В Воронежской области обсуждают введение адресной помощи нуждающимся

Автор фото Николай Оберемченко

Федеральная антимонопольная служба 13 августа объявила об антикартельных проверках крупнейших торговых сетей после массовых обращений граждан о росте цен на продукты. Причиной скачка стоимости ряда социально значимых товаров мог стать банальный сговор.

Росстат отмечал еще в январе, что цены на продовольствие в России за 2020 год выросли на 6,7%. Овощи за то же время и вовсе подорожали на 17,4%. В Правительстве России тогда заявили, что одной из причин роста цен на продукты стала жадность торговых сетей. Стало понятно, что нужны инструменты, чтобы «обуздать аппетиты» торговцев.

- Доход населения остается ключевой проблемой. При таком резком росте цен на продукты питания до 20% за год люди экономят на качественных продуктах питания, а значит, и на своем здоровье. И что страшнее всего - на здоровье своих детей. Если положено по медицинским нормам употреблять определенное количество мяса, яиц, молочных продуктов - то государство должно обеспечивать нуждающихся людей этими продуктами независимо от выплат, субсидий и роста цен, - считает Аркадий Пономарев, профессор, член-корреспондент Российской академии естествознания, завкафедрой технологии продуктов животного происхождения ВГУИТ.

По мнению Аркадия Пономарева, доход населения остается ключевой проблемой/автор фото Владимир Годник

Есть ли решение?

Минпромторг несколько лет назад выступал с инициативой создать в России систему дополнительного питания для малообеспеченных людей. В ведомстве планировали заложить на программу от 15 миллиардов до 300 миллиардов рублей. Однако нехватка средств в бюджете затормозила идею. Реализовать ее получилось только в отдельных регионах.

Год назад вопрос о необходимости ввести в России продуктовые карточки на социальное питание для малоимущих из-за подорожания продуктов вновь стал острым и актуальным.

Из Госдумы и в защиту жителей Воронежской области в адрес правительства и Минпромторга не раз поступали письма от Аркадия Пономарева с аналитикой, почему в период роста цен важно поддерживать социально незащищенное население снижением цены на базовые продукты или выдавать минимальный продовольственный набор бесплатно. К примеру, в Москве по социальной карте уже сейчас скидки предоставляют более чем в 7,5 тысячи торговых точек.

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Практика получила широкое распространение в Санкт-Петербурге, Казани, Карелии, Мордовии, Кировской и Курганской областях, в Якутии, Башкортостане и Красноярском крае. Продуктовая карта нужна и жителям Воронежской области.

- Данная инициатива призвана стать народной и обязательно будет доведена до федеральных министерств и ведомств, если население ее поддержит! - уверен Аркадий ПОНОМАРЕВ.

Важно мнение воронежцев

Сейчас идет сбор подписей в поддержку создания продуктовой карты в нашем регионе. На улицах, например, Воронежа вы можете встретить ребят, которые рассказывают об инициативе, раздают листовки с информацией и собирают, соответственно, подписи.

Многое зависит от нас с вами: чем больше людей выразят свою поддержку по этому вопросу, тем более внимательно документы изучат в Минпромторге. Аркадий Пономарев готов добиваться на федеральном уровне финансирования программы и внедрения ее в Воронежской области.

По специальным продовольственным картам помощь могли бы получать пенсионеры, студенты, беременные женщины, инвалиды, многодетные семьи, получатели жилищных субсидий и другие малоимущие граждане.

Анна ВИНОКУРОВА

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Пономарева Аркадия Николаевича.