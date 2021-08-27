Выходные в Воронеже: Ночь кино, фестиваль "Русская стена"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

НОЧЬ В КИНО

28 августа Воронежская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». В этот день киноманы смогут бесплатно посмотреть сказку «Конек-Горбунок» режиссера Олега Погодина, фильмы «Огонь» режиссера Алексея Нужного и «Пальма» режиссера Александра Домогарова-младшего. Покажут их в 85 кинозалах учреждений культуры области. Воронежцы могут посмотреть их в Зеленом театре, кинотеатрах «Пролетарий» и «Юность». Демонстрация фильмов начнется в 20.00. Вход на мероприятие свободный.

РЕКОНСТРУКТОРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

28-29 августа на территории историко-природного парка «Костенки - Борщево - Архангельское» пройдет историко-реконструкторский фестиваль «Русская стена». На праздник съедутся более 500 реконструкторов со всей страны. На фестивале развернутся три больших площадки.

Главной станет «Смутное время - 16-17 век». Здесь покажут быт трех исторических групп: стрельцов, западноевропейских наемников и кочевников. Запланированы мастер-классы: по метанию пик, фехтованию, шитью жемчугом. Можно посидеть у очага в юрте кочевника и поближе познакомиться с бытом народов, населявших наши края в то время.

На площадке «Средневековая Русь» вырастет целый ремесленный город. Гости могут поучаствовать в строительстве дома викингов и посетить турнирное ристалище, где развернется битва между викингами и русами. 1 августа здесь пройдет битва на мягких мячах и женский ирландский футбол.

На площадке «Оборона Костенок» развернутся два лагеря с полевыми укреплениями.

Начало с 11.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТР В КИНО

29 августа в кинотеатре "Спартак" в 19.00 покажут балет в цикле "Театр в кино". Симфонический балет-поэма «Проект Бетховен» - подношение гению композитора от хореографа Джона Ноймайера. Жизнь и смерть, глухота и звучащая внутри музыка, люди, что были рядом, и люди, чьим современником Бетховен остается через века и, конечно, бесконечное преклонение перед гением - все эти темы красной нитью проходят через спектакль, поставленный на музыку Бетховена к 250-летию со дня рождения композитора.

Хореографа Ноймайера всегда до глубины души трогала и потрясала величественная, невероятная музыка Людвига ван Бетховена: много лет он мечтал о том, чтобы создать полнометражный балет по произведениям великого композитора. В 2020 году 250-летие со дня рождения Бетховена стало для Ноймайера поводом наконец реализовать свою мечту. Взяв за основу «Героические вариации», Симфонию № 3, а также Сонату для фортепиано № 7 ре мажор и Струнный квартет № 15 ля минор, Джон Ноймайер создал симфонический балет, где танец - ответ музыке, хореографическая поэма по мотивам биографии Бетховена.

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ВЫСТАВКА ПРО БИМА

В здании Мещанской управы (ул Плехановская, 3) литературного музея работает выставка в честь 50-летия «Белого Бима Черное ухо». Исполняется полвека со дня выхода первого издания повести нашего земляка, писателя Гавриила Троепольского.

Выставка рассказывает о начале творческого пути писателя, о годах, проведенных в Острогожске, где Гавриил Троепольский заведовал сортоиспытательным участком по зерновым культурам. А также о том, как формировался фонд Троепольского в библиотеке № 32, носящей имя писателя, о музее, посвященном писателю, открытом в школе №102.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ДК

«Централизованная клубная система» Воронежа объявила о серии Дней открытых дверей в учреждениях культуры. Родители смогут записать детвору в творческие кружски и студии, многие из которых работают на бюджетной основе. Программа Дней открытых дверей разнообразная: мастер-классы, творческие номера и презентации студий, концерты и выставки. Воронежцы могут 28 августа в 12.00 посетить клуб «Тенистый» (ул. Тепличная, 20б).

ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ ВОРОНЕЖА

В выставочном зале музея имени Крамского работает выставка «Воронеж: вдоль и поперек». Проект представил на «антресолях» графику с видами Воронежа из собрания музея и частных коллекций. Около 40 работ известных художников-графиков нескольких поколений, выполненных в разных графических техниках. Выставка, посвященная 435-летию Воронежа, дает возможность увидеть, какими были знакомые всем дома, улицы и переулки в 50-90-е годы XX столетия.

Среди работ цветные линогравюры 50-х годов Георгия Алексеева и Владимира Преснякова. В 1960-е годы Пресняков создает целую серию черно-белых линогравюр «Воронеж». Обращает на себя внимание и масштабная работа Масабиха Ахунова из серии «Воронеж в столетиях» - размером почти три метра в ширину, она состоит из нескольких составных частей. Заповедные места Воронежа с уже не существующими старыми зданиями и маленькими улочками нашли свое воплощение в серии акватинт 80-х годов Евгения Пошивалова. Его работы - своеобразная энциклопедия достопримечательностей Воронежа. Прекрасным образцом офортной техники являются работы Олега Турбина и Геннадия Грищенко, которые показывают самые узнаваемые виды города. Запечатлел уже современные виды Воронежа на своих линогравюрах художник-график Денис Булавинцев.

Выставка продлится до 19 сентября.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В "КРАМСКОМ"

Художественный музей имени Крамского продолжает просветительскую программу, которую в учреждении проводят в рамках работы выставки «Назад в СССР. От «оттепели» до «перестройки». Искусство 1960-1980-х» (она показывает 45 работ живописи и графики из золотых фондов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». 28 августа в 12.00 Валерий Шакин проведет экскурсию «И снова в СССР», а Ольга Ремез - мастер-класс «Природная кисть».