон Ткачев.

Требования Сергея Карнаухова в Воронеже нельзя считать завышенными: пандус у кафе закрыт столиком для посетителей, пандус у оптики упирается в забор, и даже вроде бы комфортный пандус у местного выставочного центра в итоге заканчивается непреодолимой ступенькой уже на входе в здание. Ни о каком самостоятельном передвижении человек с инвалидностью здесь не может и думать.

- Главное - человеческий фактор. Зачастую внешние условия позволяют сделать комфортный пандус, но люди не хотят забивать себе голову этими вопросами. Легче где-то дать денег, чтобы тебе подписали все документы. И пусть на пандус никто не может заехать, по документам-то все в порядке. Если бы такой бизнесмен или чиновник получил штраф, в следующий раз он уже сделал бы инфраструктуру для людей, - считает Сергей Карнаухов.

«Горько и обидно за наш город»

- Многие люди с инвалидностью отчаиваются и даже не выходят на улицы нашего города - их города. Вы давно видели человека на коляске в центре Воронежа? Мог ли он передвигаться самостоятельно? Сегодня во время прогулки с Сергеем я поймала себя на мысли, что такого не видела уже много лет. Но ведь так происходит не потому, что горожане с инвалидностью не хотят, например, гулять, а потому, что у нас абсолютно не приспособленная для этого среда. Мне во время нашей проверки стало горько и обидно за Воронеж. Но опускать руки мы не будем! Наша инициативная группа продолжит поддерживать людей с инвалидностью, - пообещала социальный предприниматель и общественный деятель Анна Гурская.

Разбитая плитка, пандусы под невероятным углом, открытые ливневые желоба - все это, как оказалось, еще мелочи. Обновленный относительно недавно в этом районе подземный переход, кажется, опасен для жизни. Со стороны улицы Кирова установлен специальный подъемник, но проверить, насколько он удобен и работает ли вообще, не удалось. Запустить лифт самостоятельно человек с инвалидностью не может. Сергей Карнаухов попытался связаться с техническими специалистами - для этого установлена специальная кнопка, - но никто не ответил. Со стороны улицы 20-летия Октября решили обойтись уже без «навороченных технологий». По старинке смастерили пандус с крошечными ступеньками между плоскостями для колес коляски. Стоит ли говорить, что в одиночку Сергей Карнаухов никак бы даже не спустился в подземный переход?

На вызов никто не откликнулся, а саомстоятельно запустить механизм не получилось

На вызов никто не откликнулся, а саомстоятельно запустить механизм не получилось

«Новые люди» все-таки решили опробовать пандус самостоятельно, не рискуя здоровьем Сергея. Чтобы спустить по этому пути человека в инвалидной коляске, потребовалась помощь двух крепких мужчин и зажатый до предела тормоз на самой коляске.

А вы рискнули бы спуститься по такому пандусу?

А вы рискнули бы спуститься по такому пандусу?

- Воронеж в плане доступной среды меня не удивил. Он такой же, как и другие города нашей страны. Здесь в большинстве своем на проблемы инвалидов никто не обращает внимания. Мы ехали до спортивной площадки, но, к сожалению, чисто физически добраться до нее не смогли, - констатировал Сергей Карнаухов. - Есть живые примеры комфортной доступной среды в России, например, в городе Саки республики Крым. Там огромное количество людей с особенностями здоровья может кататься на колясках, ходить в магазины и радоваться жизни. Для этого им не нужны никакие сопровождающие. Но в целом создание доступной среды в стране идет очень медленно и со скрипом. Больно на это смотреть.

Общество: ВОПРОС ДНЯ